La Guardia Civil de Tenerife ultima el atestado del sobrecogedor accidente en la autopista del Norte hace un mes

Este sábado se cumple un mes del sobrecogedor accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), cuando un conductor temerario e imprudente arrolló a dos vehículos y dejó cinco heridos, uno de ellos grave.

Las imágenes, grabadas por una tinerfeña residente en Inglaterra que se encontraba de vacaciones en la Isla, dieron la vuelta al mundo y generaron un gran impacto mediático, además de duras críticas contra el conductor por poner en peligro, con su conducción irresponsable, a las personas que circulaban aquel Jueves Santo por la TF-5.

Castigar al conductor

Un mes después, el equipo de Tráfico de la Guardia Civil de Tenerife sigue trabajando para completar el atestado y entregarlo a la autoridad judicial para la apertura del procedimiento por el que se castigará la conducta de este joven tinerfeño.

Fuentes del cuerpo aseguraron este jueves que el equipo de Tráfico está ultimando una investigación que está siendo compleja para elevarla a la Justicia. Estas fuentes oficiales aseguran que hasta que no se completen las averiguaciones no se entregará el informe.

El cuerpo de seguridad está revisando las cámaras de las incorporaciones de la autopista del Norte, las imágenes tomadas por testigos, los testimonios recabados y los analisis realizados al conductor para determinar con exactitud la repercusión que tuvo la circulación temeraria del joven, que conducía un BMW de alta gama.

Consecuencias

El accidente tuvo lugar el jueves 17 de abril cerca de la salida 19 de la TF-5 en dirección Norte, a la altura del municipio de Tacoronte. Según apuntó el 112 Canarias, bomberos del Consorcio de Tenerife tuvieron que liberar a tres personas del interior de uno de los coches siniestrados.

El Servicio de Urgencias Canario asistió a cinco afectados con lesiones leves y a uno de carácter grave. Este tuvo que ser estabilizado y fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias con diversos traumatismos.

A toda velocidad

El conductor del BMW modelo M2 circulaba a toda velocidad por la autopista del Norte haciendo zigzag, como si esta vía pública fuera un circuito de carreras. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico investigan al causante del accidente por los presuntos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y otro por abandonar el lugar del suceso.

El atestado es fundamental, ya no solo para abrir el procedimiento judicial que derive en las responsabilidades de este joven, sino para determinar cuánta distancia recorrió el conductor de forma irresponsable y a cuántas personas pudo poner en riesgo.

"Conducía como un loco; a nosotros se nos echó encima y nos adelantó por la derecha". Sara, una tinerfeña que vive en Inglaterra, regresaba junto a su marido y sus dos hijos pequeños el Jueves Santo de pasar un día en el sur de la Isla cuando se topó con un conductor temerario en la autopista del Norte (TF-5). Fue quien grabó el accidente, unas imágenes que son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.

La testigo del vídeo

"Lo vimos venir haciendo zigzag y cuando ya nos adelantó por la derecha saqué el móvil y me puse a grabar para denunciarlo", rememoró Sara en declaraciones publicadas por EL DÍA. "La verdad es que en ese momento no me di cuenta de que había grabado el accidente; fue todo muy rápido y estábamos muy nerviosos por las maniobras del conductor. Ya unos instantes después me di cuenta de que en las imágenes aparecía el momento en que el BMW chocó contra otros dos coches que iban delante".