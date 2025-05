Una app para la pasión romera

Las romerías y los bailes de magos son, cada año, una cita imprescindible en el calendario festivo de Canarias. Durante meses, los municipios de todo el Archipiélago se preparan para celebrar estas expresiones populares que mezclan el folclore, la devoción y el orgullo identitario. A medida que se acercan las fechas, aumentan las referencias en redes sociales informando sobre los eventos, pero la información se mantiene dispersa. Para dar respuesta a la necesidad del usuario, nace Romerías.app, una aplicación móvil creada por La Casa de Los Balcones, de La Orotava, presentada en la Casa de los Capitanes, de La Laguna. El precursor es Fernando Schönfeldt, uno de los hijos de Carlos Schönfeldt, propietario de La Casa de Los Balcones.

La aplicación surge como parte de un proceso más amplio de apertura y reconexión de La Casa de Los Balcones –una antigua edificación del siglo XVII situada en la Villa de La Orotava– con la comunidad local. El recinto se propone ser dinamizador en la vida cultural insular, apoyando iniciativas que promuevan la participación ciudadana y la visibilización de las tradiciones populares.

Es un proyecto que se lleva gestando desde 2018 y se ejecutó en 2022, pero solo enfocada a Tenerife. Sin embargo, con el paso del tiempo la propuesta fue creciendo hasta convertirse en una herramienta regional.

Romerías.app permite a los usuarios consultar un calendario actualizado de romerías, paseos romeros y bailes de magos clasificados por isla y municipio. Desde las festividades más multitudinarias, como la Romería de Tegueste en Tenerife, hasta aquellas más pequeñas y menos conocidas. El propósito principal es recoger en un solo espacio una información que muchas veces está dispersa.

El proyecto pretende recoger todos los eventos del Archipiélago en un único espacio

Además de fechas y ubicaciones, la plataforma proporciona información contextual sobre el origen de cada festividad o las descripciones de las vestimentas tradicionales. Gracias a la integración en Google Maps, los usuarios pueden encontrar de manera sencilla las rutas y ubicaciones exactas de las festividades. Además, añade las líneas de guaguas que llegan al lugar y las zonas de aparcamiento. Esto facilita la planificación tanto para residentes como para visitantes.

El gestor de la aplicación, Óliver Hernández, destaca que una de las principales motivaciones del proyecto fue constatar la escasez y e déficit de información que existe sobre estos eventos, especialmente en las islas no capitalinas. «Cada una tiene su variedad y riqueza cultural, por lo que no entendíamos por qué no había ninguna plataforma donde consultarlas fácilmente», explica. Y tras percatarse de ello, la Casa de los Balcones se puso manos a la obra y desarrolló Romerías.app.

Uno de los aspectos más valiosos de la aplicación es su enfoque participativo. No solo es una gran agenda, sino que pretender ser una comunidad digital viva y en constante crecimiento: «Hay personas que están empezando a escribirnos diciendo que son de determinado barrio y que falta su romería». Es decir, se convierte en una ventana interactiva en la que los ciudadanos contribuyen a enriquecer el contenido.

Los usuarios pueden subir fotografías, crear álbumes colectivos, compartir experiencias y de forma que sus aportaciones potencian los datos y las referencias del evento. También cuenta con un chat abierto para que los romeros puedan conectarse entre sí, intercambiar consejos y recomendaciones y organizar encuentros. Es un buen lugar para recomendar, por ejemplo, un buen guachinche al que ir a comer antes de una romería o un baile de magos.

La aplicación cuenta ya con más de 2.200 descargas tras su lanzamiento a principios de mayo

Además, los ayuntamientos y colectivos culturales también tienen un papel fundamental en la aplicación. Pueden acceder a la plataforma para actualizar la información sobre sus festividades, lo que garantiza una mayor fiabilidad, dinamismo y visibilidad para los actos que organizan a lo largo del año.

Desde su lanzamiento (fue presentada el paso día 2), la respuesta del público ha sido muy positiva. La aplicación ha superado ya las 2.200 descargas y continúa sumando nuevos usuarios. «Muchas personas ya están colaborando. Queremos que la gente la sienta suya», añade Hernández.

En tiempos en los parece que la conexión digital nos aleja de nuestras raíces, esta iniciativa es un ejemplo de que la tecnología también es una aliada de la tradición. Romerías.app facilita el acceso a la información y contribuye a preservar y difundir las expresiones culturales más representativas del Archipiélago. Ayuda a celebrar lo que somos.