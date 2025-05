Coalición Canaria llevará la propuesta de tasa turística enTenerife al resto de las Islas

Coalición Canaria llevará su propuesta de aplicar en Tenerifeuna tasa turística por pernoctación a los visitantes no residentes al resto de las Islas. Esta es una de las principales conclusiones de la primera de las dos jornadas del VI Congreso insular de la formación nacionalista que se desarrolla hasta mañana en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Prácticamente todos los líderes y cargos públicos de CC -sobre todo alcaldes y alcaldesas- que tomaron la palabra durante la mañana recalcaron una idea motriz: “Nos daban por muertos hace cuatro años porque perdíamos el gobierno en muchas instituciones y hoy estamos más vivos que nunca”.

Respaldo

El informe de gestión de la Ejecutiva saliente encabezada por Francisco Linares con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, como secretaria de Organización, recibió el respaldo del cien por cien de los 300 compromisarios en la primera jornada del foro cuyo lema es Tenerife Unida. Esta unanimidad se produce por primera vez en la historia del partido y todo apunta a que Linares recibirá mañana un respaldo similar, 'a la búlgara', para renovar como secretario general de los nacionalistas tinerfeños.

Linares advierte: “No tengamos autocomplacencia, no pensemos que hemos conseguido nada, sigamos trabajando con humildad, sigamos escuchando, sigamos estando en las instituciones, pero no institucionalizados, no podemos perder el contacto con la gente”.

Ponencias

Los nacionalistas debaten esta tarde las tres ponencias y otras tantas propuestas de resolución que se aprobarán en la jornada de mañana. El primer bloque abre el debate sobre Venezuela, Cultura e Identidad y Juventud. Además, el congreso nacionalista discutirá en un segundo capítulo el reglamento insular, el reglamento municipal y la ponencia política Tenerife, el futuro es ahora que defiende Rosa Dávila.

Afiliados

Francisco Linares resalta la fortaleza que supone tener "13.000 afiliados, el partido con más en Canarias" y que mil de ellos hayan decidido hacerlo en los cuatro años (2019-2023) en los que perdieron el gobierno de la mayoría de instituciones a nivel regional y local en la Isla. Una travesía en el desierto que "nos ha hecho más fuertes gracias al trabajo demilitanciancia". El también alcalde de La Orotava insistió en la idea de que "ellos merecen debatir y consensuar propuestas en absoluta libertad porque no dependemos ni som0s sucursal de nadie". Establece el diseño de un plan de trabajo a diez años vista con el umbral puesto en 2035.

Tasa

Linares plantea dos líneas fundamentales de actuación, Por un lado, el modelo de partido que "cambiará muy poco" en su estructura porque "lo que funciona bien no se toca". Por otro, las ponencias a discutir, sobre todo la política de Rosa Dávila. que incluye la tasa por pernoctación a los no residentes tan de actualidad y con cierta polémica los últimos días. Básicamente, teniendo en cuenta que el Partido Popular, que cogobierna con CC a nivel de comunidad autónoma o en el Cabildo de Tenerife, entre otras administraciones, se ha posicionado en contra. Las conclusiones se van a trasladar a una convención regional tendrá Coalición Canaria a finales de este año.

Debate

Considera el también alcalde de La Orotava que "nuestros afiliados que han aportado más de 150 enmiendas tienen derecho a discutir y consesuar porque somos libres y no una sucursal de nadie". La travesía en el desierto de cuatro años en la oposición (2019-2023) "se superó gracias a la militancia y su trabajo". Reconoce que ·depuramos el partido y filtramos a compañeros, los menos, que no eran nacionalistas. Perdimos diez y ganamos mil".

Crecimiento

Ahonda LInares en la idea: "Venimos de ser oposición durante varios años y hemos sido capaces no solamente de subsistir, cosa que no pensaban muchos, sino de fortalecernos y crecer en afiliación y en elecciones como la de 2023, la primera que afrontamos desde la oposición. Lo hicimos dignamente y con resultados magníficos". Concluye que "Tenerife jugó un papel fundamental en que el presidente del Gobierno de Canarias sea Fernando Clavijo y mi amiga y compañera Rosa Dávila la primera mujer presidenta del Cabildo".

Liderazgo

Rosa Dávila, por su parte, se muestra "feliz" de estar en este congreso "de manera presencial". Recuerda que "hace cuatro años (abril de 2021) nos veíamos a través de las pantallas, pero no dejábamos de celebrar un congreso en un partido que escucha a sus bases, a sus afiliados, a su gente, a nuestro pueblo y a nuestra tierra". Añade: "Muchos creyeron que no saldríamos nunca más de la oposición, que Coalición Canaria se descompondría y nada más lejos de la realidad porque nos volvimos más fuertes hasta ser el partido más potente de Tenerife". Valora "el liderazgo -incuestionable para todos durante la mañana- y la capacidad de trabajo de Francisco Linares así como su "generosidad", claves para superar estos cuatro años de "transición en el desierto".

Futuro

Dávila aclara que "ahora llega una nueva etapa en la que Coalición Canaria va a debatir sobre el futuro de nuestra tierra". Incide en las grandes líneas de su ponencia política de 60 páginas: "Sobre todo vamos a hablar de nuestra gente, no de nosotros, de la sostenibilidad, de la tasa turística, de la ecotasa, de la vivienda, del desafío demográfico". Concluye: "Vamos a hablar de lo que habla la gente en la calle, de las dificultades a las que afronta nuestra tierra en un contexto muy convulso".

Modelo

Linares tercia sobre el modelo turístico: "La tasa turística se ha implantado en muchos territorios, en prácticamente toda Europa, y vamos a hacer una reflexión no sobre algo que pueda ser inmediato, sino que tiene que sentar las bases de un turismo regenerativo, consciente y que ponga en valor a nuestra tierra y a nuestra gente.

Labor

Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional quiero destaca "la inmensa labor que Paco Linares y Rosa Dávila han hecho en este último periodo". Opina que "en la oposición el partido se hizo más fuerte, se unió más y creció más gracias a la buena gestión de la dirección insular". Recalca que "también se marca el horizonte por donde tiene que ir la organización en los próximos diez años. Sin miedo a los debates, con total libertad y transparencia, vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos de Tenerife, la Isla que lidera y tira de la economía del Archipiélago. Es el momento de hacerlo sin miedo, sin complejos, y con total libertad, para que la militancia se pueda expresar". Señala que "tenemos que hablar de todo: de la residencia, de la vivienda o de si es posible o no renegociar nuestro estatus dentro de la Unión Europea porque entramos en el 1986, han pasado casi 40 años y el mundo ha cambiado".

Riqueza

Sobre la tasa turística, valora que "primero lo puso sobre la mesa Coalición Canaria en enero del año 2024 y en un foro de Fitur. Ahí transmití que o se subían los sueldos o la fiscalidad como forma de distribuir la riqueza". Recalca que "eso fue antes de las manifestaciones -por la del 20A y la próxima del día 18- y antes de que algunos, que sí lo prometieron y lo llevaron a sus programas electorales, no cumpliesen su palabra".

Programas

Clavijo subraya que "no debemos confundir los programas de gobierno con el debate interno de los partidos políticos. Cuando fuimos a las elecciones, no llevamos la tasa turística, pero sí revisar la fiscalidad porque evidentemente tenemos un problema de distribución de la riqueza en Canarias. Tras la pandemia y después de cuatro años de pacto de las flores, los ricos son más ricos y los pobres más pobres". El presidente advierte: "¿A algunos les molesta? Lo sentimos, el que quiera que se afilie a Coalición Canaria y que participe en nuestros congresos".