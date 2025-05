Carla Antonelli: de niña de Güímar a 'mujer volcán' con Tenerife siempre de fondo

El Cabildo de Tenerife hizo entrega hoy de la Medalla de Oro de la Isla a Carla Antonelli en reconocimiento "a su importante aportación y lucha por los derechos del colectivo LGBTIQA+" y por su "contribución a la libertad de toda la sociedad isleña". El acto, muy dinámico, contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, así como los miembros de la Corporación insular, familiares y allegados a la homenajeada. Tanto Carla, recibida con una prolongada ovación, como Rosa, ambas güimareras, se emocionaron al tomar la palabra. Abrió y cerró el acto el dúo musical que forman Marta Santos (voz) y Paco Tacoronte (guitarra).

Especial

Rosa Dávila indicó que “hoy es un día muy especial, en el que rendimos homenaje a una mujer cuya trayectoria ha sido esencial en la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. La Medalla de Oro del Cabildo de Tenerife, que hoy entregamos a Carla Antonelli, es uno de los mayores reconocimientos que nuestra institución puede otorgar, en mérito a tu incansable labor en la defensa de la igualdad, los derechos humanos y el respeto hacia el colectivo LGTBI, con un énfasis especial en la lucha por los derechos de las personas transgénero”.

Agradecimiento

“Desde este Cabildo, que es la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas, queremos agradecerte por haber hecho de Tenerife un lugar más inclusivo, más respetuoso y más consciente de la importancia de la diversidad" subrayó Dávila. La presidenta aseguró que "tu compromiso ha sido clave para que nuestra Isla sea un ejemplo de lucha y superación. A través de tu activismo, has abierto puertas para que muchas personas puedan vivir su identidad sin miedo, con orgullo y con la certeza de que sus derechos son iguales a los de cualquier otra persona”.

Honor

Dávila manifestó que “para mí, como presidenta del Cabildo de Tenerife, es un honor estar aquí a tu lado. Hoy, gracias a tu esfuerzo y dedicación, este es un lugar más justo, más libre y más inclusivo". Recalcó: "Un lugar donde podemos ver con esperanza un futuro en el que cada persona, independientemente de su identidad de género, pueda ser quien realmente es, sin tener que temer al rechazo ni a la discriminación”.

Orgullo

Rosa Dávila también aseguró que “nos llena de orgullo ver cómo has logrado transformar las adversidades en un motor de cambio, no solo aquí en nuestra isla, sino en todo el mundo. Tu valentía ha sido fundamental para que nuestra legislación evolucione, y, sobre todo, para que muchas personas transgénero puedan vivir sin miedo a la discriminación. Gracias a tu esfuerzo, Tenerife ha sido un espacio desde el cual se han proyectado cambios importantes que no solo han tenido impacto aquí, sino que también han influido a nivel nacional e internacional”.

Pionera

“Has sido pionera en la promoción de nuevas leyes que protegen los derechos de las personas transgénero, y tu incansable lucha ha sido clave para avanzar hacia un verdadero reconocimiento de la igualdad, garantizando a cada individuo la libertad de ser quien es, sin temor al rechazo ni a la discriminación" enfatizó la presidenta insular. Recalcó que "este reconocimiento no solo se basa en tu valiosa labor pública, sino también en la admiración y respeto que sentimos por ti como tinerfeña, y por el impacto positivo que has generado tanto aquí como en el mundo”.

Mujer y madre

La presidenta del Cabildo finalizó su alocución diciendo que “como mujer y madre, y en nombre de muchas familias, quiero expresar mi reconocimiento a Carla". Aseveró: "Entiendo de manera personal lo que significa caminar por un sendero donde la aceptación, el respeto y la igualdad son principios fundamentales. Este camino está lleno de desafíos, pero tu ejemplo ha ayudado a que muchas familias ya no lo enfrenten solas". Concluyó su discurso: "Has visibilizado su lucha y trabajado para que nuestros hijos e hijas puedan crecer en una sociedad más libre, comprensiva y, en definitiva, más humana. La Medalla de Oro de la isla de Tenerife que hoy te entregamos es una muestra del profundo respeto y admiración que sentimos por ti”.

Inolvidable

Carla Antonelli agradeció la presencia de los asistentes “por acompañarme en una tarde que nunca olvidaré. Recibo esta Medalla de Oro de la Isla Tenerife rodeada de tapices y sonrisas. Abrumada por el cariño y el abrazo de la Isla que me vio nacer, huir y regresar finalmente". Matizó que "este premio que me dan hoy -ya lo saben- no es para mí. Sobre todo, en estos momentos. Porque el mérito que pueda representar mi nombre, lo que haya hecho o de lo que fui parte, no sería posible sin otras tantas vidas previas". Apostilló: Vidas anónimas o conocidas, que me empujaron desde abajo para que yo pudiera trepar el basalto caliente del volcán que al final ha sido mi vida”.

“Hablo de las Marcelas, Aroas o Donas que durante el tardo-franquismo habitamos las noches porque la luz del día era ilegal para nosotras. Hablo de quienes sufrieron en Tefía por peligrosas sociales, de quienes irrumpieron con sus lentejuelas en el destape democrático de Barcelona y Madrid. Hablo de las historias marchitas por la pandemia del sida y de quienes pelearon por los derechos civiles que conquistamos con el cambio de siglo. Y es que mi generación atravesó muchos mundos en pocas décadas. Las suficientes para saber cómo duelen los porrazos en los calabozos franquistas y para reconocer el olor de ese odio primitivo que hoy regresa con fuerza”, indicó Antonelli.

Lucha

A lo largo de su intervención, Carla Delgado Gómez desglosó su lucha, hoy en día sigue vigente: “Muchas creímos que, tras lograr tantos hitos como el matrimonio igualitario o las leyes trans de 2007, 2023 o la canaria de 2021, podríamos descansar. Pero parece que no". Valoró: "Qué equivocadas estábamos. Parece que es nuestro sino morir de pie. ¿Y saben qué? Estamos dispuestas". Ahí desgranó: "Por la memoria de Pedro Zerolo, Rosario Miranda, Lulú o Greca -dos tinerfeñas asesinadas-, por supuesto. Pero sobre todo porque no me da la gana que las infancias trans que hoy crecen con amor puedan sentir miedo de salir de casa". Resumió: "Sería una derrota social y democrática, una paradoja imperdonable para quienes precisamente huimos de nuestros hogares buscando la libertad de ser".

Familia

Antonelli indicó que "hoy está en esta sala mi hermana, Conchita. Ella fue luz cuando había oscuridad. Y este premio te lo dedico también a ti. Por quedarte cuando ya no había nadie, por dejarte robar ese pintalabios que sigo usando cincuenta años y millones de aventuras después". Y explicó. "También está mi sobrina Lourdes, sangre nueva que renueva la sangre y que nos habla de la importancia de una educación en valores”.

Esperanza

Carla Antonelli finalizó su intervención diciendo que “aquí estamos. Con orgullo y esperanza. Recargando las pilas con magma canario para seguir defendiendo los derechos humanos donde quiera que haga falta". Reconoce que "son tiempos oscuros, por eso, queridas consejeras y consejeros, querida presidenta del Cabildo y grupos políticos, les reconozco el acto de valentía de este reconocimiento en estos momentos". Concluyó "No volveremos a habitar los márgenes porque derrotaremos las sombras. Como diría la poeta chicharrera Ana María Fagundo al final, vence la luz”.