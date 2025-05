Pintadas vandálicas, papel higiénico tirado, escombros: gamberrismo en un área de chuletadas de Tenerife

"Aguante el porro", "Viva Los Travas", "Viva la maría"... Son algunas de las pintadas vandálicas que se pueden leer en los baños de un área recreativa de Santa Cruz de Tenerife. El gamberrismo no solo afecta a los baños del Parque de Las Mesas, donde se pueden ver restos de papel higiénico usado regados por todos lados.

Cuando apenas han pasado tres años de su reapertura, este espacio para chuletadas y actividades de esparcimiento situado en Los Campitos, en la parte alta de la capital tinerfeña, presenta un estado lamentable. Además de los servicios, hay pintadas vandálicas por todos lados en los exteriores del inmueble con zonas comunes.

Escombros

También en algunos rincones aparecen restos de escombros: neumáticos, bloques de cemento de alguna obra, azulejos y otros materiales que alguien ha tirado en este espacio público en vez de depositarlos en los diferentes puntos limpios que hay en Santa Cruz.

Pintadas vandálicas en el edificio de uso público del Parque de Las Mesas. / Arturo Jiménez

Es la enésima vez que ocurre que el incivismo de algunos afecta al derecho al disfrute de este área recreativa de todos. El pasado 6 de marzo, EL DÍA publicaba que con el objetivo de poner fin a los actos vandálicos que está sufriendo el Parque de Las Mesas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que gestiona este espacio, planea la contratación de seguridad privada.

Así lo anunció el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, en el pleno del Consistorio de ese día, a raíz de una pregunta formulada por el edil no adscrito, Juan Manuel Hermoso Antolín. El responsable de Servicios Públicos admitió entonces que el Consistorio está preocupado por los actos vandálicos que se están produciendo en el área recreativa de la capital tinerfeña, por lo que, apuntó, se deben tomar medidas de manera urgente.

Daños que cuestan mucho

"Los daños que está sufriendo el Parque de Las Mesas, sobre todo en la zona de los baños, suponen un gasto importante para las arcas municipales y esta situación no puede continuar así. Reforzaremos la presencia de la Policía Local para intentar controlar estas conductas incívicas, pero también estamos barajando la posibilidad de contratar vigilancia privada", manifestó el también primer teniente de alcalde.

Estado de los baños, llenos de pintadas vandálicas y papel higiénico usado tirado por todos lados. / Arturo Jiménez

La situación no solo no ha cambiado sino que va a peor, tal y como comprobó EL DÍA. Los ataques se siguen concentrando en los baños, que presentan una imagen deleznable que impide su correcto uso. El Consistorio se plantea ahora tomar medidas más drásticas ante esta situación visto que el incivismo no cesa.

Javier Rivero, como concejal de Patrimonio, asegura que "si la situación de vandalismo continúa, se tendrá que valorar el cierre de los baños". "No podemos seguir reponiendo piezas de sanitarios y reparaciones de forma semanal. Esta falta de civismo termina por ser padecida por los vecinos que cumplen con las mínimas normas de civismo, que son mayoría", matiza Rivero.

La reapertura de 2022

El Parque de Las Mesas reabrió el 25 de noviembre de 2022 tras permanecer 13 años cerrado con una renovación profunda de sus instalaciones. Lo hizo con unas normas de uso y convivencia para garantizar el adecuado uso de la misma y evitar el vandalismo en el área recreativa que ya había sufrido tantas veces ante de su cierre. Por ello, el Consistorio capitalino decretó unas pautas en relación con la apertura y puesta al uso público de la zona recreativa del Parque de las Mesas.

Entre éstas se encuentra la limitación en el horario de apertura del parque, que solo podrá utilizarse entre las 8:00 y las 19:00 horas, entre noviembre y abril, y de 8:00 a 21:00 horas, entre mayo y octubre. Y los fogones solo podrán usarse de 10:00 a 17:00 horas, en invierno, y de 10:00 a 19:00 horas, en verano, en los que sólo podrá utilizarse carbón o leña como fuentes de combustión.

Vandalismo en el Parque de Las Mesas / Arturo Jiménez

Únicamente podrá hacerse fuego para la preparación de alimentos siempre que no haya riesgo de producir riesgo forestal o que esté prohibido mediante señalización correspondiente, bien en los fogones habilitados para ello, o bien mediante el uso de bombonas de gas de hasta 3 kg que únicamente que podrán usarse instaladas sobre las mesas.

Además se prohíbe la acampada, el uso de barbacoas portátiles, el tránsito de caballos, vehículos de motor y bicicletas; pernoctar en la zona habilitada como aparcamiento, reservar mesa, acceder con equipos de sonido con amplificación o autoamplificados y que las mascotas estén sueltas. Los usuarios deberán separar los residuos utilizando de manera correcta los contenedores destinados en el área recreativa.

Multas por incumplimiento

El Ayuntamiento ha advertido de que se multará a todo aquel que incumpla las normas o cometa actos vandálicos contra el parque y también se podrá expulsar del mismo a ciudadanos por comportamientos incívicos. Deberá hacerse un uso adecuado de las instalaciones (aseos, red de riego, bebederos) y mobiliario existente, estando prohibidas todas aquellas acciones que provoquen su deterioro o rotura.