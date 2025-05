Las lecciones del gran apagón: pros y contras de las redes eléctricas aisladas como la de Tenerife

El histórico apagón en la Península Ibérica del pasado lunes ha servido para desnudar los pros y los contras de los sistemas eléctricos aislados como los canarios. El hecho de que el Archipiélago, junto con Baleares, fuera la única región que se salvó del cero energético –aunque hubo consecuencias en las telecomunicaciones– es la única ventaja de una red canaria que carece de conexiones de apoyo con otros países por su situación geográfica, a diferencia de la Península, unida a Portugal, Francia y Marruecos.

Por eso Canarias tiene siete sistemas, uno por isla, con algunas interconexiones como la de Fuerteventura con Lanzarote o la que está a punto de ponerse en marcha entre Tenerife y La Gomera, que no tienen el alcance de un enganche con un sistema continental.

Todo son desventajas

Salvo ese detalle, todo lo demás son desventajas. Los tinerfeños lo han sufrido en sus carnes tantas veces que conocen perfectamente la fragilidad de la malla que les da la energía necesaria para ver la tele, tener internet, enfriar o calentar la comida, abrir la puerta del garaje o sacar dinero del cajero. Aunque se salvaran del apagón del lunes, cuyas causas siguen sin conocerse, los tinerfeños ya han padecido en hasta seis ocasiones en los 25 años de este siglo la oscuridad repentina.

Los seis grandes cortes de luz registrados en Tenerife –años 2002, 2005, 2009, 2010, 2019 y 2020– se debieron a fenómenos adversos del clima –la riada de 2002, la tormenta Delta de 2005, un rayo en 2009– pero principalmente a un tejido energético cuyas debilidades –principalmente la falta de esa gran red a la que apoyarse en caso de desestabilización– son consustanciales a la incomunicación de estar en pleno océano Atlántico, a más de 1.500 kilómetros de Europa.

No hay comparación

Guillermo Galván, experto en energía y jefe del departamento de Eólica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Granadilla, asegura que «no se puede comparar a Canarias con la Península a no ser que en un futuro hubiera un cable que nos conectara con Europa, lo que a día de hoy es totalmente imposible». «El sistema de la Península está conectado a todo el continente», lo que según Galván confiere «una robustez» de la que adolece Tenerife.

De ahí que la gran caída del lunes en la Península no tuviera precedentes mientras en Tenerife se hayan producido seis totales o parciales en lo que va de siglo y 12 en todo el Archipiélago, si se suman los del año 2023 de La Gomera y El Hierro, los de La Palma de 2019, 2018 y 2013, y el de Gran Canaria de 2012.

La red energética tinerfeña tiene otras muchas debilidades, entre las que destaca que se basa para la generación de electricidad en una sola gran central térmica, la de Granadilla de Abona. Es una planta mixta gestionada por Endesa que consta de dos grupos de vapor y dos motores diésel que funcionan con fuel. Además, dispone de dos turbinas de gas y dos ciclos combinados que utilizan gasóleo.

Aparte hay otras cuatro centrales térmicas de menor tamaño en Santa Cruz, Candelaria, Arona y Guía de Isora. El mix energético de la Isla se completa con las plantas de energía renovable, principalmente 13 parques eólicos y una veintena de fotovoltaicos.

Mapa con las principales infraestructuras de la red eléctrica de Tenerife. / E. D.

Todas estas infraestructuras limpias están en la misma vertiente que la gran central convencional de Granadilla: el Sur. Y el municipio que concentra la mayor parte de las infraestructuras renovables es Arico, conocido como «la batería de Tenerife», en palabras de su alcaldesa, Olivia Delgado. Esta concentración en el Sur crea otro desequilibrio que resta solidez a todo este entramado.

El tejido para el transporte

Aparte de las dotaciones de generación de corriente, la red tinerfeña se completa con la malla para el transporte. Está compuesta por una veintena de subestaciones repartidas por toda la geografía insular. Son instalaciones fundamentales para la distribución de energía que ajustan el voltaje y la frecuencia de la electricidad para poder transportarla y distribuirla de forma eficiente, con garantías de seguridad y estabilidad. Y para finalizar el tejido de distribución se encuentran las líneas de tensión. Las principales dan la vuelta a Tenerife por la costa y las medianías sureñas.

Otra fragilidad destacada de la Isla, esta compartida con la Península y Baleares, radica en mantener el equilibrio –que tiene que ser milimétrico– entre las plantas de generación convencionales y las de renovables para que ambas fuentes puedan confluir en las carreteras energéticas sin que haya una desestabilización que provoque un cero.

Parques eólicos y fotovoltaicos en Arico, en el sur de Tenerife. / Arturo Jiménez

Alcanzar este balance imprescindible para que la corriente fluya es mucho más complejo de lo que se puede imaginar. Un mínimo desajuste puede provocar un problema en cadena. De hecho, en este momento se estudia si el cero del lunes fue debido a un desajuste en apenas tres segundos entre las centrales que usan combustibles fósiles y las limpias.

La falta de apoyos externos y las propias deficiencias de la red condenan a las Islas a desperdiciar muchísimos kilovatios verdes, en cantidades que pueden superar el 30% de la generación potencial. Por muchos parques eólicos o fotovoltaicos que se añadieran a los actuales no habría margen para meter más energía limpia a la red.

La mayor 'mina' de España

Esto explica que aunque Canarias tenga la mayor mina de renovables de España –y posiblemente de Europa–, sus picos de generación no superan el 35%, cuando en la Península sobrepasan el 65%. Mientras en invierno, cuando hay menos sol, el peso de las no contaminantes en el paquete tinerfeño no supera el 20%, en verano, el periodo de apogeo, no pasa del 35%.

¿Por qué se da esta paradoja? Lo explica Guillermo Galván con cierta frustración: «Para que la red funcione, la producción tiene que ser igual al consumo de la población. La generación tiene que ir adaptándose a esa garantía de cubrir todo lo que se demanda. Ocurre que en momentos críticos se reduce o se para la generación de renovables».

Central térmica de Granadilla, la principal infraestructura de generación de electricidad de Tenerife. / Endesa

¿Por qué? «Los equipos convencionales no se pueden apagar y volver a encender en un momento. Para volver a recuperarlos hay que esperar horas o hasta días y eso pondría en peligro todo el sistema. Es decir, si en una o dos horas hay mucho viento y sol, y se inyecta mucha energía renovable, de forma paralela no se pueden apagar los equipos convencionales porque si a las dos horas no hay viento ni sol, esos mismos equipos convencionales no pueden pasar de poco o nada a todo. Mantener totalmente abierto el grifo de las renovables supondría poner en riesgo al sistema y abocarnos a ceros energéticos, lo cual acarrearía gravísimas consecuencias».

Cómo inyectar más renovables

¿Qué habría que hacer para inyectar más renovables y reducir la contaminación energética sin poner en peligro la luz? Juanjo Martínez, consejero de Innovación el Cabildo de Tenerife, apunta las dos únicas vías: «Crear grandes baterías, que permitan almacenar esa energía verde que se tiene que desechar para poderla incorporar al mix en los momentos en que sea posible, o la apuesta por la renovable más estable de todas: la geotermia».

El Cabildo tinerfeño, a que a través del ITER aporta el 30% de las renovables que se generan en la Isla, ya ha iniciado el recorrido en ambos sentidos. «Por un lado, estamos desarrollando el proyecto Fotobat 5+5, basado en baterías de litio, y por otro el ITER y la empresa DISA se han unido para acometer el primer proyecto para la captación de recursos geotérmicos en el subsuelo», detalla Martínez.

El ‘dorado’ de la geotermia

La geotermia, generada por el agua caliente acumulada bajo tierra, es «la gran oportunidad de Tenerife», subraya el consejero, el dorado energético de las Islas. «Ya estamos en los sondeos en profundidad», matiza.

«Ha habido un gran avance en geotermia. El Instituto Vulcanológico de Canarias, vinculado al ITER, ya ha avanzado en la localización de los puntos con más posibilidades de encontrar bolsas de agua caliente». «La geotermia», profundiza Martínez, «funcionaría las 24 horas del día». «Es constante, estable; no dependería de que haya sol o viento».

Panorámica aérea del ITER de Granadilla de Abona. / ITER

Son recursos que de todos modos están en fase de experimentación, en especial las baterías. «Una forma alternativa que haría las veces de gran batería», apunta Guillermo Galván, «sería una central hidroeléctrica como la de El Hierro, inaugurada en 2014, o la de Chira-Soria que se construye en este momento en Gran Canaria». «En estas infraestructuras, la energía renovable excedente y, en general, toda la energía que se pueda generar se almacena de forma cinética con el agua», describe.

Una central hidroeléctrica

Tenerife sabe dónde se podría levantar una central de este tipo: en Güímar. Incluso hay un cálculo del coste –800 millones– y su impacto en el mix –podría almacenar más de un tercio de la energía que hoy consume Tenerife–.

Pero, como tantos otros proyectos, va con mucho retraso. Tras el estudio de 62 posibles ubicaciones, los técnicos coinciden en apuntar como idóneos los grandes hoyos creados por la actividad ilegal de dos canteras de áridos en Güímar: Los Guirres y el barranco de Badajoz.

Por este caso, uno de los mayores atentados medioambientales de la historia de Tenerife, varios empresarios fueron condenados a penas de cárcel y a pagar indemnizaciones de un total de 185 millones. La propuesta tendría también un lado ejemplarizante: convertir un ataque a la naturaleza en una solución para el futuro de los tinerfeños.