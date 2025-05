Los okupas de un barrio de Santa Cruz de Tenerife incumplen la orden de desalojo entre la indignación vecinal

Los vecinos de El Toscal, un céntrico barrio de Santa Cruz de Tenerife, manifiestan estar hartos del clima de inseguridad que ha creado un grupo de personas que ha ocupado una casa terrera en la calle El Saludo. Y van a tener que permanecer así durante al menos unas semanas más.

Los okupas han incumplido la orden judicial de desalojo voluntario, que expiraba al mediodía de este viernes festivo de las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña, y permanecen en la vivienda del número 24 de El Saludo, según pudo comprobar EL DÍA.

Nueva movilización vecinal

Una veintena de vecinos, que llevan meses movilizados contra la ocupación de varias casas en el barrio y la inseguridad que aseguran ha generado esta situación, volvieron a reunirse este viernes en el entorno de la vivienda de El Saludo para exigir a los okupas que se marchen y cumplan la orden judicial.

Hicieron sonar los pitos y golpearon puertas y ventanas para pedir el desalojo, ante la presencia de dos unidades de la Policía Nacional y una de la Policía Local. Los agentes no pudieron hacer nada ante la negativa de los okupas a abandonar la casa.

La Policía no puede desalojar

Los policías aseguraron a los residentes presentes en la zona que no podían actuar al no haber una orden del juzgado que permita el desalojo de la casa una vez cumplido el ultimátum del juez. Asimismo, pidieron el carné de identidad a varios de los vecinos por si debían localizarlos en caso de que se ordenara una actuación.

Vecinos de El Toscal movilizados al mediodía de este viernes frente a la casa de El Saludo para exigir a los okupas que la abandonen. / D. M.

El pasado miércoles 2 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife dio un plazo de un mes a las personas que tomaron esta casa de forma ilegal para abandonarla de forma voluntaria. Además, multó a dos de los okupas con 180 euros por un delito de usurpación de propiedad.

Orden judicial de desalojo

La decisión judicial se adoptó tras un juicio rápido en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña contra tres de los ocupantes ilegales de la vivienda de la calle El Saludo, de los cuales acudieron dos a la vista. Forman parte del grupo que tenía amedrentado al barrio de El Toscal, cuyos vecinos se habían rebelado contra ellos a través de múltiples concentraciones para exigir que se marcharan del lugar.

Este grupo está vinculado al que ocupó otra casa muy próxima del mismo barrio, situada en el Pasaje Segunda Ravina, y cuyos ocupantes sí abandonaron el inmueble en el plazo dado por la orden judicial.

Inseguridad en el barrio

Como consecuencia de estas dos okupaciones, la de la calle El Saludo muy anterior a la del Pasaje Segundo Ravina, que se produjo el 11 de febrero y ya resuelta al abandonar los okupas la casa acatando otra orden judicial, los residentes se movilizaron no solo por la preocupación de que esta banda okupara otras casas, sino por la actitud desafiante de algunos de sus miembros. Uno de ellos llegó a amenazar con un cuchillo a algunos vecinos.

La casa ocupada de la calle El Saludo, en el barrio de El Toscal, en una zona céntrica de Santa Cruz de Tenerife. / D. M.

Purificación Dávila, concejala del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y vecina de El Toscal, estuvo presente al mediodía de este viernes en la nueva concentración de los vecinos.

Aseguró estar "decepcionada" por el incumplimiento de la orden de desalojo. "Una vez cumplido el plazo del desalojo voluntario, ahora será el Juzgado el que determine la fecha del desalojo forzoso si antes no abandonan la casa estas personas", explicó Dávila.

Ayuntamiento y vecinos, decepcionados

"Estamos decepcionados pero al mismo tiempo tenemos la tranquilidad de que esto se va a solucionar en los próximos en el marco de la ley, sobre todo por la inseguridad que ha generado esta situación entre los vecinos", matizó la edil santacrucera.

Los vecinos que acudieron de nuevo este viernes a presionar a los okupas para que abandonen la casa de El Saludo se quejan de ruidos y escándalos permanentes a altas horas de la madrugada, que ha obligado a la Policía aactuar en varias ocasiones.

También se quejan de la actitud desafiante de algunos de los okupas, según Carlos Jiménez y Francisco Cabrera, dos de los residentes del barrio, que "han sembrado la preocupación en un barrio que siempre había sido tranquilo".

Incluso ha habido altercados, como el ocurrido el pasado 1 de abril que se saldó con la detención de uno de los okupas, y en una de las concentraciones uno de ellos amenazó con un cuchillo a varios vecinos.

Se vivieron momentos de tensión entre vecinos y 'okupas' en Santa Cruz ante la atenta mira de la Policía Local https://t.co/mHwLQGxB1k — El Día (@eldia) April 1, 2025

Estos vecinos aseguran, además, que en las últimas semanas han entrada a la casa ocupada más personas, entre ellas dos jóvenes que aseguran que son inmigrantes menores de edad. De hecho, durante la movilización de este viernes salieron de la vivienda estos dos jóvenes, que dijeron a los vecinos que ellos solo quieren un techo.

Dos presuntos menores en la casa

Una de las residentes comunicó a la Policía Nacional la presencia de estos dos supuestos menores y criticó que hayan terminado en una casa ocupada y no se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Canarias. "Desconocemos si se han fugado de algún centro pero lo lógico es que estuviesen bajo el cuidado de las autoridades y no en una casa ocupada donde no sabemos qué les están haciendo", precisó esta mujer que vive en El Toscal.

El procedimiento judicial se demoró meses en abrirse , después de que la casa fuera ocupada al menos desde el pasado mes de enero por este grupo de personas, debido a la tardanza de los propietarios en presentar la denuncia por usurpación de propiedad.

Los vecinos exigen a los okupas que abandonen la casa de El Toscal en presencia de un policía nacional. / D. M.

Una vez que la presentaron y que el juez ordenó el desalojo, ahora tendrán que esperar a que el mismo magistrado firme la orden de desalojo forzoso, una circunstancia que los vecinos esperan que se produzca en las próximas semanas.

Que acabe la pesadilla

"Queremos que se vayan lo antes posible para acabar con esta pesadilla", manifestaron Carlos y Francisco, para concluir: "Queremos que estas personas tengan techo pero no puede ser que sea así, tomando una casa que no es suya y generando escándalos y miedo en el barrio".

La casa ocupada de El Saludo está en pésimo estado de conservación y no tiene puerta de acceso, después de que en una de las concentraciones fuera derribada por algunas de las personas que pedían a los okupas que se marcharan. En lugar de la puerta, las personas que la han tomado han colocado una cortina.