El nuevo obispo de Tenerife, Eloy Santiago: "Ustedes vayan comiendo que yo voy a saludar a la gente"

La Catedral de La Laguna vivió este jueves 1 de mayo un particular cónclave canario; no por la decisión que ya venía dada desde el 24 de febrero sino por la cantidad de curia que tomó la capital religiosa de la Diócesis Nivariense: el nuncio del Papa en la Unión Europea, diecinueve obispos y más de 260 curas. Y de no haber sido por el fallecimiento de Francisco hasta habría venido el cardenal Rolandas Makrickas, amigo personal del nuevo prelado de Tenerife inmerso estos días en la elección de papa.

Desde las siete de la mañana y hasta las tres de la tarde se prohibió estacionar en las calles aledañas a la zona peatonal. El motivo: «celebración de la ordenación del obispo 2025», según constaba en la señalética. Los primeros en llegar, a las siete, efectivos de la Policía Nacional, que revisaron las arquetas una a una por seguridad, una hora después fueron convocados los voluntarios y a las diez, los curas en las Casas Capitulares, donde dejaron en consigna sus pertenencias para ir al Obispado y desde ahí iniciar la procesión, a las diez y media, hasta la Catedral, donde a las once comenzó la celebración, que se prolongó tres horas.

Fue como un San Juan de Ávila, pero a lo canario, con sacerdotes de las dos Diócesis –con el obispo de Canaria, José Mazuelos; su auxiliar, Cristóbal Déniz, y el emérito, Francisco Cases; y en especial llamó la atención la presencia de sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rumana, dos de la Rusa, tres anglicanos, y uno de la Iglesia Siria, también escandinava y de la comunidad rusa establecida en Adeje. Entre ellos, tres sacerdotes anglicanas, una de ella con estola que parecía incluir una bandera LGTBI.

La procesión evidenció escalafones. Con alba, seminaristas y sacerdotes; con casulla, colegio de consultores y canónigos, y con casullas más bordadas, los arzobispos de Sevilla y de Malabo y los obispos mientras que Eloy Santiago hizo el recorrido con sotana púrpura y bonete.

«Ustedes vayan comiendo que yo voy a saludar a la gente»

Habían transcurrido 66 días desde la designación de Eloy Santiago como obispo de Tenerife y todo estaba atado y bien atado. Hasta las instrucciones del final de la ceremonia de su ordenación y entrada como titular de la Diócesis. O el encargo de Grace, que custodió la mitra y el anillo sobre la mesa de la sacristía hasta la ordenación.

Los obispos y la familia del prelado fueron a comer a La Laguna Gran Hotel y don Eloy lo dejó dicho:

El administrador único de la Diócesis, Antonio Pérez Morales, mostró su poder de convocatoria entre los más jóvenes y dispuso cuarenta y nueve voluntarios que, con chalecos reflectantes con la palabra organización estaban dispersados desde la plaza del Adelantado, para atender las veintitrés guaguas llegadas hasta de Alcalá, Los Gigantes, Puerto Santiago y Cueva del Polvo –entre la feligresía Conchita, desde hace quince años la sacristana de Puerto Santiago–, o los doce –número bíblico– que estaban al servicio en la Catedral.

La organización hasta pidió la previsión meteorológica a Edgar Cedrés, joven especialista de 25 año y natural de Tegueste, quien advirtió que el buen tiempo cambiaría al mediodía. Dicho y hecho.

No llovió, pero solo se pidieron dos botellines de agua de los miles que se tenían previsto en caso de que el sol picón lagunero se sumara a la celebración. Y es que 1.200 personas se reunieron en el interior del templo y más de 1.800 por fuera –y tantos programas de mano formato libro como plazas–, donde se instalaron pantallas y exquisita megafonía que permitieron seguir como en primera fila la ceremonia religiosa. Y las voces de Alexis Hernández y de un didáctico y deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, se adueñaron del casco.

Antes del inicio y mientras las representantes de vida consagrada esperaban en piadosa actitud, otros invitados se deshacían inmortalizando el momento con selfies. Entre las autoridades locales, el primer teniente de alcalde de La Laguna, Fran Hernández, y el concejal de Cultura, Badel Arbelo, sacaban cuentas de lo que iba a durar la celebración: «Julián (hasta mayo presidente del Orfeón La Paz) me dijo que habían preparado treinta temas». Y sacaron números... A tres minutos por canción, una hora y media solo de música. La mitad de lo que duró.

Entre los invitados, algún gran constructor que llegó con escolta mientras el nacionalista Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, apuraba el paso por la plaza del Adelantado, solo, para llegar a la Catedral, donde compartió banco con el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez. A su lado, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, el popular Manuel Domínguez. En la esquina de un banco, recogido, el arquitecto José Miguel Márquez Zárate, factotum de la rehabilitación de gran parte de templos, como la propia Catedral, que permaneció cerrada por obras de 2002 a 2014. No pasó inadvertida la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal (PP), enfundada en chaqueta y pantalón rosa palo entre tanta sotana y traje oscuro.

Trato cuidado para la familia del nuevo prelado, los primeros bancos, y cerca de la capilla de Los Remedios, los amigos personales.

A las puertas de la Catedral, los parroquianos de don Eloy, que se sumaron al aplauso general en la ordenación y casi levitaron cuando salió a saludar a la feligresía y se topó con ellos, él con mitra y báculo en mano.

«Solo espero que todos estos preparativos valgan por los menos por diez o doce años», dijo el administrador diocesano saliente a sabiendas de que se da por hecho que el nuevo obispo de Tenerife parece llamado a cotas mayores .n