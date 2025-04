Víctor Álvarez, el rostro y la voz tinerfeña de la temible ELA

El Cabildo de Tenerife, junto a la entidad de afectados y familiares Teidela, impulsa por tercer año consecutivo el proyecto Sadela (Servicio de Atención Domiciliaria para pacientes de ELA), un modelo desde Tenerife para Canarias y para España. La consejera de Acción Social Águeda Fumero, y el presidente del colectivo, Marcelino Martín, presentaron los resultados de la iniciativa en 2024, pero destacó en el Salón Noble del Palacio Insular la presencia de Víctor Guillermo Álvarez que se convirtió por un día en el rostro y la voz de este padecer en la Isla.

Lección de entereza

Tinerfeño de41 añoss llegó desde Icod de los Vinos junto a su pareja, Cristina, para dar una lección de entereza a los presentes cuando explica su lucha contra la terrible Esclerosis lateral Amiotrófica (ELA). Su madre tuvo la enfermedad y él la heredó por su componente genético. Se rompe emocionalmente al habar de ella, fallecida en 2018, y del sufrimiento de su padre, que ejerció la figura de cuidador y que dejó de vivir por hacerse cargo de su mujer". En primera persona.

Diagnóstico

Diagosticado desde octubre de 2024 , Víctor este monitor de kárate desde hace una década, tiene 41 años. Explica que “hace dos empecé a sentir debilidad en las piernas hasta que me dieron el diagnóstico”. Destaca la labor de este tipo de asociaciones “indispensable porque nos ayuda mucho a mí y a mi familia”. Anima a acudir a ellas “sin miedo” con rapidez porque “si hay algo que no sobra en este caso es tiempo”. Lo dice por su reticencia inicial hoy ampliamente superada. Resume: “Proyectos como este son una buena noticia”. Víctor sigue practicando su deporte en silla de ruedas y quiere ser árbitro.

Atención especializada

La atención especializada insular para personas con ELA se vehicula a través de la iniciativa Sadela, renovada en su tercera edición etse 2025. Este proyecto, que se adapta a todas las fases de la enfermedad con asistencia sociosanitaria especializada, fomenta la autonomía funcional y ya es un soporte fundamental para el bienestar físico, psicológico y emocional de las personas usuarias.

Calidad de vida

Águeda Fumero resaltó que “este proyecto pretende ayudar a mejorar la calidad de vida, a través de una asistencia integral, de bienestar físico y emocional no solo para los pacientes sino también para sus familiares”. La consejera destacó que “este programa es una apuesta decidida del Cabildo de una forma cuantitativa y cualitativa” .

Cati en el recuerdo

Marcelino Martín repasó los comienzos de la asociación que tienen sus orígenes en su hermana, Cati Martín, quien planteó en 2021 la creación de Teidela “para dignificar la vida de los pacientes y su entorno”. Agueda Fumero aprovechó para “poner en valor el esfuerzo, el empeño y la generosidad de Cati Martín que, cuando recibió el diagnóstico, dedicó el tiempo al servicio de los demás”.

Valiente y pionero

El presidente de Teidela indicó que “Sadela es un proyecto valiente y pionero en la gestión de pacientes con esta enfermedad, que supone un proceso complejo de coordinación y significa un modelo a seguir en otras islas y en España”. Marcelino Martín apuntó que “los pacientes de ELA desarrollan la mayor parte de la enfermedad en sus hogares”, dado que, como apuntó la consejera, “la ELA no pide permiso para entrar en las casas y eso obliga a los familiares a aprender a realizar servicios desconocidos”.

Los datos

Sadela se inicia en 2023 gracias al apoyo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), y se ha consolidado como un referente en la atención integral de las personas con ELA. En 2024, el IASS amplió la subvención concedida a la entidad, y en 2025 asciende a 330.000 euros. Según la asociación, en Tenerife hay entre 65 y 70 personas con ELA y fueron atendidas el año pasado 31 (15 hombres y 16 mujeres) Martín explica por qué no están integradas todas o al menos la mayoría. “Hay muchas formas de afrontar esta enfermedad y todas valen desde lo más íntimo de las personas y sus famllias. Hay quien decide luchar y quien opta por irse”.

Unidad familiar

"No todo el mundo tiene una unidad familiar estructurada, no todo el mundo tiene apoyo, no todo el mundo tiene las mismas edades, hay personas residentes de otros países que están aquí también que se encuentran solas, o hay personas mayores que vemos que resulta que su red familiar tampoco es muy amplia", ha indicado. Ha señalado que cuando una persona recibe el diagnóstico le "destroza" y hay un "resquebrajamiento" del individuo y de la familia. Uno de los pilares del servicio fue la ayuda a domicilio, que permitió a 17 personas recibir asistencia individual en sus propios hogares. Este servicio, también disponible los fines de semana, facilita el desarrollo de las actividades diarias y promueve su autonomía. Además, en el ejercicio anterior, 22 pacientes recibieron sesiones de fisioterapia, vital para personas con ELA, ya que ven afectada su movilidad de manera progresiva. Gracias a los trabajos fisioterapéuticos, se puede retrasar el deterioro muscular y reducir el dolor durante la enfermedad.

Enfermería

El programa también implementó un servicio semanal de enfermería para cuatro pacientes. Este seguimiento es esencial en la gestión de los síntomas, la administración de los tratamientos y, sobre todo, la prevención de complicaciones derivadas de la enfermedad. A su vez, se ha proporcionado educación sanitaria a pacientes y familiares para fortalecer su capacidad de autogestión y cuidado en el hogar.

Otros servicios

Para abordar los problemas de comunicación y deglución que surgen con el avance de la ELA, se han ofrecido sesiones de logopedia a ocho pacientes. El impacto emocional de esta enfermedad no solo afecta a las personas usuarias, sino también a sus familiares y cuidadores. Por ello, el programa Sadela ha ofrecido sesiones de apoyo psicológico a una decena de persona. Por último, se ha llevado a cabo un servicio de trabajo social en el que se han realizado 15 revisiones del Plan de Intervención Integral y 14 nuevas valoraciones. Una herramienta fundamental para orientar a las familias. En paralelo, el área de Innovación Tecnológica Social de Sinpromi impulsa el proyecto ‘Mis ojos vuelan como refuerzo de apoyo.

Resumen

El resumen de datos fríos es 138 horas de psicología, 137 de logoterapia, 1.100 de fisioterapia, 28 de fisioterapia respiratoria y 63 de enfermería hasta un total de 6.202 horas. La mitad de los 31 atendidos carece de ayuda de las administraciones y su edad oscila entre los 60 y los 90 años.

Ley estatal

El de Tenerife es un "modelo" y un "ejemplo de buenas prácticas" de cara al desarrollo de la ley estatal de la ELA Sobre el retraso en su desarrollo de la ley, Víctor reconoce que el aspecto económico "va lento" aunque “se han agilizado los trámites” Marcelino Martín instado, al menos, a habilitar fondos y servicios para los casos más avanzados, como los de los pacientes que tienen traqueotomía. "Es lo más urgente", ya que una atención de 24 horas supone unos 100.000 euros al año para una familia. En su opinión, "es una cantidad de dinero que para nada puede suponer un desastre para una administración pública, lo que sí es verdad que estamos en esa fase de quién lo asume, nosotros desde aquí lo que queremos decir es que sea uno, sean otros, que por favor, que asuman ciertas responsabilidades como otras administraciones".