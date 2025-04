La sociedad del Norte busca compromisos para avanzar en el desarrollo de la comarca

El pasado martes asistí invitada a moderar una mesa coloquio sobre el Norte. Se trataba del primer encuentro de Nodo Tenerife, un foro que tal y como comentó su impulsora, Raquel García, pretende ser el punto de partida de muchos otros que organizará en el resto de la Isla, pero que comenzó en el Norte porque «aquí nació todo: el turismo, el comercio...». Y así fue en el pasado, pero hoy la realidad es bien distinta y eso es lo que se trató el martes. Un encuentro, apoyado también por la Asociación Alisios Norte, que permitió profundizar en las fortalezas y debilidades a las que se enfrenta a diario la sociedad del Norte para buscar con las administraciones las alternativas viables para un desarrollo sostenible de toda esta parte de la isla.

Previo al coloquio se escucharon testimonios de la sociedad del Norte. Empresarios, representantes del sector cultural, periodistas que desarrollan su actividad por esta zona de la Isla y algunas otras personas expusieron sin complejos su visión sobre el presente y el futuro de quienes hemos decidido vivir aquí y no queremos marcharnos. «El Norte es el Tenerife de verdad». «Los barrancos no separan a las personas». «Falta unidad». «Necesitamos una estrategia basada en nuestros recursos». «La burocracia frena nuestro crecimiento». «Falta un proyecto conjunto». «Hay que atraer talento». «Es necesario mejorar las comunicaciones o la descentralización administrativa». Estas fueron solo algunas de las declaraciones recogidas en el reportaje introductorio, pero quizás la más representativa, o por lo menos con la que yo me siento más identificada, es la que pronunció el director del Festival Internacional de Cuentos de Los Silos, Ernesto Rodríguez Abad: «Reivindicar pero trabajar».

Porque nos instalamos muchas veces en la queja y nos cuesta salir de la zona de confort para plantear soluciones o por lo menos para alzar de vez en cuando la voz y que el eco del Norte resuene allí donde se toman las decisiones. En esta línea habló el presidente de Alisios Norte, Vicente Dorta, que destacó la necesidad de unir esfuerzos para avanzar en sintonía con los fines de una Asociación que comenzó su andadura en 2019 con el objetivo de cubrir un vacío en cuanto a la representación empresarial y social del norte de Tenerife.

Un instante del foro donde se abordó el futuro del Norte. | E. D.

Temas como la movilidad, el empleo, el turismo sostenible o la vivienda ocuparon buena parte del coloquio, en el que todos coincidieron en la urgente necesidad de trabajar para evitar también que los jóvenes tengan que buscar su futuro en otros lugares por la falta de oportunidades.

En representación de las administraciones insular y regional participaron en el coloquio Manuel Domínguez, exalcalde de Los Realejos, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias; y Lope Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz, vicepresidente del Cabildo y responsable de las áreas de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales. En cuanto a la representación de la sociedad del Norte, asistieron Felipe Monje, enólogo y director de Bodegas Monje –Bodega familiar desde 1750–; Baltasar de Ponte, director del Hotel El Patio, ubicado en una finca de más de 500 años de historia, y gerente de Masqueplagas; Catalina de Lorenzo Cáceres, presidenta de Afedes (Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo y el Desarrollo), que lleva 26 años de andadura a nivel regional e internacional desde el municipio de Icod; e Iván Rodríguez de Azero, director de Descubre Group y expresidente de Alisios Norte.

No me cabe la menor duda de que el Norte de Tenerife es de las zonas más fascinantes de la Isla, tanto por su belleza natural como por la particularidad de su gente. Tenemos un clima más húmedo que en el Sur, lo que da lugar a paisajes verdes donde la vegetación, los barrancos y las montañas se entrelazan en un entorno que aún conserva un aire de tradición y autenticidad. Pero más allá de esta bonita descripción se esconde otra realidad del día a día de quienes desarrollan aquí su vida y trayectoria profesional en diferentes ámbitos no exenta de dificultades.

Así lo manifestó la presidenta de Afedes. que resaltó que «la isla marcha a diferentes velocidades. Mientras que los índices de desempleo han mejorado en Canarias y Tenerife, vemos cómo en municipios como Icod de los Vinos sigue en un 18 por ciento frente al nueve por ciento de Adeje». Para ella, los principales problemas del Norte se centran en la conectividad, hospital, empleo y vivienda. «Los jóvenes están abandonando el Norte porque no ven futuro, con un 28 por ciento de este segmento de población que se está trasladando al Sur, donde la diferencia salarial es de un 19 por ciento».

Una de las mesas de debate del coloquio sobre el Norte de la Isla. | E. D.

Catalina de Lorenzo Cáceres avanzó en la importancia de la colaboración de la sociedad civil, «que puede convertirse en brazos y manos para que las administraciones puedan agilizar los trámites y sumar esfuerzos que den resultados a corto plazo y ofrecer así oportunidades a quienes quieren seguir viviendo en su territorio». «Si los políticos se apoyaran en la sociedad civil, la situación del Norte mejoraría mucho», recalcó.

Iván Rodríguez de Azero reclamó a los representantes de las instituciones mayor compromiso con el Norte y, sobre todo, unión para afrontar un desafío tan importante como es el de la movilidad a través de un pacto que supere los mandatos de cuatro años y que esté por encima de las siglas políticas.

En esa misma línea, Baltasar de Ponte, como miembro de Alisios, reiteró la necesidad de la declaración de Emergencia en Movilidad en Tenerife como fórmula eficaz para tomar las medidas que a corto plazo son urgentes para solucionar el problema del tráfico, aunque trató también el problema de la escasez de vivienda sobre todo en la Isla, donde existen muchas trabas burocráticas tanto para nueva construcción como para la rehabilitación de viviendas antiguas.

Felipe Monje fue categórico al afirmar que necesitamos dignificar el campo y hacerlo atractivo para que también haya relevo generacional. «Necesitamos un claim, una marca que nos identifique y, por supuesto, hace falta saber qué modelo queremos para el Norte para hacer valer nuestras fortalezas». Para Monje, que lleva más de treinta años dedicado también al enoturismo, el Sur es un complemento perfecto para el norte porque «allí está nuestra masa crítica y el turista pide a gritos la autenticidad del Norte, demanda experiencias, necesita conectar con el Tenerife profundo, y esa realidad solo la encuentra aquí. Debemos poner en valor el potencial que tenemos y saber mantenerlo, porque hoy en día el campo no es ni atractivo ni rentable, y si no se dignifica esta profesión, no habrá relevo generacional que permita mantener el paisaje. Para ello debemos estar más organizados y tener una administración competente con planes a largo plazo y no gobernar con parches». En este sentido resaltó que es necesario proteger el campo y promocionarlo para que pueda tener precios competitivos y hacerlo rentable. «Nuestro encanto es el paisaje y sin cultivos no hay paisaje que admirar».

Y es que los vientos alisios que favorecen aquí el mantenimiento de unas temperaturas suaves y constantes son quizás los responsables de conformar el carácter de la gente del Norte. Un equilibrio perfecto que ha permitido mantener sus señas de identidad y ese orgullo local que demostró Felipe en su intervención y que no se da en ninguna otra parte de la Isla.

En cuanto a las políticas insulares, Lope Afonso, como exalcalde también del municipio portuense, destacó que «el Norte es el alma de Tenerife desde donde se ha irradiado todo lo que es nuestro destino turístico, y constituye además un factor determinante para poner en valor nuestras diferencias en un contexto tan competitivo, donde la promoción de los productos kilómetro cero y otros valores paisajísticos como el Parque Nacional del Teide o nuestra gastronomía son determinantes para marcar la diferencia». En este sentido recordó que el turismo debe propiciar la economía circular y que sus beneficios trasciendan a otros sectores. Para ello considera necesario seguir apostando por enseñar la Isla como destino de experiencias donde la gastronomía, espacios naturales, la cultura y otros eventos nos coloquen a la altura de otros destinos competidores.

Por último, Manuel Domínguez felicitó a los organizadores del Foro por celebrar un encuentro con el Norte de la Isla como protagonista y señaló que «si mejoramos la movilidad, podremos impulsar la competitividad del Norte y retener el talento».

«Es necesario poner el foco en el Norte, elaborar una estrategia común y unidad de acción, para lo que necesitamos la colaboración del sector privado y de toda la sociedad», destacó.

Para afrontar todos estos desafíos y los que puedan llegar en el futuro se requiere unidad de acción, de planteamientos y de objetivos. En definitiva, un nodo de cohesión que este foro ha contribuido a iniciar.

