Enfado en Tenerife por un "bulo" ecologista: los verdes denuncian un vertido, el Cabildo aclara que es agua salada

Enfado con el ecologismo de Tenerife por difundir una denuncia sobre un vertido contaminante en Adeje, en pleno corazón turístico de la Isla, que el Cabildo ha desmentido categóricamente. Fuentes del Gobierno insular piden más prudencia y seriedad ante este tipo de denuncias porque trasladan una imagen muy negativa de Tenerife que es falsa.

Este viernes 25 de abril, Felipe Ravina, graduado en Ciencias del Mar, productor de documentales submarinos y activista tinerfeño, denunciaba en sus redes sociales (tiene más de 137.000 seguidores solo en Instagram) un vertido contaminante en el barranco de Troya, que separa los municipios de Adeje y Arona.

Un "mega vertido"

"Un mega vertido y cientos de personas en el agua, y no se cierran las playas", escribe Ravina en sus perfiles para contextualizar un vídeo con imágenes de un chorro de agua marrón dirigiéndose al mar. "La salud pública en riesgo, y ya ni hablemos del gran daño que causa un vertido como este en los ecosistemas marinos".

Felipe Ravina añade: "He justo una semana, esta misma zona estaba llena de toallitas, compresas y todo lo que se puedan imaginar. Por favor, si han tenido, o conocen gente que haya tenido infecciones o cualquier otro problema después de bañarse en esta zona, déjenlo en los comentarios".

Y concluye con una afirmación que incluye una durísima crítica a los responsables públicos: "La isla no da para más, pero la panda de psicópatas que tenemos como políticos siguen apostando por un crecimiento sin límites, hasta que termine de colapsar. Hay que parar, y hay que hacerlo ya".

El desmentido del Cabildo

La respuesta no ha tardado en llegar. El Cabildo de Tenerife ha remitido un comunicado, al que acompañó con un vídeo en sus perfiles de las redes sociales. En ellos aclara que este caso puntual de Troya no es un vertido contaminante, sino agua salada.

Panorámica de la zona aérea donde se produjo el vertido, entre los municipios de Adeje y Arona, en la parte adejera. / Felipe Ravina

En la nota, la Corporación insular detalla que se están desarrollando trabajos técnicos en la zona de Costa Adeje para la construcción de un pozo de captación de agua salada, que será destinada a la planta desaladora Adeje-Arona. "Esta actuación se enmarca en la estrategia insular para garantizar el abastecimiento de agua en el sur de la Isla, una zona con alta demanda hídrica", explica.

Agua marina sin contaminantes

Durante la perforación, precisa el Cabildo, "los equipos técnicos han alcanzado una capa freática de agua salada, lo que ha provocado la salida puntual de agua salada al exterior que ya ha sido subsanada". "Se trata exclusivamente de agua marina sin ningún componente contaminante; no se trata de un vertido ni de una fuga de aguas residuales", subraya el comunicado.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, manifiesta que “la captación de agua salada es una fase necesaria dentro del proceso de ampliación del sistema de desalación, que permitirá transformar esta agua en recurso potable de alta calidad a través de la planta desaladora”. Y añade que “este proyecto es clave para la sostenibilidad hídrica del sur de la Isla y forma parte de las acciones del Cabildo para asegurar el futuro del abastecimiento en Tenerife”.

"El agua salada no huele tan mal"

En conversación este sábado con EL DÍA, Felipe Ravina asegura que conoce la aclaración de la Corporación insular. "Es verdad que se estaba haciendo una perforación, pero le puedo asegurar que el olor era nauseabundo. El agua salada no huele tan mal".

El documentalista marino cree que se rompió una tubería o que "algo malo ocurrió para que se percibiera ese hedor tan fuerte". Felipe Ravina recuerda que hasta los policías locales de Arona y Adeje que acudieron a la zona se tapaban la nariz en algunos puntos "por el pestazo que había".

Una captura del vídeo de denuncia de Felipe Ravina sobre el vertido en Adeje. / E. D.

Ravina defiende que "no es un episodio puntual". "En este punto entre los municipios de Arona y Adeje se producen muchos vertidos de aguas residuales a través del emisario y los aliviaderos de las redes de saneamiento. Pregúnteselo a los surfistas, que tanto visitan esta zona por sus olas pero que están hartos de estos vertidos. Son habituales las infecciones entre ellos".

Denuncias con rigor

En el Cabildo hay indignación por esta denuncia concreta. Algunos responsables aseguran que comprenden, respetan y apoyan cualquier denuncia que sirva para mejorar el cuidado del medioambiente pero aclaran que hay que ser rigurosos y serios y ceñirse a hechos, no a sospechas. Recuerdan que solo tenían que haber llamado y se les habría informado de la situación.

El gran problema es la imagen que se genera de la Isla a través de denuncias que son "falsas", como la del vertido del barranco de Troya, en una de las zonas más importantes de la industria turística tinerfeña.

Un vídeo con amplia repercusión

El propio vídeo de Ravina se acercaba este sábado a los 6.000 me gusta solo en Instagram. El Cabildo insiste en que no hay nada de contaminación en ese vertido, solo agua salada acumulada en el subsuelo, lo cual ocurre en todas las franjas costeras. El vídeo de aclaración de la Corporación insular no llegaba este sábado a los 600 me gusta.