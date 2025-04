La tinerfeña que grabó el terrible accidente provocado por un conductor temerario en Tenerife: "Conducía como un loco"

"Conducía como un loco; a nosotros se nos echó encima y nos adelantó por la derecha". Sara, una tinerfeña que vive en Inglaterra, regresaba junto a su marido y sus dos hijos pequeños el pasado Jueves Santo de pasar un día en el sur de la Isla, en el Siam Park de Adeje, cuando se topó con un conductor temerario en la autopista del Norte (TF-5).

"Lo vimos venir haciendo zigzag y cuando ya nos adelantó por la derecha saqué el móvil y me puse a grabar para denunciarlo", rememora Sara. "La verdad es que en ese momento no me di cuenta de que había grabado el accidente; fue todo muy rápido y estábamos muy nerviosos por las maniobras del conductor. Ya unos instantes después me di cuenta de que en las imágenes aparecía el momento en que el BMW chocó contra otros dos coches que iban delante".

Un vídeo decisivo

El vídeo que grabó Sara va a ser decisivo en la investigación que ha abierto la Guardia Civil para determinar qué ocurrió el pasado jueves 17 de abril, a eso de las 19:00 horas, y depurar responsabilidades. Las imágenes espeluznantes que tomó han tenido una gran repercusión y corrieron como la pólvora por las redes sociales.

Así quedó el BMW que provocó el siniestro en la autopista del Norte por conducción temeraria el pasado Jueves Santo. / E. D.

En este vídeo, que ya forma parte del expediente, se ve cómo el BMW blanco va adelantando en la TF-5, a la altura del municipio de Tacoronte, circulando en zigzag por la autopista del Norte hasta que llega un momento en el que no cabe entre otros dos vehículos y colisiona con ellos, provocando que uno de ellos diera vueltas de campana. En total, hubo seis heridos, uno de ellos grave.

Después de que el BMW embistiera a los dos vehículos, Sara llamó al teléfono de emergencias 112 mientras su marido se paraba para auxiliar a los heridos. Cuando regresó le contó que el conductor se había bajado del coche blanco, había cogido algo de su interior y se apartó del lugar del siniestro pero no sabe si se marchó o permaneció allí pues continuaron su marcha para descongestionar el tapón que se había formado.

Atrapados en el coche

"En el coche azul, uno de los arrollados en el accidente, que quedó destrozado, había tres personas, un hombre y dos mujeres. Una de las mujeres pudo salir por su propio pie, aunque estaba en shock. De las dos personas que quedaron dentro atrapadas, el conductor estaba insconsciente. Lo reanimaron y luego hubo que esperar a que llegaran los bomberos para sacarlo porque estaba completamente atrapado", recuerda este miércoles Sara a EL DÍA tras dar sus primeras declaraciones el pasado martes a la cadena COPE.

Los otros tres heridos, de carácter leve, estaban en el segundo coche embestido por el BMW, un coche de alquiler. "Qué locura, decía mi marido, cómo se puede conducir de esa manera poniendo en peligro a los demás conductores".

Así quedó uno de los vehículos que arrolló el BMW el pasado Jueves Santo en la autopista del Norte. / E. D.

La Guardia Civil localizó al joven que causó el accidente múltiple poco después del siniestro, un veinteañero natural de Tenerife. Está bajo investigación y trata de confirmar si el joven, como aseguran algunos testigos, podía presentar síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

El vehículo, un BMW M2, un modelo que destaca por su gran potencia y la alta velocidad que puede alcanzar, figuraría a nombre de una compañía de Tenerife. La Dirección General de Tráfico detalla en su ficha que fue dado de alta el 20 de diciembre de 2017.

Investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil también trata de determinar, según le han asegurado personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente, si un familiar del joven circulaba presuntamente delante de él en otro vehículo de alta gama cuando se produjo el doble choque.

Asimismo, estudia imágenes subidas a redes sociales en las que se ve a este mismo BMW haciendo maniobras prohibidas, como derrapes en vías públicas, tal y como ha adelantado el periódico digital Atlántico Hoy.

Imagen del vehículo que provocó el siniestro en la TF-5 y en el espejo retrovisor, uno de los dos vehículos que fue arrollado. / E. D.

Sara asegura que ya venía conduciendo de forma temeraria antes del impacto. "Lo vi por el retrovisor metiendo acelerones, haciendo zigzag y adelantando por la derecha. Incluso adelantó a un vehículo por fuera de los carriles de la autopista. Se veía venir que algo grave podía pasar".

Conducción temeraria

La tinerfeña revela que el Jueves Santo a eso de las 19:00 horas, cuando ocurrieron los hechos, había bastante tráfico en la TF-5 pero no había colas. "Todos conducíamos a una velocidad moderada hasta que apareció el BMW metiendo los acelerones y adelantando por donde no se debía".

Consciente de la importancia de las imágenes que grabó, Sara solo espera que la Guardia Civil pueda concluir su investigación, determine exactamente qué ocurrió y tome las medidas pertinentes en base a las leyes que regulan el tráfico. "Solo espero que se hagan cumplir las leyes porque el causante de estos hechos puso en peligro a muchas personas", detalla. Seis resultaron heridas.