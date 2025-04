PP y NC impiden la unanimidad del Pleno de Güímar en el rechazo al parque eólico

Con los votos a favor de Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSOE) y Unidas Sí Podemos (USP), el Pleno del Ayuntamiento de Güímar insta al Gobierno de Canarias a denegar la autorización administrativa para construir los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II, cuyo emplazamiento está previsto en Fasnia y Güímar, respectivamente. El Partido Popular (PP) votó en contra y Nueva Canarias (NC) se abstuvo.

Carmen Luisa Castro, portavoz 'popular', justificó el voto contrario al informe desfavorable al parque eólico que sustenta el posicionamiento del grupo de gobierno porque "no se ajusta a la realidad técnica del proyecto", "exagera la superficie de afección", "los apoyos de la línea aérea están fuera del suelo protegido" y "no afecta al Malpaís de Güímar".

Es ilegal

Esta argumentación contradice el informe técnico del que dispone el Ayuntamiento, que determina la "ilegalidad" de la ejecución del proyecto porque incumple la legislación vigente (Ley del Suelo -artículo 62- y Plan General, entre otras) al estar previsto su desarrollo, en el caso de Güímar, en suelo rústico de protección ambiental paisajística y natural, incluyendo el Malpaís.

Imagen de la portada de los proyectos Parque Eólico El Pilón I y Parque Eólico El Pilón II. / EL DÍA

El Pilón I (Fasnia), de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II (Güímar), de 8,5 y dos aerogeneradores, son los dos parques eólicos que promueve Disa con una inversión de 22,3 millones de euros (14,3 y 8, respectivamente). Ocuparán 181 parcelas y para el transporte de la energía proyecta 24 torretas desde Fasnia hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación del Polígono Industrial Valle de Güímar.

Luisi Castro asegura que el informe exagera la superficie de afección y que se les excluye como parte interesada

El PP sostuvo ayer ante el Pleno que la promotora, Disa Energías Renovables SLU, no obtuvo respuesta de la Administración municipal en sus comunicaciones de febrero y noviembre de 2023; defendió que la empresa "ha delimitado un área mayor solo para estudios ambientales, no como la ocupación real que alega el Ayuntamiento"; admitió la categorización del suelo afectado y matizó: "La afección sería solamente temporal, durante la fase de obras". Además, "no se nos ha dado acceso a la información solicitada, ni convocado a una reunión informativa con la empresa ni la participación como grupo político para presentar alegaciones. Se nos ha excluido como parte interesada".

Que lo diga la empresa

Carmen Luisa Castro afirmó: "Ustedes siguen mintiendo". Echó en falta que el proyecto fuera explicado por técnicos especialistas y la entidad promotora e incidió en que el parque eólico El Pilón I -previsto en Fasnia y que afecta a Güímar por el trazado de la línea de evacuación de la energía que produciría- lo permite el planeamiento fasniero.

Ayer concluyó el plazo para que el Consistorio presentara alegaciones a los proyectos, el estudio de impacto ambiental y las solicitudes de reconocimiento de utilidad pública, periodo que expirará el jueves para la ciudadanía y entidades, en general.

Llamada a la reflexión

Gustavo Pérez, el alcalde, expuso al Pleno que "hemos analizado el expediente técnico, hemos escuchado a expertos y hemos tomado en cuenta las inquietudes de nuestra comunidad". Además, esbozó la gestión realizada al respecto. El regidor güimarero invocó la condición de exalcaldesa de la portavoz del PP, Carmen Luisa Castro, para reclamarle "reflexión" acerca de su alusión a que el informe exagera y a que contradiga a los técnicos también en lo referido a la afección al Malpaís.

La concejala Haridian Martín (CC) recordó que el PP "no ha presentado alegaciones" al proyecto del parque eólico El Pilón II.