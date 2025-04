Nueva apertura de LAÓPTICA de La Cuesta

Los jóvenes empresarios Cristina y Félix Paredes han dado un nuevo paso en su exitosa trayectoria profesional con la inauguración de LAÓPTICA DE LA CUESTA. Tras años al frente de LAÓPTICA DE SAN MATÍAS, consolidada por su atención cercana y excelencia en salud visual, han decidido expandir su modelo hacia una nueva sede.

¿Cuál es la visión de crecimiento de la empresa en el futuro?

Félix Paredes: Queremos crecer de manera orgánica y responsable, acercando nuestros servicios a más comunidades sin perder nuestra esencia: un trato cercano, exquisito y detallado. Apostamos por romper con los modelos impersonales y ofrecer una experiencia que combine tecnología de vanguardia con calidez humana, sin elevar los precios para nuestros pacientes

¿Qué os motiva en esta nueva etapa?

Cristina Paredes: Para mí, lo más bonito de este camino es ver cómo nuestro trabajo transforma la vida de las personas. Poder acompañarlas, escuchar sus necesidades y contribuir a su bienestar es una gran responsabilidad, pero también una enorme fuente de ilusión. Esta nueva apertura nos llena de energía y nos anima a seguir apostando por nuestro modelo.

¿Qué diferencia a LA ÓPTICA de otras opciones en el mercado?

Félix Paredes: Nuestro valor no solo radica en la tecnología o las instalaciones, sino en nuestra filosofía de trabajo. Nos enfocamos en escuchar y asesorar con empatía, brindando soluciones personalizadas que realmente marcan la diferencia. Ofrecemos un servicio accesible y competitivo, creando un vínculo de confianza con nuestros pacientes, algo que las grandes cadenas no pueden replicar.

Equipo encargado de hacer realidad este proyecto / E. D.

Hablando del origen del proyecto, ¿hay alguien a quien os gustaría reconocer en este camino?

Félix Paredes: No quiero dejar de nombrar a la pionera de este proyecto, quien inició la andadura en San Matías hace ya más de 20 años: nuestra madre. Siempre está a nuestro lado, brindándonos consejos y dándonos seguridad y confianza en cada paso, también quiero destacar el papel de nuestro padre, que nos anima constantemente a creer en nuestra idea y, por supuesto, aunque prefiere mantenerse en un segundo plano, no puedo dejar de agradecer a mi hermano mayor, David, un pilar clave en este proyecto, cuya implicación y apoyo han sido fundamentales en todo este camino. Cristina y yo sabemos que, sin su respaldo y ejemplo, este proyecto no sería posible.”

¿Quiénes han sido las personas clave en esta nueva apertura?

Félix Paredes: Hemos tenido la suerte de rodearnos de grandes personas todos ellos amigos que han aportado talento y esfuerzo. Sergio Hernández se ha encargado de la dirección de obra, Javier Cenzual nos ha acompañado con su asesoramiento jurídico, y Alejandro Melián, de la marca Essilor, ha estado muy presente en la instalación de los equipos. La reforma, además, ha sido realizada por Roberto y su hijo Jonathan, que han trabajado con muchísima entrega para que todo estuviese perfecto. Les estamos muy agradecidos

Para finalizar, ¿hay algún plan de futuro que queráis anunciar?

Cristina Paredes: Sí, si todo va bien y este nuevo modelo funciona como esperamos, ya tenemos decidida la ubicación de una próxima sede. Todo dependerá de cómo evolucione esta etapa. Pero si vemos que la gente sigue valorando nuestro enfoque cercano y profesional, sin duda seguiremos apostando por expandirlo.