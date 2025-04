Las nuevas tecnologías y la innovación con las redes sociales e internet como ejes son en el gran nicho del mercado laboral en Tenerife. Esta es una de las principales consecuencias de la Feria del Empleo Atrayendo Talento que ayer reunió a más de 3.000 personas en los 300 metros cuadrados del Recinto Ferial que coparon 85 empresas de once sectores distintos con áreas de información directa. Desde la energía a la estética y de la imagen a las ciencias de la salud.

«Buenos días, busco trabajo y este es mi currículum». La frase es de Andrés Luis -30 años y con una experiencia laboral más bien corta que busca ampliar en este foro-, mientras enseña su móvil y remata con la pregunta ¿a donde se lo envío? Resume el espíritu de la feria en uno de los más de 80 puestos que llenan la planta baja de la infraestructura de Santa Cruz. De hecho una de las acciones estrella que se explican es cómo enviar un currículum en vídeo.

Por los estand, zonas de ponencias, escenarios o photocall parece reproducirse, preocuparse y ocuparse el consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, quien incidió en el mensaje de «valorar el esfuerzo de todo el equipo de Fifede para que la feria sea un éxito». Hasta las 23:30 horas del jueves estuvieron confirmando la presencia de todas las empresas tras el aplazamiento al viernes por la alerta máxima asociada a la borrasca Nuria.

Las tecnologías, la mejor opción educativa para conseguir empleo | M. P.

El foro contó con un espacio dedicado a la orientación laboral donde fue posible asesorarse con profesionales sobre aspectos como la imagen personal, tips para procesos de selección, gestionar talento, búsqueda de empleo, marca personal y emprendimiento. Asimismo, las empresas presentaron ofertas activas para encontrar a futuros trabajadores.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila valoró «el encuentro que simboliza el compromiso con la generación de oportunidades y el impulso al talento local». Añadió que «esta idea funciona, tiene impacto y transforma vidas».

El talento de Tenerife busca trabajo. Una joven le pregunta a otra: «¿Tú que haces?». Le responde: «Yo hago de todo». Una pantalla da cuenta de la programación de una intensa jornada que glosa los diez años atrayendo talento que expresa el lema del encuentro por el décimo aniversario del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes.

En la entrada Aurora, Jesús y Alejandro son los primeros rostros que ven los visitantes. Desde la apertura, a las diez, hasta las doce ya han repartido las 3.000 libretas previstas y otras tantas talegas. Pertenecen al grupo de 30 personas movilizadas por la Agencia Nova para el mantenimiento. Coinciden en que la idea es «innovadora, está muy bien organizada y realmente hay opciones de conseguir un empleo».

Las tecnologías, la mejor opción educativa para conseguir empleo | M. P.

Ya dentro periodistas profesionales como María Doménech o Esther Gómez desarrollan su trabajo. La primera, Doménech, presenta a Juan Carlos González Xuancar, psicólogo, orientador laboral y coach que ofrece la ponencia de sugerente título: Rompiendo el hielo: cómo las redes sociales pueden transformar tu búsqueda de empleo. Por allí pasaron también Pascual Benet, Mireia Gargallo o Lorena Martín, Petit Lorena. Y se pudo escuchar a David Baute Hernández (streaming) y Guillermo Concepción, quiénes contaron las historias de sus vidas para inspirar a los presentes.

Esther Gómez, ejerce de spaeaker a la hora de mostrar la feria a los estudiantes. Como Joel, 19 años, que forma parte de la primera promoción del ciclo de Seguridad de IES San Matías. Son quince chicos de entre 17 y 21 con su profesor, Ricardo Acosta, al frente. Señala que «ser técnico de seguridad no implica solo ser vigilante. Hay muchos prejuicios sobre este mundo abarca mucho más. Estamos preparándolos». Lo corroboran Abraham, Lucas, Eduardo, Jorge. Kirian, el mencionado Roldán o Yauri. La mayoría ha elegido este curso como impulso para opositar a Guardia Civil, Policía Nacional o autonómico.

También hay testimonios individuales como el de Laura Bernabeu Armas de 25 años.: «Estudio un grado de diseño, pero lo tengo en pausa, no me atrevo a dejarlo del todo, pero sí estoy segura de que no es lo que quiero hacer. Mis intereses están más en el ámbito de la salud, el bienestar o la medicina natural». Añade: «El próximo curso voy a empezar una formación profesional superior sobre dietética». En la feria, apunta, «no he visto nada que me llene aunque hay cosas interesantes y empresas dedicadas a otros sectores que también me gustan». Concluye: «Me he especializada en orientar el currículum a dependiente del herbolario, pero quizás sea demasiado específico. No lo he traído físicamente, pero estoy abierta a dejarlo en correo o plataforma».

Adrián Prado Fernández tiene 22 años y está a punto de acabar Periodismo. Busca trabajo espera encontrarlo. Asegura que «desde Navidad más o menos he estado en ello y no encuentro nada. Está la cosa complicada». La feria le parece «una idea muy positiva y veo que hay posibilidades». De momento, ha dejado el currículum «en un montón de sitios».

Liliana Espert, 39 años y Noelia Pinargote, 17, son tía y sobrina. Liliana tiene una carrera de Administración y se encuentra en paro. Noelia estudia Bachillerato. La tía intenta encontrar algo de lo suyo y la sobrina reconoce que le gustan la imagen personal o la fotografía pero sin cerrarse a nada.

«¿Desea información?». Lo pregunta Carlos Castillo de Lucas, prospector de empleo. Explica que «mi principal tarea aquí es ayudar a acercar el perfil profesional u ocupacional de la persona al mercado laboral». Subraya que «derivamos y damos las herramientas para que puedan conseguirlo». Unos treinta prospectores se ubican durante el día en los puestos de orientación de Fifede y Barrios por el empleo. A este pertenece Carlos quien desarrolla su labor profesional en Arona y en la Fundación Don Bosco.

Antonio espera en la salida. Junto a otros diez compañeros se encarga de encuestar a los que han pasado por aquí. De las respuestas concluye que «a las personas con una formación de FP o no tan cualificada, les sirve de ayuda. O a las desempleadas, sin formación o migrantes». Sin embargo, valora, «a gente con una formación superior no les resulta tan útil».

Un dato: el 40% de las personas que acudieron el año pasado obtuvieron un empleo dentro de los tres meses posteriores a la feria. Cuatro de cada diez. La intención es repetirlo e incluso mejorarlo.