Nace una web en Tenerife para el trueque de objetos de segunda mano

Cambiar un patinete plegable por un acuario antes de que sean destruidos en uno de los puntos limpios ya es posible en Tenerife. El Cabildo de Tenerife presenta Truec@, una innovadora plataforma digital de intercambio de objetos usados basada en un sistema de puntos y con gestión a través de los puntos limpios de la Isla.

La iniciativa permitirá a la ciudadanía dar una segunda vida útil a productos en buen estado, como ropa, libros, juguetes, menaje o material escolar. A través del portal web www.tenetrueca.es, los usuarios podrán subir los objetos que desean entregar, recibir puntos a cambio, y canjearlos posteriormente por otros artículos disponibles en la plataforma.

Las entregas y recogidas se realizarán de forma sencilla en la red de puntos limpios de la isla, que funcionarán como centros logísticos del sistema. La plataforma www.tenetrueca.es ya está disponible con un diseño intuitivo y accesible para todos los públicos. Incluso exhibe los primeros objetos para el trueque, como cinco muñecos de peluche, un unicornio de goma, un patinete plegable y un acuario.

El Cabildo de Tenerife asegura en un comunicado que se convierte en «la primera administración pública de Canarias y tercera en España» en lanzar este sistema de trueque digital con base logística en los puntos limpios».

Rosa Dávila, presidenta del Gobierno insular, explicó este viernes en la presentación de la plataforma que «con Truec@ damos un paso más: no solo recogemos, sino que le damos nueva vida a lo que antes iba directo al contenedor». «Hablamos de dar segundas oportunidades, de reducir residuos y de conectar a la ciudadanía con la sostenibilidad», remarcó.

La campaña de lanzamiento cuenta con la participación del humorista Darío López, quien, a través de vídeos y contenidos cercanos, invita a la población a sumarse a esta nueva forma de consumir y compartir. Al respecto, López aseguró que «cuando me plantearon la idea dije esto es para mí porque tengo un montón de cosas en casa que pueden servirle a otras personas». «Hay cosas que me dan pena tirarlas, pero no intercambiarlas y que sigan siendo usadas por otras personas y en eso consiste Truec@».

La isla de Tenerife cuenta con 8 puntos limpios y el Cabildo está trabajando para construir 8 más y completar la red. En la actualidad ya están en funcionamiento los puntos limpios de Santa Cruz (Jagua), Taco, Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona. Desde el Cabildo ya se ha avanzado en el de Arico (Complejo Ambiental de Tenerife) y Los Rodeos (La Laguna), que están en construcción. Además, los nuevos puntos limpios de Granadilla y San Miguel se licitarán en breve y los de Las Eras (Arico), Vilaflor, Guía de Isora y Tegueste ya se encuentran en trámites administrativos.

El Cabildo de Tenerife incrementó un 13,1 % la recogida de residuos en los puntos limpios durante 2024 con respecto al ejercicio de 2023. Los ocho puntos limpios operativos recibieron 62.683 toneladas a lo largo del pasado año, lo que suponen 7.277 toneladas más que en 2023. Así, se produjo un incremento de usuarios gracias a las facilidades y ampliación de horarios que se ha implantado.