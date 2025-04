Escolástico Gil: "El Ayuntamiento de El Rosario gestiona sus competencias en emergencias con responsabilidad"

El alcalde del municipio tinerfeño de El Rosario, Escolástico Gil, ha salido al paso de las críticas de la oposición en el Ayuntamiento sobre el mantenimiento del pleno del pasado jueves a pesar de la declaración de alerta máxima en las Islas por la borrasca 'Nuria'.

Así, el regidor asegura que el ayuntamiento "gestiona sus competencias en emergencias con responsabilidad, y eso significa no quedarse corto, pero tampoco pasarse de frenada". "Desde mi posición de alcalde observo con preocupación cómo desde hace algunos años, la política ha hecho de las emergencias un teatrillo para demostrar poder sobre la gente, le han cogido el gusto a cerrar, vallar y prohibir la movilidad y la actividad cada vez que cambia el tiempo, a menudo sin motivos suficientemente fundados".

A juicio de Escolástico Gil, en la actualidad destacan "unas prácticas de decisión política que lanza constantemente anuncios preventivos antes incluso de la prevención justificada". "Esto envía constantemente a la ciudadanía mensajes equívocos sobre las emergencias, les resta credibilidad por una sobreactuación política. La ciudadanía tiene además una sensación de desigualdad entre trabajadores de la economía privada y de los servicios públicos, que parecen señoritos que tienen la piel muy fina", asevera el alcalde.

"El prohibicionismo se ha convertido en la ideología de los malos gestores: en lugar de gestionar, prohibir la movilidad; en lugar de asegurar la actividad, suspenderla", prosigue el responsable del Ayuntamiento de El Rosario que defiende que "las y los trabajadores públicos son la primera línea de defensa ante cualquier emergencia, los servicios de interés público tienen que funcionar porque la vida no se detiene, la sociedad tiene que seguir funcionando, y los plenos municipales decidiendo".

"Es muy fácil quedarse en casa desde las 7,00 de la mañana cuando la alerta es a partir de las 12,00", critica Gil, de iR-Verdes quien recuerda que "eso no se lo puede permitir ningún autónomo, ninguna pequeña empresa, y por lo tanto, este ayuntamiento tampoco". "Y si en el Cabildo no tienen nada mejor que hacer, que sigan haciendo amigos prohibiendo, suspendiendo, vallando y cerrando a la menor señal, por si acaso hace viento, por si acaso llueve o nieva", añade el alcalde.

Ridículo

"Lo de Valencia sucedió porque no estaban en su puesto quienes debían estar. Es ridículo, no hay que tener la piel tan fina, hay que trabajar, cada uno en su puesto, antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia", insiste Gil antes de aclarar: "No estoy llamando a no seguir las indicaciones de los organismos meteorológicos, pero a veces parece que algunos responsables públicos le han cogido el gusto a estas alertas y se adelantan a la jugada".

A juicio del regidor, "tanta mala gestión es actuar por defecto como por exceso. La buena gestión requiere ponderar estas situaciones y priorizar la seguridad intentando que las decisiones alteren lo menos posible la movilidad o la actividad de las personas y la mala política piensa al contrario: creen que cuanto más alteren la actividad y la movilidad, más seguros estaremos".

"Esto no es verdad, es una mala pedagogía para la gente, que se siente engañada con suspensiones poco justificadas", asevera el alcalde antes de concluir que "las alertas y emergencias no son una patente de corso para coartar la libertad, ni para ausentarse del trabajo sin una indicación expresa". "Es una prerrogativa del alcalde valorar cuándo está justificado suspender el pleno. Y en esta alerta, antes de las 12,00, según la AEMET, no lo estaba", afirma.