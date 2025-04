La líder del PSOE de El Rosario renuncia al acta de concejala

El Pleno del Ayuntamiento de El Rosario tomó ayer conocimiento de la renuncia al cargo de concejala de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángela Gil, que encabezó la candidatura del PSOE a las elecciones celebradas en 2023. Esto supone un nuevo contratiempo para esta formación política, que ve desdibujada su estructura inicial, más si cabe tras la sangría de votos que ha ido experimentando.

No fue el único aspecto de relevancia del pleno. A primera hora de la mañana, Coalición Canaria (CC) envió un comunicado en nombre de toda la oposición y en los siguientes términos: «Los grupos políticos critican el mal ejemplo que se da a la ciudadanía por parte de IR-Verdes y del alcalde al mantener la convocatoria del pleno para hoy, a las 9 de la mañana, a pesar de la situación de alerta y que las autoridades han pedido limitar la movilidad ante la previsión de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora».

Finalmente, la oposición no acudió a la sesión plenaria. Por su parte, desde el gobierno local sostuvieron que la alerta empezaba a las 12:00 horas y que, por tanto, los partidos de la oposición estaban criticando un pleno convocado para una hora a la que aún no habría empezado la alerta. Al respecto, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, expresó su decepción: «La actividad laboral no ha sido suspendida; los cargos públicos debemos dar ejemplo y, si los operarios, los autónomos, los obreros, los fontaneros, las limpiadoras municipales y la ciudadanía, en general, está hoy trabajando nosotros también, que son ellos quienes nos pagan el sueldo».

Por lo demás, el Pleno del Ayuntamiento El Rosario aprobó en la sesión ordinaria celebrada ayer la actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que fue previamente presentado por el equipo redactor de la Cátedra Reducción del Riesgo de Desastre. Ciudades Resilientes, de la Universidad de La Laguna.

Entre el resto de puntos de la sesión destacó una modificación presupuestaria de 2.458.000 euros destinada, según detalló la concejala de Hacienda, Fátima Gutiérrez, «a la aportación municipal de las grandes obras que se llevan a cabo en el municipio y a sufragar otras iniciativas como el servicio de vigilancia de las conducciones de desagüe de las aguas residuales, el contrato para la toma de muestras de agua de abastecimiento, la adecuación de los pozos de agua de La Cañada y de La Parra, el aumento de las tasas del complejo medioambiental de Arico o la adquisición de una vehículo-grúa para el servicio de Alumbrado Público».

Asimismo, fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 228.014 euros para ejecutar el pago de facturas a distintos proveedores de bienes y servicios.

En otro orden de cosas, el Pleno actualizó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de los aseos y duchas en el municipio, que hasta ahora solo contemplaba a Radazul, y en la cual la tarifa del servicio pasa de un euro a 0,5 céntimos, y la ordenanza reguladora de la gestión de los residuos y la limpieza para adaptarla a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular y a las directivas europeas de la que proviene.