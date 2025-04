El acceso al barranco de Masca sólo será posible tras llegar en guagua al caserío

El acceso al barranco de Masca, en el municipio de Buenavista del Norte y dentro del Parque Rural de Teno solo será posible a partir del próximo día 18, Viernes Santo, tras llegar en guagua al caserío. El Cabildo de Tenerife activa la medida dentro de un plan de acción integral para frenar los recurrentes atascos de vehículos en la zona. Entre las acciones que anuncia la presidenta insular, Rosa Dávila, se incluyen también el control de aforos, la limitación del tráfico turístico y la mayor presencia policial.

Razones

Esta actuación, que ya lleva más de un año desarrollándose en el acceso a la Punta de Teno, busca ordenar las llegadas y reducir los atascos que durante años han colapsado la única vía de acceso Masca; mejorar la seguridad tanto para visitantes como residente; libera plazas de aparcamiento; preservar un entorno natural frágil y de alto valor ecológico y apostar por una movilidad sostenible compatible con el turismo.

Recordatorio

Rosa Dávila subraya: "Tenemos que dejar claro que solo podrán acceder al sendero quienes hayan adquirido su ticket en la web www.caminobarrancodemasca.com y se desplacen en la guagua oficial". El boleto incluirá la entrada al sendero y el transporte. Sin el ticket sellado en la guagua, no se permitirá el acceso al barranco. El acceso queda, por lo tanto, totalmente restringido a vehículos particulares y guaguas turísticas no autorizadas. El servicio funcionará los viernes, sábados y domingos, entre las 7:00 y las 14:00 horas.

Lanzaderas

Serán cuatro las guaguas lanzaderas con capacidad para 18 personas cada una. Tendrán salidas cada veinte minutos desde parada de Titsa en Santiago del Teide junto al ayuntamiento. Se ha habilitado un aparcamiento en el casco del municipio en la zona del cementerio desde donde los usuarios caminarán entre 5 y 8 minutos hasta la parada.

Tarifas

Cabe recordar que las tarifas para acceder al barranco cambian según la residencia. Así quienes lo hagan en la Isla tendrán el servicio gratuito; es decir, no pagan ni entrada ni guagua. Los residentes canarios deberán abonar tarifa reducida con cinco euros por la lanzadera y los no residentes en Canarias pagarán 38 euros los adultos y 19 los niños (10 por la guagua). Dávila valora que "sabemos que quienes no hacen el recorrido completo del barranco salen en barco desde la playa y llegan a Los Gigantes. Para regresar a Santiago del Teide, pueden usar taxis o la guagua de Titsa, cuyo servicio será reforzado".

Sentido único

El Cabildo trabaja con la Dirección General de Seguridad (DGT) en otro cambio importante: establecer un sistema de circulación en sentido único para las guaguas turísticas. La entrada será exclusivamente por la carretera de Buenavista del Norte hacia Masca y la salida por la vía de Masca hacia Santiago del Teide. Esto permitirá aliviar los colapsos diarios que se generan en esa vía estrecha y sinuosa, que no fue pensada para soportar tanto tráfico.

Próximos pasos

Una vez se obtenga la autorización formal de la DGT, explica Dávila "esperamos poder aplicar las limitaciones de movilidad y, avanzar en nuevas decisiones sobre tasas, aparcamientos disuasorios y servicios regulados", siempre vinculados a la conservación del entorno y a la mejora del día a día para los vecinos. También se ha solicitado a la DGT vigilancia policial, sobre todo en los puntos críticos como los miradores y zonas de aparcamiento. Asimismo se estudia la intervención de mejora y rehabilitación del firme de la TF-28. En cuanto a los apartaderos se hace necesario un estudio en profundidad porque la vía no los permite y habría que hacer expropiaciones.

Habitado

Insiste la presidenta en que "Masca no es un parque temático sino un caserío habitado cuyos residentes merecen tranquilidad, seguridad y respeto". Recuerda que "este plan de ordenación es el primero de su tipo en Tenerife y será el modelo a seguir en otros espacios como Anaga o el Parque Nacional del Teide, cuando se formalice su traspaso". Concluye: "Estamos actuando con responsabilidad, paso a paso, y con una hoja de ruta clara: proteger el territorio, mejorar la vida de quienes lo habitan y ofrecer un turismo sostenible. Queremos espacios naturales bien gestionados, con control de aforos, limitaciones claras y servicios regulados.

Decisión tomada

Otra medida son la limitación del acceso al barranco pasado mes de julio se limitó el aforo diario del sendero del barranco a 275 personas, una cifra muy inferior a los más de 100.000 visitantes anuales que llegaron a registrarse. Se harán unas 11 bajadas diarias, en grupos de un máximo de 25 personas cada uno.