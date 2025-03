Tenerife estrena la zafra de atún rojo con un patudo de 376 kilos

Se hicieron de rogar pero las primeras capturas de la zafra de atún rojo del año en Tenerife ya están aquí. Tres ejemplares de patudo (tal y como se conoce a esta especie) con un peso considerable, siendo el mayor de ellos de 376 kilos.

Imagen de WhatsApp 2025-03-27 a las 17.16.14_0887384a.jpg / Mercedes Menéndez

Relata Alan Gregorio Amaral, 'Goyo', el pescador que se hizo con las piezas en su embarcación Gran Sol II de la cofradía de Los Cristianos, que fue el primero de los tres que capturó este jueves, todos con un pesaje por encima de los 300 (322 y 310 kilos los dos restantes).

"Costó mucho picarlos", cuenta. "Al principio fue difícil. Pero poco a poco, con paciencia, se nos fue tirando uno, después otro y así. Había algunos compañeros más y no pudieron pillar ninguno. Tuvimos suerte".

Las piezas capturadas serán recogidas por una empresa de nueva creación, Atunes Ocho Islas.

Zafra retrasada

Asegura Goyo que la zafra de este año "viene un poco retrasada" en comparación con otros años. "A las islas no se ha acercado todavia mucha cantidad de estas especies. La esperanza de los pescadores, de todos, es que poco a poco vayan viniendo más. Los mejores meses son los que vienen: abril y mayo".

Este hecho contrasta con años precedentes en los que el inicio de temporada fue más productivo para las cofradías.

Para 2025 se ha autorizado una cuota de 537,69 toneladas de pesca de atún rojo en Canarias para 250 buques. Se distribuye el 90% entre los segmentos de atuneros cañeros y artes menores, asignándoles un 60% y un 40%, respectivamente. Dentro de cada uno se reparten las cantidades asignadas en función de la eslora total.

El 10% de cuota restante, se reparte de manera lineal entre los buques menores de 12 metros de eslora total.

El primer periodo de pesca se inició el 20 de enero y terminará el 30 de mayo. Para garantizar un mayor aprovechamiento de la cuota en el primer periodo de pesca, se aumentó el límite individual por buque en un 22,5%. Cualquier cuota no consumida en el primer periodo se pudo utilizar colectivamente por los buques en el segundo periodo. El segundo periodo de pesca se iniciará el 4 de junio hasta el 31 de diciembre.

Problemas con la carnada

El Gran Sol II volverá a faenar mañana a ver si alarga la buena suerte, aunque reconoce su patrón que ahora mismo se encuentran con un gran problema, la falta de carnada. "Con lo que es el cebo estamos bastante jodidos. No está entrando carnada y estamos yendo con lo mínimo".

Lo normal es que, con los tanques llenos, naveguen con una cifra que oscila entre los 100 y 200 kilogramos, sin embargo en la jornada de este jueves salieron a faenar con tan solo 10 kilos, lo que refuerza la idea de que tuvieron mucha suerte con estos tres ejemplares de atún rojo.

"No sé cuál es el problema. No hay, no encontramos. Hoy no nos pudimos llevar más de 15 o 20 carnadas. Es muy poco", sentencia.

Pese a todo, haya lo que haya, la flota volverá al agua este viernes para intentar hacerse con más patudos, uno de los mayores manjares que ofrecen los mares.