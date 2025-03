Modesto García, un creador de 'true crime' en Tenerife: «Los asesinos no son extraterrestres, son personas; todos tenemos maldad»

Es usted creador de contenidos sobre crímenes. ¿Cuándo comenzó su interés por el género del true crime, tan de moda ahora?

Mi madre me recomendaba leer las novelas de la escritora Agatha Christie cuando era pequeño. Esa fue mi introducción a la novela criminal. Desde el cine hasta la novela, todo lo que me gusta es la trama criminal. En general, el género noir.

Usted ha cobrado notoriedad por varios hilos en X (antigua Twitter) relacionados con crímenes ficticios. Uno de los que tuvo más repercusión es la historia de un joven que descubre un asesinato gracias a una fotografía y publica las pruebas en su red social. ¿Cómo surgió la idea de crear estos hilos?

Fue en 2018. Vi el cartel del concurso de la Feria del Hilo de Twitter. El punto de partida fue que el asesino había tenido un desliz. Hice imágenes y cuentas falsas para hacer la historia creíble. Giraba en torno a una única foto. La historia no era tan especial. Lo que llamaba la atención era el formato utilizado. Es decir, Twitter, un lugar para bromas, convertido en un lugar para escribir una literatura detectivesca.

Ha trabajado para plataformas como Netflix y Disney+, entre otras plataformas de contenido audiovisual. ¿Cómo se plantean esas colaboraciones?

Las marcas siempre han querido llevar las historias interactivas e innovadoras a sus campañas. He hecho desde hilos en Twitter hasta crimen ilustrado. La marca normalmente pregunta qué se puede hacer para conseguir engagement [capacidad para enganchar al espectador] y tu ya propones, aunque otras veces te piden directamente un crímen ilustrado, por ejemplo, y ya.

«Todas las personas tenemos un lado oscuro; no todos podemos llegar a matar pero sí a perder el control»

Al realizar tantos hilos para plataformas, debe tener alguno favorito…

El de Milanuncios. Creíamos que el hilo de Twitter estaba un poco quemado, pero funcionó muy bien. Conseguimos que fuera lo suficientemente intrigante. A través de un mueble se creó una historia. Fue un reto porque era algo que ya estaba muy visto.

Actualmente hay un debate sobre la idoneidad del contenido true crime a raíz de las críticas sobre el libro basado en las confesiones de José Bretón, el hombre que asesinó a sus dos hijos en 2011 en su finca de Córdoba y que cumple condena en la cárcel. ¿Piensa que la libertad de expresión está por encima del dolor de las víctimas?

La respuesta fácil sería decirte que se debería esperar a que fallezcan las personas implicadas a las que toca el caso. La necesidad de los escritores de hablar sobre temas tan impactantes está ahí. Deben ser los jueces los que dictaminen. No puedo hacer un juicio de valor. Me parece interesante como historia pero debemos pensar también en las víctimas.

Aún existiendo estos debates, los true crime tienen un éxito tremendo entre la audiencia. ¿Por qué cree que generan tanta fascinación?

Los asesinos no son monstruos o extraterrestres, son personas normales como todos nosotros. Todos tenemos esa maldad dentro. Ver a alguien como tu que de repente es un asesino te llega a fascinar y produce interés.

El éxito de este tipo de historias refleja que todos tenemos un lado oscuro…

Efectivamente todas las personas tenemos un lado oscuro. No todos podemos llegar a matar pero sí a perder el control, sentir que no somos nosotros mismos…

Crímenes Ilustrados, que empezó como un juego en redes sociales y acabó en varios libros, es una de sus obras más conocidas. ¿Cómo surgió?

Lo comencé en redes sociales. Mi equipo y yo lo hemos realizado también con las diferentes plataformas que lo pedían. Son dibujos que muestran un crimen que siempre parece un suicidio pero no lo es. La audiencia debe resolverlo con pequeñas pistas que vamos ofreciendo. Por ejemplo, en Instagram creamos más cuentas que enseñan las pistas que no suelen ser fáciles de encontrar. Lo principal era tener en cuenta la duración, que no fuera muy largo. Cerramos el círculo con la creación de tres libros, uno infantil. Era fácil trasladar la interactividad a los libros.

¿Realiza grandes investigaciones para crear las historias de Crímenes Ilustrados?

Guardo noticias o publicaciones interesantes de redes sociales. Por ejemplo, leí una noticia de una mujer que sigue cobrando la pensión de su marido fallecido. Eso aparece en uno de los crímenes ilustrados. Son cosas que apunto hasta que las plasmo en mis proyectos.

¿Cuáles son sus proyectos de true crime, ficticios o no, que más le llaman la atención?

Me gusta mucho el género who has done it. La investigación se realiza a modo teatral en un mismo espacio y con un tono de comedia. Es algo más detectivesco al estilo clásico. Puñales por la espalda o La residencia son algunos ejemplos de películas y series que me han llamado la atención.

¿Hay un Sherlock Holmes detrás de cada persona o es el miedo a que nos pueda suceder algo?

Creo que sentirse detective tiene mucho que ver con la creatividad. Las personas que somos creativas tendemos a buscar todo el rato conexiones entre situaciones. Cuánto más creativo eres, más te puede gustar ver a un detective en acción.

La actualidad internacional da casi más miedo que un true crime, ¿cómo ve usted la llegada de Trump y otras amenzas?

Es un miedo diferente porque es una situación más macro, a mayor escala. Pero no hay ningún misterio. Es una cosa más lenta en el tiempo. Disfruto mucho de mis historias porque son cosas muy rápidas y a corto plazo: quién ha muerto y quién lo ha realizado.

¿Le da pena estar tanto tiempo realizando una historia para que después el público la resuelva rápido?

En internet es más complicado porque es una mente colectiva mientras que en los libros me aseguro de que no sea tan sencillo. En diez minutos es imposible resolverlo porque pido cosas un poco complicadas, como resolver un jeroglífico. A veces me siento un poco mal por hacerlos difíciles, pero en los libros siempre pongo una página de pistas.

Crimen del verano es su último proyecto que verá la luz en junio de este año. ¿Qué puede adelantar sobre el libro?

Queríamos hacer algo estacional centrado en el verano. Se me ocurrió que la gente compra muchos pasatiempos durante esa época y lo vinculamos con el crimen. Cada pasatiempo que resuelvas te ayuda a tachar a un sospechoso o descartar un objeto de la imagen principal. Es un solo crimen con muchos pasatiempos. Te puede durar todo el verano.

