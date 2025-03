Nuevo episodio de la gresca política en un municipio de Tenerife: el acusado de insultos asegura que la denuncia es "falsa"

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, David Hernández, ha respondido este jueves con un comunicado a la denuncia que ha presentado contra él el secretario de Organización del PSOE del municipio, Zebenzuí González, por insultarlo y amenazarlo en plena vía pública.

David Hernández, de Asamblea Ciudadana Portuense, partido que gobierna en coalición con PP y CC en Puerto de la Cruz, y responsable del área de Urbanismo tacha las acusaciones de Zebenzuí González de "falsas". "Desmiento categóricamente la versión de los hechos descritos" por González, que "me atribuyen un comportamiento injustificable e impropio de un responsable público".

Este es el comunicado completo de David Hernández que acaba de remitir a los medios después de que el secretario de Organización de los socialistas portuenses lo acusara de "graves" insultos:

"Ante las falsas acusaciones y calumnias vertidas recientemente hacia nuestro secretario general y portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández, en un comunicado enviado a los medios por el partido socialista de Puerto de la Cruz, la ACP desmiente categóricamente la versión de los hechos descritos en el mismo, que le atribuyen un comportamiento injustificable e impropio de un responsable público.

Este acto mezquino y antidemocrático obedece a una estrategia de acoso y derribo orquestada desde la Ejecutiva del PSOE portuense. El asedio intimidatorio que vienen sufriendo nuestros dos concejales, que se ceba muy especialmente en la figura de David Hernández, tiene su origen en la presentación de la moción de censura que dejó fuera de la Alcaldía a Marco González. Este hecho no ha sido asumido por la dirección de esa formación, que viene orquestando una campaña pública de desprestigio, tanto en la calle como en redes sociales, que hoy han llevado a un extremo intolerable.

David Hernández (derecha) conversa con el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso. / Andrés Gutiérrez

Desde la ACP se anuncia que, por parte de nuestro compañero, ya se están tomando las medidas legales oportunas para salvaguardar su honor y el de su familia de los ataques sufridos de manera reiterada, tanto en lo personal como en lo político, que consideramos buscan enturbiar la normalidad de la vida política en nuestro municipio con artimañas incompatibles con un partido que presume de respetar los valores de la democracia.

No todo vale. Desde Asamblea Ciudadana Portuense seguiremos sin entrar en las constantes provocaciones y estrategias de manipulación que vienen del revanchismo y de la no aceptación de los mecanismos democráticos legales. No contribuiremos a enturbiar la sana convivencia política en nuestro municipio.

Mostramos nuestro firme apoyo al compañero David Hernández y apelamos a que el PSOE portuense ponga fin a este asedio sistemático que perjudica y menoscaba la necesaria estabilidad de Puerto de la Cruz".

Según ha denunciado este jueves el PSOE de Puerto de la Cruz a través de un comunicado oficial, el secretario de Organización del partido, Zebenzuí González, sufrió insultos y amenazas "graves" en plena calle por parte del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, David Hernández, de ACP. Sucedió, siempre según este comunicado, en un encuentro fortuito de González y Hernández en la calle en presencia de la mujer de González y de otras personas en la calle San Felipe, junto a la Plaza del Charco, en pleno centro del municipio turístico.

Zebenzuí González, que ocupa un importante cargo orgánico en los socialistas portuenses pero no es concejal, aseguró que David Hernández lo llamó "hijo de puta y acosador" y que le dije que iba a por él, en clara actitud amenazante.