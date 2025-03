Objetivo, salvar la alfarería tradicional de Canarias porque el barro ni se vende ni casi se trabaja, con la idea de renovar el panorama artesanal en Canarias, el Cabildo de Tenerife organiza el primer Encuentro Alfarero Internacional, que se llevará a cabo este 13 y 14 de junio en el municipio de Candelaria.

El proyecto lo impulsa la Corporación Insular, junta a la Empresa Insular de Artesanía, bajo el paraguas del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife.

A su vez, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa Mariana, al igual que con la implicación de los cuatro centros alfareros de Tenerife.

Especialistas de las Islas, de la zona del Magreb, de la Macaronesia y de la península, ofrecerán su perspectiva sobre el sector de la alfarería tradicional, partiendo de talleres y espacios de diálogo para ofrecer la metodología en la materia, la técnica, la historia del oficio y su situación actual.

Cartel para el primer Encuentro Alfarero Internacional / Daniel Pages

Comercialización

La iniciativa surge a raíz de una preocupación por la falta de interés entre la ciudadanía por la compra y uso cotidiano del producto alfarero de las Islas, explica Ricardo Cólogan, gerente de la Empresa Insular de Artesanía.

De esta manera, detecta un descenso en las ventas de alfarería, pues parte del problema reside en que el uso que se le dan a las piezas es meramente estético y ajeno al propósito cotidiano de las mismas, que es comercializarlas. “El cliente lo compra, lo admira y le da su valor, pero no lo usa, por lo que no se deteriora y no se compra otro para sustituirlo” explica.

Cólogan considera que esta puede ser una buena oportunidad para “mantener un encuentro de diálogo, de distintas opiniones o establecer líneas de actuación que nos permitan salvar esas distancias que hay entre lo que es el producto tradicional y el cliente”.

El congreso tendrá lugar en Candelaria, una decisión que no es aleatoria, pues el municipio es uno de los cuatro que acoge centros alfareros donde todavía se mantiene el desarrollo tradicional de la actividad, otorgándole un prestigio nacional e internacional.

Es por esto que, Efraín Medina, consejero insular de Educación y Empleo, asegura que a través de estos eventos formativos, se busca “mantener vivas” las tradiciones alfareras de las Islas, ya que es el “oficio artesano más antiguo del que se tiene constancia”.

Asimismo, reitera la idea de traer la innovación a este sector, con la intención de que “las piezas sean de uso cotidiano, para que nuestra alfarería vuelva y tenga el esplendor que deba de tener, sobre todo en la comercialización”.

Un ejemplo de esto, sería la cobertura de las medidas sanitarias en las piezas, pues estas no cuentan con los barnices y tratamientos necesarios para ser utilizadas en restaurantes. Por eso, no se ven de forma o de manera habitual fuera de los museos.

Relevo en el oficio

Otro de los ámbitos que se quieren abordar en este encuentro es el relevo generacional de oficios tradicionales como la alfarería, pues una de los principales impedimentos para el desarrollo de la actividad es la falta de nuevas manos capacitadas para elaborarla.

Por esta razón, desde el Cabildo y el Ayuntamiento de Candelaria se promueven cada vez más programas de formación artesana, a los que se les espera dar una mayor plataforma a través del desarrollo de esta iniciativa internacional.

Así, se busca que con este primer congreso se pueda hacer un análisis completo de la situación actual de este oficio tradicional, partiendo desde el procedimiento adecuado para obtener un carnet de artesano hasta los medios correctos en la técnica del barro con el que se elaboran las piezas.

Una rica historia

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subraya la importancia de “apostar por los oficios artesanos” y hace referencia a la rehabilitación de la Casa de las Miquelas, una edificación que pertenecía a las hermanas de ese nombre y que fueron las dos últimas alfareras de Candelaria, toda una industria que incluso llegó a latinoamerica o a San Antonio de Texas en el siglo XVI.

Con este tipo de acciones se busca retomar una tradición que “fue el sustento económico para muchas familias de Canarias en el siglo XVI, donde existían líneas comerciales incluso con Latinoamérica” resalta.

De esta manera, agradece “el privilegio” de que Candelaria haya sido propuesta como primera sede de este encuentro.

Programación del encuentro

El foro se divide en dos jornadas, el viernes 13 y el sábado 14 de junio desde las diez de la mañana a las seis de la tarde. Cabe destacar en las jornadas la participación de alfareros marroquíes, valedores de la tradición aborigen y ejemplos de los trabajos característicos de la isla de la Gomera.

El viernes, la cita comenzará con la entrega de credenciales a las 9.00 seguida de la Inauguración oficial.

A las 11.30 dará comienzo una presentación sobre la cerámica aborigen de las Islas que dará paso a J. Silverio López Márquez, quien ofrecerá una conferencia sobre La alfarería tradicional de Canarias.

A las 12.30, José Ángel Hernández, especialista en estudios genealógicos, hablará de la situación actual de la alfarería en el Archipiélago, acompañado de representantes de centros alfareros de Tenerife y Gran Canaria.

La puesta en común será el prólogo de una serie de talleres sobre las técnicas de alfarería con los que cerrará el primer día.

El sábado 14 Inés Eléxpuru dará una charla sobre la alfarería popular en Marruecos antes de la presentación del Proyecto Rescate de la Alfarería Tradicional.

Una visita al Centro Alfarero de las Miquelas, un taller para introducir a la alfarería de Marruecos, el proyecto Midalab de innovación aplicado a la artesanía y la entrega del Premio Nacional de Alfarería completan la segunda y última jornada del encuentro.

