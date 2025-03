Rodríguez culpa al PSOE de romper al PP y desatar la moción de censura

Marcos Antonio Rodríguez, concejal del PP en Granadilla de Abona, asegura que firmó la moción de censura a la alcaldesa Jennifer Miranda porque la injerencia del PSOE «divide y rompe» el Partido Popular en el Consistorio y «porque no gobierno con tránsfugas del PP», en alusión a su compañera de partido, Bianca Cerbán, «que lleva mucho tiempo trabajando para el PSOE de Granadilla y para su alcaldesa». A ello suma la merma de personal y la demora en la dotación de los recursos humanos comprometidos para el desarrollo óptimo de su área, Servicios Públicos Municipales y Transición Ecológica, y de los proyectos contemplados en el Presupuesto.

El gobierno municipal de Granadilla de Abona desde el 17 de junio de 2023 lo forman 11 concejales del PSOE y dos del PP. El día 26 se celebrará el pleno para votar la moción de censura que registraron CC, Vox y Marcos Antonio Rodríguez por el PP. Este concejal ha sido acusado por el PSOE y la número dos del PP, Bianca Cerbán, de desleal y le reprochan que no da explicaciones ni responde a las llamadas telefónicas.

«La semana pasada puse a disposición del partido la renuncia a mi acta porque me quedé solo, porque luchaba contra 12 concejales del PSOE (incluye a su compañera de partido)», explica Rodríguez, quien sostiene que continuará «porque tengo un contrato firmado con mis vecinos, a los que no abandonaré». E insiste: «Si en 2023 no goberné con tránsfugas, ahora no lo voy a hacer», en referencia a los concejales Marcos González y Yanira González, hoy en CC y hasta el mandato pasado en el PP. Hace 18 meses, su presencia impidió el pacto CC-PP-Vox que ahora presenta la moción de censura al PSOE, que se votará el día 26. Ambos deben renunciar al acta al día siguiente, condición que hace posible ahora el acuerdo.

«La estrategia del PSOE, esa falta de lealtad al socio y que la número dos del Partido Popular se ponga del lado del Partido Socialista sí es faltar a la palabra y a la firma del pacto, aunque ahora lo adornen como quieran», apunta Marcos Rodríguez. Su penúltima advertencia al PSOE data del pasado día 5, cuando le transmite a su portavoz, David Santos, «que no tratan ni al PP ni a mi como un socio de gobierno, sino como a un concejal socialista más que, en mi caso, no lo soy». Conversación en la que, afirma, «le digo que si esto se rompe es por culpa de mi compañera», Bianca Cerbán. «Eres bueno mientras no pones límites. Cuando recordé que soy el socio de gobierno y que las cosas del PP las resuelve el PP sin interferencias pasé a ser Marcos el malo».

Como ejemplo de que el PSOE, «en su estrategia», logra romper al PP en el Consistorio granadillero –dos concejales y cinco empleados como personal de confianza– menciona que el pasado miércoles, tras registrar la moción de censura, la alcaldesa decretó las destituciones solo del edil Marcos Antonio Rodríguez y de sus tres trabajadores de confianza, no así de Bianca Cerbán y sus dos empleados de confianza, explica. «Esto es política, no hay nada personal, aunque lo están llevando a lo emocional», apostilla.

El respaldo de Miranda

Marcos Antonio Rodríguez se reivindica como miembro del Partido Popular y se muestra rotundo: «No soy chaquetero, me iré para mi casa cuando el PP no me quiera, aunque Jennifer Miranda me ofreciera un puesto en el PSOE si el PP me hubiera expulsado con el expediente que me abrió, y a mi compañera, por pactar con ella y el PSOE en 2023». En este punto, incide en el transfuguismo: «No es coherente que me pasara tres meses de campaña acusando a Marcos González y Yanira González de tránsfugas del PP y negarme a gobernar con ellos para ahora hacer lo mismo».

El concejal del PP cuyo voto es fundamental para que prospere la moción de censura a las 12:00 horas del día 26 defiende que «aquí no estoy para vivir de la política, sino para desarrollar mi proyecto, que tiene muchas cosas en común con el PSOE», algo que se refleja en el Presupuesto municipal aprobado el pasado día 3. «Soy Marcos Antonio, el nieto de Puñefla y solo quiero sacar adelante el proyecto con el que me presenté», señala.

Defensor de la gestión de sus concejalías –«Las áreas que mejor estaban funcionando eran las del Partido Popular», defiende–, se muestra insistente en que el PSOE y Jennifer Miranda rompen el grupo del PP en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona: «Tuve que pasar por un calvario para que gobernaran. Lo que han hecho sí es deslealtad». Pero se muestra decidido a culminar su proyecto: «Haré lo mejor para que Granadilla de Abona sea la próxima capital del sur de Tenerife».

Acusado de no responder a las llamadas, en el historial de su teléfono las últimas dos registradas a nombre de la alcaldesa datan de los días 5, «después de decirle a su portavoz que entregaba mi acta», y 10, «cuando se lo estaba comunicando al PP».

Vox es cosa de CC

Respecto a la presencia de Vox en el futuro gobierno municipal, Marcos Rodríguez es escueto y claro: «Yo no firmo con Vox. El Partido Popular firma con Coalición Canaria; Vox firma con CC. Esa pregunta se la debe hacer a José Domingo Regalado (nacionalista y candidato a la Alcaldía en la moción de censura). Soy liberal y de centro. Como concejal de Medio Ambiente, en el anterior mandato, y de Transición Ecológica, hasta el pasado miércoles, he luchado porque mi municipio tenga un plan de acción por el clima y la energía sostenible. Seguiré haciéndolo. No entraré en debates ideológicos ni de cambio climático».

Marcos Antonio Rodríguez sigue siendo presidente de la empresa pública Sermugran y consejero delegado de residuos, limpieza y mantenimiento hasta que lo destituya el consejo de administración. Explica que es objeto de críticas y ataques a través de las redes sociales, algo que dice asumir: «No quiero embarrar, aunque me atacan y sé que me atacarán a nivel personal y, también, a mi familia». Rodríguez rechaza «la superioridad moral» con la que actúan «quienes reclaman al otro los compromisos que son de ambos». En este caso, «la palabra dada a Jennifer Miranda por mi número dos (Bianca Cerbán) vale más que la que me dio cuando la incorporé a la candidatura del PP. Esa es mi responsabilidad».

¿Hay alguna posibilidad de que se desdiga de la moción de censura que firmó? «No. No gobernaré con un tránsfuga de mi partido. Esa decisión supondría la desaparición del PP de Granadilla».