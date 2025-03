«La defensa de la indumentaria tradicional va más allá del Día de Canarias»

«La defensa de la indumentaria tradicional va mucho más allá del Día de Canarias». Así de rotundo se manifestó ayer el consejero insular de Empleo y Educación de Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, quien aprovechó la presentación de las nuevas incorporaciones del catálogo audiovisual –hasta alcanzar los 70 ejemplos de trajes– para reivindicar que los contenidos canarios entren en los currículos de los centros educativos isleños. El acto coincidió con la conmemoración del décimo aniversario –lo cumple en septiembre– del Consejo Sectorial.

Ejemplos

Los nuevos vídeos recogen pormenorizadamente ejemplos de 15 trajes femeninos y 15 masculinos, que se unen a otros 40 ya realizados con anterioridad. A Efraín Medina lo acompañaron en el acto de ayer el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan y las miembros del Consejo Sectorial, Dulce Rodríguez y Mari Carmen Almenara. Entre el público el director de Tenerife Moda Natanael Padrón, cuya labor ensalzó Medina. Antes de que comenzaran los discursos se mostraron dos ejemplos del concienzudo trabajo del Consejo. Una lechera, vendedora ambulante del siglo XIX y un campesino con su característica manta, que ha llegado hasta nuestros días, de inicios del XX.

Investigación

Efraín Medina destacó la importancia de avanzar en la investigación de la indumentaria tradicional y explicó que «la pretensión es que se convierta en un recurso educativo para todo el mundo» algo endiente aunque «damos herramientas sobre todo para la formación del profesorado». Agradeció la acogida de la Consejería de Educación y del consejero, Poli Suárez, pero no dudó en recalcar que «los contenidos canarios tienen que estar presentes en enero o en octubre, no solo el 30 de Mayo (Día de Canarias». Añadió que «si no cuidamos nuestro legado, nuestro patrimonio de una manera seria perderíamos nuestra alma y nuestra historia». Además, recalcó que cumple el mandato de la presidenta, Rosa Dávila, quien ha conseguido que el presupuesto del Consejo «haya crecido un mil por ciento para que podamos seguir trabajando en investigación y es lo que haremos».

Información

Ricardo Cólogan valoró: «En los vídeos se explican una gran variedad de modelos desde indumentaria de diario a la de domingo, verano e invierno y algún traje de ciudad dentro de la modalidad de manto y saya, pero siempre tratando de mostrar las posibilidades de combinar diferentes prendas». Valoró al igual que Medina que quienes se ocupan de este legado «aman lo que hacen». Dulce Rodríguez recalcó que «el principal objetivo es informar porque vestirse de mago no es disfrazarse». Además, señaló, «estamos muy ilusionados con la formación dentro de los contactos con la Consejería para establecer sesiones con profesores de las dos provincias e incidir con ella en los colegios y las asociaciones de padres y madres». Mari Carmen Almenara calificó al Consejo de Sectorial de «referente para todas las islas que ha realizado un gran trabajo en lo últimos diez años».

Catálogo

El catálogo audiovisual de la indumentaria tradicional persigue tanto la preservación de este patrimonio textil y etnográfico como convertirse en un recurso educativo; por eso estará disponible en las redes sociales (@indumentariadetenerife) y al alcance de todos. La vestimenta es portadora de conocimiento socioeconómico, histórico y geográfico. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es informar y poner en manos de quienes lo deseen recursos informativos sobre las formas que tenían de vestirse nuestros antepasados.

