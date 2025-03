Un estudio propone semáforos inteligentes para aliviar los atascos en Tenerife

«En ingeniería hay una máxima: si hay algo inventado, no tienes tú que inventar nada nuevo». La frase es de Oliver Castilla Jiménez, ingeniero y autor de un Trabajo de Fin de Grado (TFG), calificado con la máxima nota, un 10, que desde la universidad pública -la de La Laguna, en este caso– propone un sistema «sencillo, viable y asumible económicamente» para solucionar o al menos aliviar los recurrentes atascos en las carreteras de Tenerife, sobre todo en las autopistas y en concreto la del Norte, la TF-5: un modelo de semáforos inteligentes y cámaras en las intersecciones de entrada ala autovía que en tiempo real regulen el flujo de vehículos previo análisis de os datos que aportan sistemas como los de los GPS que guían a las guaguas de Titsa.

«Homogeneizar los flujos aleatorios del tráfico mediante un sistema de regulación» explica Oliver cuyo TFG aborda el problema diario de miles de automovilistas tinerfeños desde una perspectiva técnico-científica, analizando el comportamiento del tráfico en la isla, evaluando las infraestructuras existentes y proponiendo soluciones innovadoras para mejorar la circulación y al mismo tiempo reducir los tiempos de desplazamiento.

Desde la ciencia y lo público

El estudio, dirigido por el Catedrático de Sistemas de la ULL Leopoldo Acosta y codirigido por el profesor de la ULPGC Javier Sánchez, se basa en la recopilación y análisis de datos reales proporcionados por entidades como el Cabildo de Tenerife y la ya mencionada compañía de transporte público, además de la aplicación de modelos de simulación mediante SUMO (Simulation of Urban Mobility), una herramienta avanzada utilizada para modelar sistemas de transporte urbano. Se analizaron distintos escenarios de movilidad, identificando puntos críticos de congestión y evaluando medidas de optimización del flujo vehicular. Los datos oficiales apuntan, por ejemplo, a que más de 100.00 vehículos y 20.000 peatones transitan cada día por la Rotonda del Padre Anchieta.

Oliver Castilla explica: «Llevamos décadas de atraso si nos comparamos con Estados Unidos e incluso con las grandes ciudades en España». Pone el ejemplo de Valencia «donde existe una rotonda, Miramar, con siete carriles y ninguno por dentro, sólo la línea de fuera. El resto es de movilidad libre, puedes ir de fuera hacia dentro y te van a dejar pasar, tú aceleras y el otro frena; te van a tocar la pita pero vas a salir porque el tráfico es fluido».

El protagonista de este trabajo valora: «En el estudio demostramos que en un sistema arbitrario o aleatorio como es el tráfico si se introducen características y variables que lo hacen homogéneo se reduce la densidad del tráfico, disminuyen los tiempos de viaje y por tanto la fluidez de los vehículos es mayor». Esa variable, continúa, «puede ser un semáforo intermitente con un modelo de 5 segundos en verde, 5 en rojo, 5 otra vez en verde, etcétera».

Otro ejemplo es de las entradas de las autopistas. Lo cuenta: «Cuando voy al Sur–trabaja en Granadilla– siempre me pasa en la salida de Guaza; los coches no lo hacen de uno en uno, sino que se acumulan diez en el carril de aceleración y entra el pánico con frenazos y acelerones. En Estados Unidos hay un semáforo a la salida del carril con una cámara y al que se va a incorporar se le pone en rojo si no tiene hueco y en verde si lo hay. Si puede salir un coche lo hace y se incorpora. Aclara: «No sería en cada acceso a la autopista, pero en muchos sí».

Oliver continúa: «Cuando plasmas en un sistema de simulación la vida real haces lo que se llama un gemelo digital. Lo hicimos de la rotonda del Padre Anchieta con todas las variables reales que existen, digitalizarlas para poder comprobar cómo actúan ante diferentes entradas que plantees». Los datos de las propias administraciones públicas demuestran, subraya, «que el tráfico no es impredecible sino que se sabe exactamente el estado de las carreteras porque están las guaguas a tiempo real y conoces si la vía está colapsada o no».

La propuesta final, detalla el autor, es «un plan estructurado que contempla las medidas más usuales ya creadas en otros territorios y que consiguen homogeneizar aspectos del tráfico». Entre ellas, añade, «el Ramp Metering, una técnica muy usada en Estados Unidos basada en colocar semáforos en las entradas a autopistas y autovías». Resume Castilla: «Con un sistema de control inteligente, el semáforo no permitirá la incorporación de vehículos a la vía hasta que no esté lo suficientemente descongestionada como para poder absorber las entradas».

Explicado el dónde, el qué y el cómo queda pendiente el cuándo así como resumir el por qué. Oliver Castila lo verbaliza: «Este trabajo pretende contribuir al debate sobre la movilidad en Tenerife y proporcionar herramientas basadas en datos y simulaciones para la toma de decisiones en políticas de transporte». Concluye: «La transformación hacia una Isla con movilidad sostenible no solo es posible, sino una necesidad urgente para garantizar un desarrollo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente».

Un desafío en alza sufrido «en primera persona»

«He estado una hora y cuarto en carretera para llegar de mi casa, en el Área Metropolitana, a la Facultad de Ingeniería y hasta veinte minutos parado dentro de la rotonda del Padre Anchieta. Y más de una vez». Sufrimiento en primera persona de Oliver Castilla durante sus años de grado –hoy trabaja ya como ingeniero tras acabar la carrera, ejemplo de talento que se queda en la Isla– . Esta experiencia lo llevó a dedicar su TFG a la posible solución o al menos alivio para la movilidad en Tenerife, desafío creciente debido a la congestión vehicular en sus principales accesos urbanos, especialmente en las vías que conectan Santa Cruz y La Laguna como la Autopista del Norte, la TF-5, y en concreto la mencionada rotonda del Padre Anchieta.

