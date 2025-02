"Es surrealista": Vecinos de Tenerife amenazados de sanción por manifestarte contra okupas a los que siguen sin desalojar

Los vecinos de El Toscal movilizados contra un grupo de 'okupas' que ha tomado dos casas del barrio y generado inseguridad calificaron este viernes de "surrealista" el último episodio: la Policía Nacional los ha amenazado con sanciones por organizar manifestaciones "ilegales" mientras se sigue sin actuar contra la ocupación ilegal de las viviendas.

Varios participantes de las caceroladas contra los 'okupas' organizadas de forma espontánea en este barrio de Santa Cruz de Tenerife ante la "pasividad" de las autoridades han manifestado su indignación por una situación que tildan de "increíble" y "un claro ataque al derecho constitucional a la propiedad privada".

Uno de ellos asegura que es "el mundo al revés". "La Policía y la Justicia no hacen nada para desalojar a quienes han tomado de forma ilegal dos casas pero sí contra quienes se manifiestan contra esta ilegalidad y el clima de inseguridad que vive un barrio que siempre ha sido tranquilo; es de locos", subraya, para añadir: "Las autoridades ni siquiera han actuado ante la actitud desafiante y violenta de algunos de estos 'okupas', que han llegado a amenazar con un cuchillo a varios vecinos y los han insultado. No se puede entender que esto ocurra en un estado de derecho".

El pasado martes 11 de febrero, este grupo de jóvenes, que ya había ocupado de forma ilegal una vivienda en la calle de El Saludo, volvía a tomar otra casa muy próxima a esta del barrio de El Toscal, en el Pasaje Segundo Ravina . Hay que recordar que en esta zona de El Toscal hay muchas casas terreras en estado de abandono, entre ellas estas dos que acaban de ser ocupadas.

Dos días después, dos de estos'okupas' se encararon con un grupo de vecinos que se manifestaban por primera vez y uno de ellos amenazó con un cuchillo a varios residentes. Fue entonces cuando los vecinos prosiguieron con las concentraciones ante la inacción de las autoridades. Y eso que la propietaria de la casa ocupada del Pasaje Segundo Ravina había presentado la correspondiente denuncia en la Policía al día siguiente de la ocupación y había acreditado la propiedad del inmueble, que quería rehabilitar para entregarla a sus hijos.

Una de las concentraciones de los vecinos de El Toscal contra la ocupación de casas en el barrio. / E. D.

Sin embargo, 17 días después, los 'okupas' siguen en las dos viviendas de forma ilegal, siguen desafiando a los residentes y no consta ninguna actuación contra ellos para desalojarlos. Por contra, la Policía Nacional ha advertido a los vecinos que se enfrentan a sanciones por convocar concentraciones sin permiso y les ha pedido que no vuelvan a manifestarse si no quieren que se les abra expediente.

Francisco Cabrera, uno de los participantes de las caceroladas y toscalero de toda la vida, asegura que el barrio está "indignado" y se siente "impotente" ante la "permisividad total" con los 'okupas' y la actitud drástica con los residentes, que exigen acciones contra la toma de estas dos casas y el clima de inseguridad que se ha creado en esta zona residencial en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.

"En un lugar normal, los cuerpos de seguridad deberían actuar contra una ilegalidad tan flagrante como la toma ilegítima de viviendas", señala Cabrera. "Pero en España las autoridades cargan contra las víctimas de esta situación, que lo único que piden es que se cumpla la ley. Nos sentimos impotentes, dolidos, asombrados".

Estos vecinos sí admiten que a las últimas caceroladas de esta semana se han unido "algunas personas que no son del barrio" con "actitudes radicales y violentas" que empañan la labor de los verdaderos residentes, que han sido mayoría. Por eso, algunos residentes han decidido dejar de participar en las caceroladas al no verse representandos en la actitud de estos elementos, algunos de los cuales lanzan proclamas xenófobas. Hay que recordar que algunos de los okupas son jóvenes migrantes de origen magrebí, aunque también hay personas con nacionalidad española.

Una de las caceroladas organizadas por los vecinos de El Toscal frente a una de las casas ocupadas en la calle El Saludo. / María Pisaca

No es la única situación "surrealista" en este caso. La dueña del inmueble del Pasaje Segundo Ravina ha comentado que la situación es «tan esperpéntica» que una de sus principales preocupaciones es que «me achaquen la responsabilidad de lo que les pueda pasar a esas personas que han tomado mi casa si se viene abajo el techo o sufren alguna desgracia ante las pésimas condiciones que presenta».

Purificación Dávila, concejala de Participación Ciudadana y Patrimonio y vecina de El Toscal, manifestó en el pleno de este viernes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife su repulsa porque las medidas se vayan a tomar contra los vecinos movilizados contra los 'okupas'.