La madre del joven insultado por ser trans en Tenerife: "Normalizar los discursos de odio es muy peligroso"

«La sociedad corre un grave riesgo al normalizar los discursos de odio». Esta es la advertencia de una mujer tinerfeña, Sagri Hernández, que acaba de denunciar que su hijo de 18 años sufrió un ataque discriminatorio por ser trans ante la indiferencia de quienes estaban presentes.

Ocurrió este lunes en la estación de guaguas de La Orotava. Su hijo estaba esperando en la cola para acceder a una de las guaguas públicas cuando un hombre le dijo que no quería subirse con él para no coincidir con «un maricón». «Estas cosas se habrían resuelto con Franco», añadió esta persona sin que nadie de los que fueron testigos de sus comentarios le recriminara su actitud.

«Estamos entrando en una dinámica muy peligrosa», advierte Sagri Hernández, «de pasividad ante este tipo de conductas discriminatorias». El caso de esta docente, que es vocal del equipo de coordinación del colectivo Diversas, que lucha en favor de los derechos de los colectivos LGTIQA+, es un ejemplo.

Además de la indeferencia de los presentes, no era la primera vez que su hijo sufría un ataque transfóbico en Tenerife. El anterior fue en un establecimiento en pleno centro de Santa Cruz y los insultos vinieron de una madre y sus dos hijos menores de edad. Sagri denunció los hechos pero lamenta que «no sirviera para nada». De hecho, la falta de respuesta ha hecho que en este nuevo episodio haya renunciado a presentar una denuncia formal.

Que la sociedad «despierte»

Esta madre reivindica que la sociedad «despierte» y deje de «normalizar estas conductas lamentables». «Estos ataques se siguen viendo como una anécdota cuando no lo son. No puede ser que un adolescente de 18 años sufra este trato discriminatorio. El problema, además, es que mi hijo no es una excepción. Y el problema es que ninguna de las personas que estaban allí hicieron lo más mínimo por ayudarlo», explica. Es tal la indefensión que su hijo le ha confesado que está «siempre alerta».

Sagri Hernández, que da clases a personas adultas en un centro de la Isla, percibe que la normalización de los discursos de odio se está dando «en las calles, en los colegios, en todas partes...». Ante la falta de respuesta de la denuncia del episodio transfóbico anterior que sufrió su hijo, decidió esta vez recurrir a las redes sociales. Subió un vídeo acompañado del siguiente comentario: «Esto le ha pasado a mi hijo. Por eso sigo en la lucha, porque los derechos de las personas LGTIQA+ son derechos humanos. ¡Ya está bien!».

«Fue un acto espontáneo por la impotencia e indignación que siento», confiesa Sagri sobre un vídeo en el que critica a «quienes callan y otorgan» y avisa de que «esta vez le tocó a mi hijo pero recuerda que le puede pasar al tuyo, a tu hermano...». «Espabilemos, luchemos», concluye.

Ya en la conversación mantenida con este periódico, Sagri Hernández recuerda que estas respuestas de transfobia y otro tipo de ataques discriminatorios «no solo se dan en personas mayores, sino también en niños y adolescentes, además cada vez con más asiduidad».

Esta tinerfeña también pide más sensibilidad a los cuerpos de seguridad y los órganos judiciales. «Da la sensación de que solo se actúa cuando las consecuencias son extrermadamente graves, como sería el caso de una agresión física. Pero los insultos también tienen graves repercusiones, por lo que hay que pararlos».

Confiesa además que aparte de los dos episodios de insultos citados, también tuvo que quitar a su hijo, que inició el tránsito para ser trans hace seis años, de un centro educativo porque sufrió bullying por parte de compañeros de clase.

La clave, la educación

Sagri cree que una de las claves para prevenir estas conductas está precisamente en la educación. «Cada vez hay más jóvenes que hacen apología de la transfobia y otro tipo de conductas discriminatorias».

Por ello asegura que el colectivo Diversas al que pertenece, que trabaja en Canarias por la igualdad y el activismo LGBTIQA+, realiza charlas en diferentes aulas de la Isla, aparte de desarrollar otras medidas de concienciación. También presta asesoramiento sobre salud sexual y ofrece un programa de intervención social y asesoramiento legal en materia de delitos de odio e incidentes lgbtifóbicos.