El Centro de Educación Especial de Adeje, único sin enfermera

El Centro de Educación Especial (CEE) Adeje carece del servicio de enfermera, que reclama la Asociación de Madres y Padres (AMPA) Flor del Inca desde el comienzo del curso. La medida afecta a 53 alumnos de seis municipios de la comarca, con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años, que presentan patologías de muy diversa índole –«la mayoría no hablan»– que requieren atención constante. «Para nosotras, las madres, es una figura más importante que cualquier otra en el centro», explica Yamila El Ammarik, miembro del colectivo. «Las familias estamos muy preocupadas. Es una necesidad urgente», reivindica.

Se trata del único de los cinco centros de estas características que están operativos en Tenerife que no cuenta con enfermera. En aquellos donde faltaba esta figura, ya están asignados los profesionales requeridos, según confirma la Consejería de Educación. «No sabemos los motivos exactos por los que seguimos sin esa figura», apunta Yamila, quien resalta la particularidad de que el centro se divide en dos sedes: una en Guargacho (San Miguel de Abona), con 32 alumnos, y 18 en Los Cristianos.

Este problema de infraestructura se paliará con la entrada en servicio, el curso próximo, del CEE Adeje, que se construye en el municipio adejero, que permitirá cerrar «la jaula» del CEIP Los Cristianos donde, hace varios años, se habilitó la casa del conserje y se instalaron modulares separando las instalaciones del resto del centro con una verja, explica Yamila El Ammarik.

La AMPA Flor del Inca demanda una solución desde su constitución, a mediados del curso pasado. Valora la intervención del director general de Infraestructuras y Equipamientos de Educación, Iván González, gracias a la que «hemos conseguido quitar parte de la jaula».

El colectivo admite las explicaciones del Gobierno de Canarias, pero «los meses pasan, nuestros niños siguen ahí, convulsionando cada día, teniendo atragantamientos y necesitando esa figura». «Hay mucha indignación, pero tenemos que luchar por los nuestros, no queremos despedir a más niños, no podemos consentirlo. No tenemos la culpa de estar en este Sur tan abandonado y falto de recursos, mucho menos nuestros niños», reflexiona Yamila.

La Consejería de Educación del Gobierno canario informó de que el servicio de personal auxiliar está externalizado desde hace muchos años. El último contrato data del año 2016 y el servicio se presta en situación de nulidad desde 2021, tras una prórroga de un año a Aeromédica. Esta es la causa de que la Consejería no pueda penalizar a la empresa en situaciones como esta.

Educación solicitó en julio el servicio de enfermería para este curso. «Ha habido incidencias en varios centros, por la imposibilidad de la empresa de encontrar personal para cubrir estas vacantes», según la consejería. «Ante la gravedad de la situación, en enero se tomó la decisión de realizar las contrataciones de manera directa» desde la Secretaría General Técnica, señala el Ejecutivo.

El personal de enfermería se ha ido incorporando progresivamente a los diferentes centros. En el caso del CEE Adeje, «teniendo en cuenta la escasez de personal de esta especialidad que el propio SCS relata, la Dirección Territorial de Tenerife no ha encontrado a ninguna persona aspirante interesada en trabajar en esa zona. Se sigue trabajando intensamente para intentar encontrar a una persona aspirante para cubrir este perfil profesional», concluye Educación.