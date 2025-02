«Los puertos inteligentes no son una opción, sino una necesidad»

¿Cómo va esa Autoridad Portuaria?

Yo diría que intentando mejorar continuamente, no es sencillo, hoy jueves presentamos al consejo el nuevo organigrama donde Pedro Suarez ha conseguido ampliar posiciones clave, captar talento, promover al que ya estaba en la casa y crear por ejemplo una subdirección con el tinte comercial y estratégico que se precisa en estos tiempos, vamos a ver si es el revulsivo que necesitamos.

¿Por qué les preocupan tanto las tasas de emisiones del sistema de comercio de emisiones de la UE?

Los tráficos marítimos en Canarias enfrentan grandes riesgos debido a las tasas de emisiones del régimen ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de la UE). Estas tasas aumentan los costos operativos para las navieras, lo que podría hacer que las rutas hacia los puertos canarios sean menos competitivas. Como resultado, las navieras podrían optar por desviar sus escalas a puertos del norte de África, como Tánger Med o Nouadhibou, que no están sujetos al ETS y ofrecen menores costos. Esto afectaría la conectividad de Canarias con mercados internacionales, reduciendo el volumen de carga y transbordo en sus puertos. Además, la pérdida de tráfico supondría una disminución en la actividad económica local, afectando empleos y sectores vinculados al comercio marítimo.

¿Qué tal estamos conectados en Canarias?

El índice de conectividad portuaria de los puertos de Las Palmas y Tenerife ha experimentado variaciones en los últimos años. El puerto de Las Palmas se posicionó recientemente como el cuarto con mayor conectividad en España, ocupando el puesto 110 a nivel mundial y el 30 en Europa. Por su parte, el puerto de Tenerife se situó en la séptima posición entre los puertos españoles y en el puesto 348 a nivel mundial. Pero si volvemos a la amenaza de las ETS vemos que en comparación, el puerto de Tánger Med en Marruecos ha mostrado un crecimiento notable en su conectividad, está dentro de los 30 primeros puertos del mundo, consolidándose como el puerto con mejor conectividad marítima del Estrecho de Gibraltar y el segundo del área de influencia del Mediterráneo, solo por detrás del puerto de Valencia. Estos datos indican que, mientras los puertos canarios mantienen posiciones estables en términos de conectividad, Tánger Med ha experimentado un incremento significativo, reforzando su competitividad en la región y siendo sin duda una amenaza para los puertos de su entorno entre los cuales estamos.

¿Qué otros retos ves en los puertos canarios ahora mismo?

Muchos, pero por destacar alguno la necesidad de convertirse en puertos inteligentes. En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, los Smart Ports como se denominan se han convertido en una necesidad para garantizar la eficiencia y competitividad de los puertos a nivel mundial. La modernización de estas infraestructuras no solo mejora la operatividad, sino que también responde a desafíos medioambientales y logísticos que marcan el futuro del comercio marítimo. Uno de los principales beneficios de un Smart Port es la optimización operativa. Gracias a la digitalización y el uso de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el big data, los puertos pueden reducir tiempos de espera, mejorar la gestión de cargas y agilizar el tráfico marítimo, lo que se traduce en una reducción significativa de costos logísticos. Son también puertos más sostenibles, más seguros (en materia de seguridad, los puertos inteligentes incorporan sistemas avanzados de vigilancia, ciberseguridad y trazabilidad mediante blockchain) . Esto permite un mayor control sobre la mercancía, previene ataques cibernéticos y garantiza la protección de infraestructuras críticas ante posibles amenazas. Por otro lado, en un mercado altamente competitivo, la transformación digital permite a los puertos mejorar la conectividad internacional que antes destacábamos y posicionarse como puntos estratégicos en las rutas comerciales. La automatización de procesos y la integración con otros modos de transporte facilitan una logística más eficiente y garantizan un flujo continuo de mercancías. En definitiva, la evolución hacia puertos inteligentes no es una opción, sino una necesidad para seguir siendo competitivos en el panorama del comercio global. Debemos apostar de forma inmediata por la digitalización, la sostenibilidad y la seguridad para estar mejor preparados para afrontar los retos del futuro y consolidarnos como actores clave en el transporte marítimo internacional.

Tenéis desde 2023 la iniciativa construyendo futuro para dinamizar los proyectos e iniciativas en conectividad y en otros ámbitos, ¿Cómo veis la situación?

Nuestra iniciativa «Construyendo Futuro» pone de manifiesto la necesidad urgente de ejecutar los proyectos de infraestructuras que Tenerife requiere para mejorar su movilidad y competitividad. De los cerca de 40 proyectos analizados, solo 2 de cada 10 avanzan en fase de ejecución, destacando entre ellos la finalización y puesta en funcionamiento del Edificio de Servicios del Puerto de Granadilla, mientras que 3 de cada 10 no han registrado progreso de ningún tipo en el último año. Por su parte, 5 de cada 10 avanzan, pero lo hacen en fases de gestión (trámites ambientales, licitaciones, permisos e información pública) que, si bien son necesarias, se están dilatando en el tiempo, y no pueden convertirse en un freno para el desarrollo. Asimismo, las infraestructuras viarias son las que más progresan (78%), aunque la mayoría de esos avances se limitan a etapas previas a la ejecución. En definitiva, la isla necesita que estos proyectos se aceleren de manera importante, se ejecuten y se materialicen en realidades para nuestro territorio y nuestra sociedad , ya que de ello depende no solo la mejora en la conectividad, sino también la calidad de vida y el desarrollo económico de Tenerife.