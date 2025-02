«Nos dirigimos hacia un futuro de crecimiento muy prometedor»

¿Qué margen de mejora queda en la actividad crucerística?

Las previsiones son buenas. Hemos incrementado en 1,3 millones de pasajeros para toda la provincia y, solo para Santa Cruz, unos 800.000. Incluso, en 2025 esperamos superar estas cifras tan positivas. Queremos incrementar el Puerto Base, que son aquellos pasajeros que vienen a la isla para embarcarse y acaban su recorrido de cruceros en Tenerife y se desembarcan, porque la persona que viene está unos días antes y tarda en irse, lo que es positivo. Hay un nicho de negocio clave que son las tripulaciones, porque también los cambios de tripulación en la isla generan economía, dado que vienen a trabajar en los barcos y antes del embarquen están varios días en la isla. Trabajamos coordinados con Azores y Madeira y Cabo Verde en la Asociación de Cruise Atlantic Island, que es el negocio de cruceros en la Macaronesia para promocionar las islas del atlántico medio. Llevamos 30 años en la asociación y estamos muy contentos de la promoción que se está realizando. Ya tenemos consolidado el mercado de invierno y queremos captar cruceros en verano.

¿La Autoridad Portuaria contempla acabar definitivamente el puerto de Granadilla en 2027?

En Granadilla tenemos concesionada una gran parte del puerto. Se le han pedido las licencias al ayuntamiento y, aunque se han demorado demasiado, nosotros tenemos previsto que en 2027 esté el puerto operativo. No es que ahora no esté operativo, pero los servicios portuarios ahora se prestan desde Santa Cruz. Estamos trabajando en los pliegos para dar las licencias correspondientes al puerto; ya hoy hay mucha actividad. En este año y el próximo tendremos descargas de aerogeneradores que van camino a Marruecos, vienen de China, se descargan aquí y se van en barcos más pequeños a el Aaiún. En 2025 veremos entrada de gaseros y tendremos también reparación naval. Pero Granadilla tiene actividad sin ser un puerto completamente conformado. Si no existiera, habría que construirlo hoy mismo. En estos momentos, va a ser nuestra principal herramienta estratégica para posicionarnos en el mundo portuario.

Nos puede avanzar alguna novedad respecto al puerto de Los Cristianos. ¿Se valora algún tipo de reordenación que alivie la situación actual de saturación?

Ya tenemos un proyecto para mejorar el entorno, que consiste en buscar mayor espacio para la zona de embarque y desembarque. Ahí tenemos dos navieras trabajando, con gran actividad y el espacio se ha quedado pequeño. Vamos a ganar espacio en el muelle y trasladar la parte de la terminal a los aparcamientos, incrementando el número de plaza que beneficiará al pueblo de Los Cristianos. Haremos un soterramiento a la entrada del parquin para evitar los cruces, así como otras actuaciones que mejorarán la maniobra de los barcos. Por otra parte, el puerto de Los Cristianos se ha sumado recientemente al grupo de instalaciones portuarias tinerfeñas que mejoran su eficiencia energética en términos de iluminación al haberse completado la transformación de su sistema de alumbrado exterior mediante la incorporación de luminarias con tecnología LED, lo que además ratifica el compromiso de la Autoridad Portuaria provincial con la sostenibilidad y la mejora ambiental.

Tenerife es un nodo logístico estratégico en el Atlántico. ¿Cómo ve el presidente la evolución del puerto en términos de comercio internacional y las oportunidades que ofrece para las empresas locales?

Estamos con tráfico de mercancías y trasbordos de las grandes terminales. Vivimos una situación coyuntural por el cierre del Canal de Panamá, con lo que se desvía el tráfico por el Atlántico medio, con lo cual nos beneficia, pero es una situación momentánea. Seguimos trabajando en Granadilla como importante nodo energético y de estación de servicios en el Atlántico Medio para que las nuevas energías con las que se van a mover los barcos, así como las de transición como el gas natural licuado, podamos ofrecerlas desde los puertos de Santa Cruz y Granadilla. El gas natural es ya un suministro habitual, con cruceros que tienen este tipo de propulsión. Queremos tener un punto para dar servicio a los barcos que ahora mismo tienen este sistema, que, aunque no es la energía definitiva, sí es una energía de transición.

¿Al respecto de este tema, en qué punto se encuentra la problemática del paquete Fit for 55” (ETS) y las consecuencias que su implantación supondrá para los tráficos portuarios?

La aplicación de la ETS nos está afectando, porque es un pago adicional por la contaminación que puedan producir los barcos. Solo se aplica en Europa, y tenemos una doble penalización. Con lo cual la competitividad que perdemos es brutal. Hay contestación importante a nivel nacional, como por ejemplo Algeciras, y la queja es generalizada, pero a nosotros nos afecta por la competitividad con terceros países. Junto con el Gobierno de Canarias vamos a tocar todas las puertas para hacerles entender que al ser región ultraperiférica no podemos soportar esta pérdida de conectividad; necesitamos un trato distinto.

¿Qué valoración hace del nuevo proyecto del Centro de Deportes del Mar, anteriormente conocido como CIDEMAT?

Bueno, para mí es una alegría inmensa porque es mi deporte y el de mi familia, que es la náutica, y en concreto, la vela ligera. Creo que en su día hubo una decisión errónea políticamente de no mantener la actividad náutica para todo el mundo. Este centro era un claro ejemplo de apertura al mar, con muchísima actividad, dado que muchísimos niños que tenían su primer contacto con el mar desde las escuelas insulares. Por un error político se cerró la instalación. Debió existir alguna alternativa para que todos aquellos niños que ya se habían aficionado al deporte náutico pudieran tener una continuidad. Sin embargo, ahora se va a recuperar, tanto la actividad como la infraestructura. Recientemente el Cabildo de Tenerife presentó el proyecto que estará ubicado en una instalación que es portuaria, una cesión de suelo portuario. Este emblemático centro contará con una infraestructura renovada, especialmente diseñada para los deportes marinos. La actuación, que rondará los 6,3 millones de euros, tendrá una duración aproximada de 21 meses y podría empezar en el último tercio de 2025. Tenerife podrá contar con una instalación en la que podrá aprender y lograr muchas cosas. Las instalaciones serán magníficas y felicito al equipo redactor del proyecto. Para el puerto de Santa Cruz de Tenerife es muy importante que esa zona sea de uso para la ciudadanía. Es nuestro compromiso con la ciudad y con la isla de Tenerife.

¿Cuál es su visión para el puerto de Tenerife en los próximos años, y qué metas tiene la Autoridad Portuaria en términos de crecimiento y sostenibilidad?

Veo un panorama muy positivo. En Santa Cruz estamos reordenando las dársenas para, de alguna manera, hacer crecer Granadilla. Recordemos que Granadilla tiene una posibilidad de crecimiento muy importante, ya que hoy en día tenemos concesionado un porcentaje muy elevado del puerto actual, pero aún tiene una capacidad de expansión de hasta un millón de metros cuadrados. A nivel internacional hay muchos inversores que han puesto la vista en Granadilla. Y lo han hecho porque existen industrias emergentes, como la energía eólica marina, el cable submarino y la generación de nuevas energías que contribuirán a la descarbonización a nivel mundial. En el ámbito marítimo, todas las navieras están haciendo esfuerzos para reducir sus emisiones con nuevos productos. Creo que nos dirigimos hacia un futuro de crecimiento muy prometedor. Nosotros estamos situados en una posición geoestratégica clave en el Atlántico, con una seguridad jurídica europea, servicios inmejorables y una conectividad tanto aérea como marítima excelente. Estoy convencido de que vamos a dar un gran salto en el futuro. Cabe recordar que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha formalizado recientemente su adhesión a la asociación Alianza Net Zero Mar, con el propósito de fortalecer su estrategia ambiental y avanzar hacia operaciones neutras en carbono, impulsando el uso de energías renovables y combustibles alternativos. Dicha incorporación, aprobada por el Consejo de Administración de Puertos de Tenerife, refuerza nuestro compromiso con convertirnos en una organización neutra en carbono para 2030, lo que incluye medidas clave como la autogeneración de energías limpias, el suministro eléctrico de origen certificado y un parque móvil cero emisiones. Puertos de Tenerife se integra en una red de 59 miembros comprometidos con el liderazgo ambiental en el sector.