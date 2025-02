La multinacional Samsung invierte diez millones de euros en Tenerife

Tenerife reafirma su posición como referente en innovación y desarrollo tecnológico en Canarias al consolidarse como centro clave. Lo demuestran empresas de vanguardia como Wooptix que explora alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como Samsung. La multinacional asiática invertirá diez millones de euros en su colaboración con la firma tinerfeña .

Wooptix, fundada en 2016 como spin off de la Universidad de La Laguna (ULL), cuya sede está ubicada en el NanoTec, uno de los enclaves del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife –entidad del Cabildo-, anunciado la captación de más de 10 millones de euros en una ronda de financiación denominada Serie C, liderada por Samsung Venture Investment Corporation y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en un proyecto que también cuenta con inversores como el Fondo de Innovación Europeo (EIC Fund), CDTI, Intel Capital, MONDRAGON Corporation, TEL Venture Capital, Inc, Bullnet Capital, UE y Caixa.

Receptor

Wooptix ha enfocado su negocio en la fabricación de equipos de metrología (medición) de semiconductores por medio de imágenes de fase frente de onda. Una técnica que ha derivado de la investigación de óptica adaptativa utilizada en la astronomía y la toma de imágenes en el espacio, y que les permite obtener más información y datos del elemento observado.

Mediador

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, considera «un éxito y una gran noticia que Wooptix haya logrado esta financiación y pueda seguir avanzando en su expansión y desarrollo desde Tenerife». Recuerda que a principios de enero visitó las instalaciones de Samsung España, ubicadas en Madrid, acompañada por el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, «para establecer alianzas de colaboración potentes que impulsen la transformación tecnológica de Tenerife».

«Tenemos un entorno inigualable para el desarrollo de proyectos tecnológicos y contamos con uno de los regímenes fiscales más favorables de Europa». Ello gracias a las ventajas que proporciona la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Reserva para Inversiones (RIC). Samsung, añade Dávila, «representa un socio clave para el futuro de la Isla». La presidenta insular concluyó: «Tenerife tiene los recursos y la visión necesarios para liderar la transformación tecnológica en Canarias, generando empleo cualificado y reteniendo el talento local».

Conexión

Cabe señalar que Tenerife está conectada globalmente con una red de fibra óptica respaldada por once cables submarinos, lo cual garantiza una conectividad equivalente a cualquier gran territorio continental. Y también dispone de infraestructuras tecnológicas de primer nivel, como uno de los supercomputadores más potentes de España y un centro de datos de última generación en el ITER.

Reunión

Juan José Martínez ejerció esta semana como anfitrión, junto a la directora del PCTT, Olga Martín, en la visita que realizaron representantes de alto nivel de Samsung a la Isla. Martínez señaló que «hemos estado exploraron posibilidades de colaboración para fortalecer el ecosistema tecnológico de Tenerife». Confirmó como un factor clave la unión entre talento local, infraestructuras de vanguardia y la colaboración con líderes globales para «reforzar el atractivo de Tenerife como polo de innovación e impulso que nos ayuda a diversificar la economía».

Emisor

Los representantes de Samsung destacaron el liderazgo de Tenerife en iniciativas de innovación y sus infraestructuras tecnológicas. Además, expresaron su interés en proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo tecnológico y económico en la región. En ese sentido, Juan José Martínez asegura que «el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife se consolida como un hub (centro) de referencia en la promoción de la innovación, la formación de talento y el desarrollo económico en la Isla». Además, «impulsa la innovación empresarial y el emprendimiento tecnológico». Ubicado en un entorno estratégico, «ofrece infraestructuras de vanguardia y un entorno colaborativo ideal para empresas innovadoras, startups y centros de investigación».

Secuela

Wooptix fue fundada hace nueve años como secuela de la ULL y hoy cuenta con un equipo de más de una treintena de personas que desarrolla su labor en el PCTT ubicado en Las Mantecas (La Laguna). La empresa está en continuo crecimiento y es líder en la investigación en óptica adaptativa que mejora la astronomía. Además, ha desarrollado Phemet®, herramienta de laboratorio para dar forma a las obleas en blanco y estampadas, antes de la próxima Alpha-FabTool totalmente automatizada, prevista para este año. n

