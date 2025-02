Una marcha en Tenerife clama contra el presidente de EE UU: "Trump, escucha, Gaza es Palestina"

"Trump, escucha, Gaza es Palestina". Varios centenares de personas marcharon este sábado por las calles del casco histórico de La Laguna en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del "genodidio israelí" y de las políticas "coloniales" del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los colectivos tinerfeños que apoyan al pueblo palestino lucieron pancartas como "viva la resistencia palestina", "no es una guerra, es un genocidio", "paremos el genocidio de Palestina" o "rúptura de relaciones con Israel ya".

Asimismo, se oyeron proclamas como "las niñas de Gaza no son una amenaza", "era un hospital, no un centro militar", "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" o "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

Ancor García, miembro de la plataforma Tenerife por Palestina y la asamblea estudiantil Gara, dejó un momento el megáfono para hablar del "plan de erradicación étnica", como define a la propuesta de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza y crear un gran centro turístico. "Es un plan de colonización y explotación de la tierra de los palestinos que más bien parece una bomba de humo. Pero lo intentará llevar a cabo, porque así son los fascistas. Y Trump no es más que otro fascista".

Manifestación de solidaridad por Palestina / El Día

Según Ankor García, las pretensiones de Trump y el Gobierno israelí "hacen imposible la verdadera solución, que es la creación del estado palestino". "Lo que están proponiendo ahora es la expulsión de todos los palestinos. Israel, apoyado por Trump, está llevando a cabo que el paso final a este genocidio sea la expulsión de todo un pueblo y la toma de todas sus tierras. Eso es lo que quieren".

bajo el lema Palestina no se vende, a estas movilizaciones que también se celebraron este sábado en Las Palmas de Gran Canaria se han adherido más de cincuenta asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos, para exigir a los gobiernos europeos que "dejen de mirar hacia otro lado y trabajen en favor de la justicia y el apoyo a la resistencia palestina". Denuncian la "limpieza étnica" en la región, los asesinatos en Cisjordania y se reclaman la cobertura internacional para frenar "el genocidio, con el boicot, además, a Israel".

La concentración de La Laguna partió a las 11 de la mañana de este sábado de la plaza del Cristo y concluyó en la plaza de La Concepción, en pleno centro histórico de la Ciudad de los Adelantados, con la lectura de un manifiesto que pedía sanciones y ruptura de relaciones con el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.