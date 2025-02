La huelga en el tranvía de Tenerife se mantiene durante el Carnaval

«Rosa Dávila ha retrasado la sustitución del polvo de sílice sin justificación para presionar al Comité de Empresa durante el Carnaval y sigue mirando hacia otro lado». La frase la lanzaron los trabajadores del tranvía en su hastag #huelgaMetroTenerife con el argumento de que «la empresa no ha sabido negociar». En definitiva, el conflicto de momento se mantiene para extenderse de fiesta de la máscara a fiesta de la máscara tras iniciarse en su etapa más reciente el 9 de febrero de 2024, viernes de Cabalgata. Por contra, la presidenta del Cabildo aseguró ayer que la anunciada decisión de eliminar por completo de marzo a junio el polvo de sílice del sistema de frenado «abre una ventana» a la posible solución.

Los trabajadores, a través de su órgano de expresión, argumentan que «su estrategia (la de Dávila) es alargar el conflicto hasta las elecciones (sindicales)de mayo con la esperanza de cambiar la composición del Comité». Valoran que «mientras tanto, la movilidad de los usuarios en Carnaval queda en el aire». Sentencian:«No hay ninguna propuesta sobre la mesa para suspender la huelga y no volverles a fastidiar la fiesta a los tinerfeños». Consideran que «la ciudadanía merece un transporte público seguro y de calidad». Y rechazan para concluir «las maniobras políticas y las injerencias en la vida sindical».

Sustitución

Respecto a la sustitución anunciada del polvo de sílice las fuentes de los trabajadores apuntan que «el problema de la sustitución es que la empresa se niega a tomar todas las medidas preventivas ahora mismo». Por ejemplo, señalan, «un trabajador se baja a manipular agujas en el túnel 11 de Taco y la empresa no le da tiempo para aseo, no los dota de epis (salvo la mascarilla) o no limpia el tranvía una vez baja y sube de nuevo el conductor». Cabe recordar, añaden que «el T11 está considerado por el INS (Instituto Nacional de Silicosis) como una zona de exposición intolerable».

Medidas

«Tampoco quieren, como solicitamos, subrayan, «realizar un informe de cómo se trabajó sin medidas preventivas durante casi 15 años con un producto cancerígeno». Por último apostillan que «también solicitamos una vez sustituido el producto una nueva evaluación del INS para certificar que las instalaciones están libres de polvo de sílice».

Oportunidad

Cuestionada sobre si la decisión de retirar la arena de sílice abre una ventana o una oportunidad para llegar a algún tipo de acuerdo con los trabajadores y suspender la huelga, Rosa Dávila valora:«Independientemente de la situación de los trabajadores, ya habíamos tomado la decisión de hacer las pruebas y el cambio por el silicato de calcio». Añade que «buscamos alternativas, pero, por supuesto que se abre una ventana y creo que finalmente es positivo para todos, para ellos y para los usuarios, además de lo importante que resulta el cumplimiento de una directiva europea porque «junto al de Bilbao, de Tenerife es el único tranvía que va a usar el silicato de calcio».

Pruebas

Recuerda Dávila que «ya se ha probado en dos máquinas y se garantiza tanto el frenado como la tracción de manera que se comprueba que es eficaz y esto nos permite cambiar ahora». Ese proceso se alargará de marzo a junio «hasta completar los 26 vehículos que operan en la actualidad». ¿La perspectiva de un acuerdo con los trabajadores? Rosa Dávila responde:«Lo dirán los trabajadores nosotros por nuestra parte ponemos esta medida sobre la mesa y e desde luego también es una señal importante.

Enquistado

Los trabajadores del tranvía registran huelgas desde 2023. Sus principal demanda es la toma de medidas preventivas en materia de seguridad y salud, ya que «la empresa todavía se sigue negando a llevar a cabo la vigilancia son los conductores y revisores, pese a que están expuestos a polvo de sílice».

Dobles

Los tranvías serán dobles en el Camaval y tendrán su parada final en La Paz, algo habitual. Otra cosa será la frecuencia de paso. La huelga, de lunes a viernes, establece tres tramos en los horarios de mayor demanda del servicio, mañana, tarde y noche. Metrotenerife mantiene en esas franjas la operatividad del tranvía con los servicios mínimos al 80%. «Así continuará por a nefasta gestión de Rosa Dávila y de la consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García» concluyen los portavoces de una plantilla que forman 202 trabajadores.

