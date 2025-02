El Cabildo encarga un estudio sobre la viabilidad de la presa de El Río, en Arico

El Consejo de Gobierno insular aprobó la semana pasado destinar 100.000 euros para el estudio de aguas regeneradas en Abona y el aprovechamiento de la presa del Río. Con ello, el Cabildo trata de determinar la viabilidad de la rehabilitación de esta infraestructura situada en Arico, considerada fundamental y garante del abastecimiento de agua de riego para toda la comarca sur de la Isla.

Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, anunció en septiembre de 2023 que el Cabildo de Tenerife elaboraría «un estudio preliminar del sistema de regadío para la zona de medianías de Arico y Granadilla de Abona». En ese marco, apuntó en aquél momento que en el mismo «se incluye el aprovechamiento de la presa de El Río».

La elaboración de este estudio de viabilidad es una demanda que plantearon en abril de 2021 los entonces alcaldes Arturo González (San Miguel de Abona), José Domingo Regalado (Granadilla de Abona) y Sebastián Martín (Arico) a las administraciones competentes. Su propósito era habilitar los mecanismos técnicos que permitan la puesta en servicio de este recurso, construido hace más de medio siglo que nunca entró en funcionamiento.

Más de medio siglo

La presa de El Río fue proyectada para aprovechar el agua que discurre por el barranco del mismo nombre y que sirve de límite entre Arico y Granadilla de Abona. En el mismo desembocan once cuencas. Emplazada a unos 600 metros sobre el nivel del mar, su capacidad sería de tres millones de pipas de agua, equivalente a millón y medio de metros cúbicos. Fue construida durante la década de los 60 del siglo XX por el Mando Económico de Canarias (MEC), institución que se estableció en el Archipiélago en 1941. Nunca estuvo en funcionamiento porque no se completó su construcción, aunque si bien el nivel de ejecución de la obra permitió el aprovechamiento del agua de escorrentía que recibía por los agricultores de la zona, hasta que sustrajeron la bomba allí instalada.

Un proyecto fallido

Durante el mandato pasado, la presa de El Río fue objeto de debate y controversia política en el seno del Cabildo. El Gobierno insular de entonces (PSOE-Ciudadanos) se opuso frontalmente a su rehabilitación: «La presa de El Río no sirve, no tiene solución porque se hizo mal», aseguró el que fuera consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla. «¿Por qué vamos a hacer una millonada de inversión en tirar algo que no sirve y construir una balsa nueva cuando podemos hacerla en otro lugar?», reflexionó. La mayor dificultad está en los «grades, grandísimos problemas de filtración» que experimenta esta obra, causa de su paralización.

El estudio preliminar debe determinar si es viable la impermeabilización de la presa de El Río –teniendo en cuenta parámetros como la filtración y el coste de la obra, entre otros– o, si se considera que no, utilizar el lugar para captar agua de lluvia. Asimismo, debe tener en cuenta la posibilidad de elevar caudales de agua depurada regenerada desde la futura balsa con que contará Arico para su almacenamiento hasta los depósitos de cabecera de las redes existentes en la comarca. Es decir, hasta la red de la Cooperativa de Arico, las redes de medianías del municipio, la red de la Cooperativa comarcal Cocarmen, los bajantes particulares de fincas de cultivo que demandan una cantidad importante de agua, etc.

