Piden límites al turismo de masas porque Canarias "ya no es un paraíso"

Unas 300 personas han protestado este domingo en Santa Cruz de Tenerife para reivindicar que se pongan límites al turismo de masas y por un cambio de modelo en este ámbito ya que, en su opinión, Canarias "ya no es un paraíso".

La protesta ha sido convocada por el colectivo contra la masificación turística "Canarias tiene un límite", que promovió la primera manifestación contra el modelo turístico del archipiélago el 20 de abril del año pasado, y que en esta ocasión la ha hecho coincidir con la celebración en Santa Cruz de Tenerife del congreso de agentes de viaje alemanes FVW Travel Talk.

Uno de los portavoces del colectivo, Felipe Ravina, ha explicado en declaraciones a EFE que continuarán las reivindicaciones en este ámbito porque "no ha cambiado absolutamente nada después de las grandes manifestaciones que hubo el año pasado".

Felipe Ravina ha indicado que pedir una moratoria turística no va contra el turismo sino que implica "que se pongan límites", lo que será positivo para las islas y así ofrecer un turismo de mayor calidad, pero también "para los que vivimos aquí, porque al final todo el mundo está sufriendo de una manera o de otra las consecuencias del turismo de masas".

En este aspecto ha considerado que al principio era una minoría la que protestaba porque estaba más preocupada por el medio ambiente pero ahora esta situación, ha dicho, afecta a todos porque "si no es alguien que compra tu propiedad, va a ser una vivienda vacacional o que el lugar de toda tu vida lo transforman para hacer villas de lujo".

"Vas a los supermercados de toda la vida y ya no escuchas hablar español", ha indicado como ejemplo el portavoz de Canarias tiene un límite, para quien la moratoria turística que se ha establecido en otros lugares del mundo "funciona, simplemente lo que hace es frenar el crecimiento del turismo, que lo que hay se quede, pero que no siga creciendo" y sobre todo "orientarlo a un turismo que respete más las islas".

Actualmente hay un turismo de masas "que en su mayoría no respeta los espacios naturales, no respeta la cultura, no respeta las islas en general, porque son masas de millones y millones de personas".

A ello se suma el deterioro de las islas y el consumo de territorio que está "atrapando a la población, cada vez más afectada por este turismo de masas".

Y cuando se habla de turismo "regenerativo" lo que se intenta es, a su juicio, "turistificar" lugares tradicionales de la gente local y por todo ello el portavoz de Canarias tiene un límite ha indicado que se convocarán nuevas manifestaciones para mostrar a la clase política "que el descontento es cada vez mayor".