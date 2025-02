En busca de la arena perdida

Frente a las playas kilométricas y el entorno árido y seco de las islas más orientales, la costa del norte de Tenerife esconde un paisaje abrupto formado por pequeñas calas de arena negra que en los días de calor hace que nos ardan los pies tan solo al mirarlas. Antes de la intervención humana, estos rincones eran territorios vírgenes a los que apenas se podía acceder. Pero los senderos se transformaron pronto en caminos que posteriormente dieron paso a las carreteras. Y así, casi en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de la cueva al apartamento frente al mar.

La playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, es uno de esos lugares especiales donde te puedes bañar en enero en aguas cristalinas contemplando la imponente imagen del Teide nevado, pero paradójicamente desde hace una década no se puede pasear por su orilla. Desde que el mar se tragó la arena, las condiciones del baño han cambiado mucho, pero lo peor, como suele pasar, es que se ha perdido un tiempo precioso en la búsqueda la arena perdida.

Me cuentan que César Manrique visitó un día esa zona cuando aún era casi virgen y aconsejó que no se realizara ningún tipo de intervención en el mar. Había entonces unos cuantos pescadores, dos o tres bares y una fantástica playa de arena negra. Poco caso se le hizo al arquitecto lanzaroteño. Con la llegada del turismo, se abrieron allí salas de fiesta y nuevos restaurantes. Entre ellos, Casa Chicha, que permanece en pie desde 1982. Su propietario, Luis Amaro, lo heredó de su padre, Manuel Luis Pérez, conocido como el Veguero, que con más de 80 años sigue viviendo en la misma cueva y añora la época dorada de este lugar con numerosos turistas procedentes sobre todo del Reino Unido. Su hijo Luis recuerda cómo por aquel entonces tenía en su local siete camareros frente a los dos que mantiene hoy pero tampoco se queja ya que aún mantiene su negocio familiar abierto. «La situación ha cambiado mucho y no solo en la restauración. De los quince pescadores que faenaban por esta zona solo quedan tres y de los once restaurantes solo permanecen seis abiertos».

Estos días hemos conocido una solución al problema presentada por el que fuera alcade de Icod Francisco González, al frente hoy de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Se trata de una aportación de 2,2 millones de euros para trasladar desde La Palma un total de 41.000 metros cúbicos de ceniza del volcán de Tajogaite para rellenar la zona de baño de la playa icodense. Tal y como anunció Francis González en este mismo medio se prevé que antes del verano de 2026 San Marcos ya tenga arena. El proyecto ya cuenta con el aval del Servicio de Estudios de Impacto Ecológico del Ejecutivo regional y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como con el respaldo de la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno nacional.

Esta solución no se corresponde con la decisión del pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos cuando en julio de 2023 desbloqueó el proyecto de remodelación de la playa de San Marcos, a instancias de una moción presentada por el PSOE y que recibió los votos a favor de dicho grupo y el grupo del Alternativa Icodense, absteniéndose en esta votación el Partido Popular y Coalición Canaria, grupo que mientras gobernó se opuso por considerar que la opción del uso de arena de machaqueo y no natural para la regeneración de la playa no era el idóneo.

De esta manera, y según el texto de la moción, se retomaban los trámites para la licitación de esta obra del Gobierno de Canarias por un importe de más de seis millones de euros de los que ya el Estado ha transferido dos. El proyecto contempla la regeneración de toda la bahía con el retranqueo del muelle pesquero, la construcción de diques laterales bajo el acantilado, así como la regeneración del dique para soportar la carretera, sin olvidar el principal punto de polémica que no es otro que el material empleado para recargar la arena y que en este caso sería de machaqueo. Por tanto, el anuncio ahora de traer la arena de La Palma sin aludir este proyecto ha sido recibido con cierto recelo entre las personas de la zona consultadas.

Para Luis Amaro esta sería una buena opción siempre que vaya acompañada de otras medidas como la construcción de un dique sumergido o el retranqueo del muelle porque «si se trae la arena y no se hace ninguna intervención más, en unos cuantos años estaremos en la misma situación». Para él la pérdida de arena ha venido como consecuencia de muchos elementos invasores, como la construcción del muelle, la instalación de prismas, la carretera o el emisario submarino, que son los que han desviado las corrientes naturales que llenaban de arena la playa. En este sentido, Luis resalta además la situación actual de un muelle «sin ley» puesto que, con la puesta en marcha del de Garachico, Puertos Canarios ya no lo incluye en su registro por lo que se ha desentendido totalmente.

Reacciones de los vecinos

José Luis Merino vive frente a la playa desde hace 15 años pero hace más de 40 ya acudía a San Marcos en sus vacaciones. Casado con una icodense, ha vivido la evolución del entorno y recuerda también como los cambios en las corrientes han ido despojando a la playa de su arena. «Si bien la construcción del muelle se hizo para facilitar las labores de los pescadores, con el paso del tiempo ya esta actividad ha desaparecido prácticamente y tampoco tenemos playa».

Tampoco se muestra optimista con el anuncio del exalcalde y apuesta en cambio porque se acometa el proyecto definitivo de restauración aprobado por el ayuntamiento. Para él, la arena de machaqueo es un mal menor porque eliminando los obstáculos, la propia marea devolverá la arena natural a la playa. «Con el dinero que se ha anunciado para traer la arena de La Palma, más el millón que tiene previsto el Ayuntamiento y los dos aportados por el Estado, se podría completar el proyecto integral aprobado y tendríamos una solución definitiva y no parches». Por tanto, para José Luis el problema es básicamente por diferencias políticas y como suele ocurrir los perjudicados acaban siendo los ciudadanos y en este caso los usuarios de la playa.

Adrián Luis trabaja en el sur de la Isla como monitor de natación y le debe mucho a la playa de San Marcos. De padres emigrantes procedentes de la zona de Buenpaso, pasaba las vacaciones en esta playa. Aquejado de asma, el clima le sentaba de maravilla y nadar prácticamente a diario en esta playa le ayudó mucho a mejorar. Tanto que llegó a realizar importantes travesías a nado comenzando desde Garachico a Icod (seis kilómetros), luego a Buenavista, al Puerto de la Cruz y finalmente hasta La Gomera, en concreto desde la playa de La Cueva en San Sebastián, hasta playa de La Arena en Santiago del Teide. Este trayecto de 44 kilómetros lo realizó con otros dos compañeros lo realizó en 11 horas. En 2013 también dio la vuelta a la Isla durante 13 días y un recorrido de 252 kilómetros con un fin benéfico para niños con parálisis. Para Adrián nadar en el mar le permite una conexión total consigo mismo y le aporta la libertad y la paz interior que no le da otro deporte.

Recuerda cómo aprendió a surfear en la playa de San Marcos, llegando a ganar el campeonato de surf de la Isla Baja. Sobre la situación de la playa, destaca también la necesidad de actuar y considera positiva la iniciativa de traer arena de La Palma, siempre que se complete con la actuación en el mar a través de un dique sumergido, sin impacto ambiental que conserve la arena y que permita a su vez traer de manera natural la que se ha perdido mezclándose con la del volcán.

Beatriz Acosta siempre ha vivido en Icod y lleva más de 20 años como usuaria de la playa. Es integrante de la Plataforma SOS Salvar la playa de San Marcos creada por un grupo de personas comprometidas con la defensa de este enclave del norte de la Isla.. «A pesar de estar en la actualidad en modo pausa, no hemos abandonado la lucha porque nos duele a todos los icodenses». La plataforma dejó el Consejo de Rehabilitación de la playa de San Marcos, órgano formado por los grupos políticos del municipio, la propia plataforma y la cofradía de pescadores porque no era operativo ni democrático y nos cansamos de hacer el trabajo que le correspondía a las administraciones. Cabe recordar que este órgano se disolvió en 2020 por discrepancias en la gestión y los miembros dimitieron en bloque dejando solos a los representantes de Coalición Canaria que gobernaba en aquel momento. Con el cambio de color político se anunció la intención de reactivarlo, aunque a día de hoy sigue disuelto.

En busca de la arena perdida

En defensa de la arena natural

Desde la plataforma siempre se ha defendido la arena natural aunque el proyecto aprobado prevé la de machaqueo. «Por tanto, llegados a este punto, lo importante ahora es hacer algo porque la playa no puede ir a peor. Si este año no inician las obras habrá que devolver los dos millones transferidos por el Estado y nos quedaremos como estamos», afirma Beatriz. En cuanto a la arena de La Palma desde la plataforma no se ha valorado esta opción. En medio de todo este lío sobre arena natural o de machaqueo el ayuntamiento realizó en 2022 una encuesta ciudadana en la que la mayoría de los encuestados, nueve de cada diez, optaba por la arena natural pero que tampoco fue validada por el Tribunal Supremo en un auto en el que ratificaba la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, hiciera una consulta popular sobre qué tipo de arena se quiere para la playa de San Marcos. Para el tribunal, la regeneración del litoral es competencia del Estado y no debe basarse en la opinión de los ciudadanos.

En su argumentación técnica se señalaba, tras consultar a Costas, que era imposible llevar a cabo una consulta cuyo resultado se pretendía que prevaleciera sobre los criterios técnicos de profesionales y es que tras diversos estudios, se determinó que la fórmula más óptima sería dotar a la playa de una arena de mayor tamaño, y en cantidad suficiente para evitar que se vaya perdiendo el material de fondo. Por lo que tendría que ser de machaqueo. El objetivo es distanciar en el tiempo futuras regeneraciones empleando ya arena natural, de manera que, según el Tribunal Supremo, se está ante una elección basada en criterios técnicos y realizada por personal cualificado.

En resumen, de nuevo nos encontramos con un cúmulo de circunstancias sociopolíticas que me llevan a reafirmar que en ocasiones nos empeñamos en hacer imposible lo posible y tejer nudos y nudos que difícilmente seremos capaces de deshacer. Y yo me pregunto…. ¿no sería una buena opción llevar la arena de playa Jardín a San Marcos? En la primera tenemos playa pero con aguas contaminadas y en a segunda un mar limpio pero sin arena. Mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿o no? Ahí lo dejo para una futura encuesta. n