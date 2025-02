Tomás Villar: «El linchamiento ha ocasionado consecuencias irreparables»

Tomás Villar estaba en su despacho de la Presidencia de la Fundación Hogar Santa Rita cuando entró en su correo electrónico la diligencia judicial del pasado 25 de enero que confirmaba el archivo de la denuncia por presuntas graves irregularidades en este centro de mayores durante la pandemia. «Pensé en el padre Antonio, junto a quien estuve trabajando tantos y tantos años; pensé en la obra, en todos los esfuerzos que habíamos hecho para mantener el centro, en todo el trabajo desplegado durante la pandemia… Pero sobre todo pensé en cómo recuperar la imagen de un hogar que había sufrido durante años un linchamiento injustificable», rememora Villar.

Este portuense de 67 años y su equipo de la Fundación Hogar Santa Rita han quedado exonerados de cualquier indicio delictivo o irregularidad en el cuidado de los mayores durante la pandemia de la covid-19. Considera, sin embargo, que «la persecución» que asegura haber sufrido «ha ocasionado consecuencias irreparables». «Todas esas informaciones, acusaciones y sospechas que ahora ha desmontado la justicia hicieron un daño enorme. Porque fue un linchamiento sin justificación ninguna contra toda la comunidad de Santa Rita. Sentí frustración, tristeza e impotencia…», remarca Villar.

Además del duro golpe a la reputación del mayor geriátrico de Canarias y España, entre los perjuicios subraya la retirada de líneas de colaboración por parte de algunas entidades públicas y privadas. «El Cabildo de Tenerife nos recortó su ayuda en 300.000 euros el pasado mandato», manifiesta. Asimismo, Villar revela que también lo hicieron tres de los ayuntamientos más importantes de la Isla: Santa Cruz, La Laguna y Los Realejos.

«Entidades públicas y privadas nos retiraron la ayuda; han sido unos años muy duros y tristes»

«Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, nos daba 50.000 euros al año a cambio de facilitarles plazas de residencia y otros servicios. Fue otro duro golpe, como la retirada de las ayudas de La Laguna y Los Realejos. Y eso que aceptábamos a todo tipo de personas de estos municipios incluso si solo cobraban una mínima pensión».

Los que mantienen su ayuda

Villar prefiere quedarse con los consistorios que han mantenido su colaboración, como La Orotava, Puerto de la Cruz, Güímar, Arona, El Sauzal o Santa Úrsula. Son aportaciones «claves» para mantener un complejo formado por cinco edificios, situado en el municipio de Puerto de la Cruz y que en este momento atiende a 460 mayores con residencia fija para una capacidad cercana a los 600. Para garantizar todos los cuidados, la Fundación Hogar Santa Rita maneja un presupuesto anual de 13 millones de euros, de los que más de 6 los aportan las administraciones que mantienen convenios con el centro, en especial el Cabildo de Tenerife. De hecho, de esos 460 residentes, 289 pertenecen a esas camas concertadas con administraciones públicas.

Villar asegura que han sido cuatro años «muy duros», en los que «nos han acusado de todo, hasta de no alimentar a los mayores ni darles suficiente agua, todas acusaciones que ha rechazado ahora la justicia». «Ha habido personas que nos han dado un trato deplorable», enfatiza. Recuerda un episodio que le provocó un gran rechazo: se enteró de que era investigado por la Fiscalía en una reunión «desagradable» con la que fue consejera de Asuntos Sociales el pasado mandato, Marián Franquet.

«En esa reunión», rememora Villar, «nada más empezar, esta persona me dijo que tenía que quitarme de en medio porque la Fiscalía me había abierto una investigación. Estaba con dos miembros más de la fundación. Nos quedamos estupefactos. No teníamos ni idea de que había una investigación. Lloré de impotencia. Recibimos un trato desagradable por parte de esta responsable pública que luego decidió recortarnos 300.000 euros durante tres meses sin ninguna justificación. Mire ahora lo que ha dicho el juez...».

Otro episodio «surrealista» se produjo cuando Tomás Villar acudió al Juzgado de Puerto de la Cruz a declarar. Fue el 11 de marzo de 2022: «Aquello fue horrible por la presión mediática que había. Incluso tuve que entrar a los juzgados por el garaje en el vehículo de mi abogado, casi escondido, con permiso de su señoría, por los medios que había esperándome. Y yo no había pedido acceder de esta manera… Yo que soy un tipo tranquilo, que sabía que todo lo que habíamos hecho era correcto, jamás había vivido una situación así».

«Me enteré de que me investigaban en una reunión con una consejera del Cabildo que me dijo que me apartara»

¿Cree que esto se hubiese dado si Santa Rita no estuviera tan vinculada desde sus orígenes a la Iglesia? Villar responde que «posiblemente no». «Sentí animadversión en determinados estamentos y personas porque estamos muy unidos a la Iglesia, porque este fue un proyecto creado por un cura muy conocido en el norte del Tenerife, el padre Antonio, al que tanto le debemos. Este factor claro que influyó en el ensañamiento, no tengo duda».

Su prioridad ahora es que «Santa Rita recupere la buena imagen que nunca debió perder». «Lo único que quiero es que sigamos prestando esta labor, dando servicio a los mayores de nuestras Islas, que se merecen los mejores cuidados. Siempre dije que todo era falso, que bastaba con entrar al centro para cerciorarse de lo que hacíamos, que siempre fuimos transparentes y responsables».

