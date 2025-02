"¡Erupción en camino!" Medios de Alemania alertan sobre la posible erupción del Teide

La actividad sísmicaregistrada recientemente en Tenerife ha hecho saltar las alarmas a muchos que piensan que el Teide podría erupcionar en cualquier momento.

Un extremo que, aunque los científicos consideran poco probable en el corto plazo, ha traspasado nuestras fronteras.

Lo habitual es que sean tabloides británicos como The Sun los que lleven a sus cabeceras estas informaciones con un tratamiento un tanto alejado de la realidad.

En este caso ha sido el diario alemán Frankfurter Rundschau el que, dos semanas después de que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) haya detectado una ligera deformación en el entorno del Teide, ha publicado una noticia que titula "Erupción en camino: un volcán gigante en Tenerife está en ebullición", haciendo crecer el nerviosismo entre los lectores teutones, muchos de los cuales han visitado o visitarán el Archipiélago.

Son los principales mercados emisores de turistas al Archipiélago los que más se suelen hacer eco, con un giro un tanto sensacionalista, de este tipo de noticias que, ante una hipotética erupción, podrían dar al traste con uno de los destinos vacacionales más atractivos del continente europeo.

Imagen generada por inteligencia artificial sobre una hipotética erupción del Teide / ED

Próxima erupción

Según el rotativo germano, los terremotos y nubes de azufre en el Teide anuncian una próxima erupción.

No obstante, los mayores expertos sobre el terreno no se muestran favorables a que esta tenga lugar en un futuro próximo, si bien, como suele suceder en estos casos, no se atreven a descartar ningún escenario.

Los especialistas resaltan la importancia de vigilar cualquier fluctuación que pudiera ser relevante

Predicciones de la IA

Por otra parte, la inteligencia artificial (IA) también ha hecho sus propias predicciones. Ha identificado ciertos cambios en los datos recientes que podrían estar relacionados con una actividad subterránea más intensa de lo habitual.

Gracias a las simulaciones realizadas, se han explorado posibles escenarios eruptivos, teniendo en cuenta factores como la magnitud, el tipo de erupción y su impacto.

Aunque la IA no se ha aventurado a fijar un año exacto, la IA sí coincide con los científicos, ya que también corrobora que este estallido no se produciría de manera inminente, aunque sí prevén una actividad subterránea en la corteza de Tierra mayor a la habitual.

Los análisis sugieren que, de ocurrir una erupción, sería del tipo estromboliano, con explosiones moderadas y emisión de lava. Por otro lado, es poco probable que el Teide genere una erupción pliniana, dadas sus características actuales.