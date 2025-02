Tamara Raya: «El consenso es lo mejor para el Partido Socialista en este momento»

Tamara Raya Rodríguez (Puerto de la Cruz, 1972) es la primera secretaria general del PSOE en Tenerife de la historia. Resalta «el consenso» tras su decisión de afrontar este «reto» que «supone una gran responsabilidad»

¿Cómo llega Tamara Raya al PSOE y cual ha sido su trayectoria tanto profesional como política?

Desde pequeña tuve inquietudes políticas que venían sobre todo de mi abuelo paterno. Con 13 años ya me regaló libros sobre el socialismo. Creo que captó que me interesaba la política. Lola Padrón (Diputada del Común y también portuense) me llamó cuando estaba en un cambio de trabajo (su profesión está vinculada a los Recursos Humanos) y pensé que era el momento. No militaba. Recuerdo que cuando Felipe González perdió las elecciones (1996) fui a una Casa del Pueblo a preguntar qué había que hacer para afiliarse. Mi padre tenía terror a la afiliación por la exposición pública del compromiso y cuando le dije que me iba a presentar en una lista no le hizo ninguna gracia aunque luego ya fue mucho mejor.

¿Qué le llevó a tomar la decisión de presentar su candidatura?

El impulso de compañeras y compañeros porque no me lo había planteado. He estado siempre en la esfera pública (concejala, diputada nacional y actualmente en el Parlamento de Canarias), pero en la orgánica nunca más allá de la Ejecutiva del Puerto de la Cruz. Empezaron a llamarme compañeros de agrupaciones grandes como Luis Yeray Gutiérrez (La Laguna) , Patricia Hernández (Santa Cruz) o Zebenzuí González (Puerto de la Cruz). Hicieron un testeo y no hubo ninguna que dijera que no. Eso evitaría primarias porque sería la candidata de consenso. Me vi casi envuelta en una marea, no recuerdo ni el momento en que dije que sí. También fue importante el impulso del colectivo de mujeres que querían que una diera ya el paso.

¿Le hubiera gustado que se presentara otra candidatura?

Lo ideal siempre es el consenso. A las primarias no hay que tenerles miedo, pero sí respeto porque las experiencias demuestran que se abren heridas y a veces es difícil cicatrizarlas. El consenso era lo ideal y todos éramos conscientes de ello.

Sentirse respaldada me imagino que estimula, pero también supondrá una responsabilidad.

Por supuesto, es un reto, una enorme responsabilidad y un honor por representar al Partido Socialista. Soy una mujer de trabajo en equipo y no le tengo miedo a las discrepancias porque enriquecen. Tampoco rehúyo el diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos. Parto de una base optimista porque soy optimista por naturaleza. Encontraré tropiezos por el camino, pero creo que estoy en disposición, por la gente que me acompaña, de resolverlos bien.

Será la primera mujer secretaria general insular en la historia.

Sí, es un honor, pero este camino lo iniciaron muchas antes y hemos tenido un partido sensible con nosotras que ha apostado por la igualdad y porque estemos en la primera línea política. En Tenerife hay más mujeres alcaldesas socialistas que hombres. Y otras que al frente de agrupaciones como la de Santa Cruz, donde Patricia Hernández fue la primera mujer en ganar unas elecciones.

¿Será la candidata al Cabildo?

No lo descarto, pero quedan dos años y es muy pronto. El objetivo es conseguir el mejor o la mejor candidata. Somos un partido de gobierno y nuestra aspiración siempre tiene que ser ganar. No tengo por qué ser yo. En Gran Canaria, Chano Franquis es secretario general y no candidato al Cabildo. O el secretario general insular de Coalición Canaria (Francisco Linares) es alcalde.

¿Ruptura o continuidad respecto a Pedro Martín?

Valoro muy positivamente a Pedro Martín porque ha sido alcalde en Guía de Isora durante mucho tiempo y luego presidente del Cabildo. Además revalidó y ganó las elecciones. Cuando alguien da un paso a un lado hay que agradecerle el trabajo y la valentía. Pedro Martín rompió la dinámica de enfrentamiento permanente en el Partido Socialista que siempre acababa en gestora y consiguió los mejores resultados de Canarias. Habrá cosas en las que tendremos que cambiar la dinámica. Una es la demanda interna del partido de que Tenerife se posicione con más representación en Canarias.

¿Que la presidenta Rosa Dávila sea mujer supone algo?

Me parece positivo y fantástico que haya mujeres al frente de las instituciones, sean del color político que sea, un síntoma de normalidad, pero no todas tienen perspectiva de género y creo que a Rosa Dávila le falta en ocasiones. Yo me considero una mujer de izquierda y feminista.

Dibuje las grandes líneas de su diseño político para Tenerife.

Me propongo de aquí a dos meses, antes del Congreso, una escucha activa. Hay necesidades evidentes. Una de ellas tiene que ver con las carreteras y la falta del compromiso del actual gobierno del Cabildo en cuanto a ejecutar los proyectos que dejamos diseñados y en marcha. La cola ya no es por la mañana sino a todas horas. No tiene una solución en el corto plazo y no se nos va a ocurrir decir que vamos a resolver un asunto tan grave en 90 días. Otro problema que preocupa a la ciudadanía es la vivienda y hay que poner en marcha un plan que ya impuso el gobierno de Ángel Víctor Torres; se ha firmado un convenio, que nos parece positivo, pero 247 viviendas no resuelven la demanda de más de 13.000, solo en protegida. Hay más de 200.000 vacías en Canarias y habrá que aprovecharlas con precios asequibles porque las familias deben tener un salario digno que les permita llegar a fin de mes y los padres aspiramos a que los jóvenes se puedan independizar. La tercera pata es la sociosanitaria. Pusimos en marcha el anillo insular de políticas sociales y hay que reforzarlo para nuestros mayores o las personas con discapacidad.

Tranquila, cortés y educada con un tono respetuoso. ¿Su idea es mantener todo esto?

Me considero pasional en la defensa de aquello en lo que creo, pero moderada en las formas porque muchas veces nos quedamos en el esperpento del insulto y la descalificación. Uno puede discrepar ideológicamente sin faltarle respeto a nadie. Ese clima tan tenso ha llevado en parte a la desafección de la ciudadanía con la política. Lo que conseguimos es ser más conocidos, pero no acercarnos porque la mayoría de la ciudadanía es gente normal. No está peleando y crispada todo el día.

¿Cómo valora la entrada de Vox en el gobierno de un municipio como Arona?

El auge de la ultraderecha a nivel mundial me asusta más allá de que entiendo el juego democrático y están ahí porque la gente les vota. Me parece muy mala noticia que entren en las instituciones. Partido Popular y Coalición Canaria se han saltado las líneas rojas porque CC y PP han metido a Vox en el gobierno de Arona.