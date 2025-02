Todos los caminos llevan a los almendros en flor de Santiago del Teide

El colorido de los almendros en flor de Santiago del Teide está de vuelta. El municipio ha organizado actividades relacionadas y son muchos los locales y foráneos que tienen esta excursión en su agenda. Este sábado, en un día de buen tiempo, era como si todos los caminos llevasen hasta allí. Turistas, vecinos de otros municipios tinerfeños dispuestos a pasar una jornada diferente, guaguas de visitantes, no pocos jóvenes con sus mejores outfits en busca del fondo de los almendros para sus fotos en Instagram...

No era necesario volverse loco para encontrar los almendros florecidos. Apenas bastaba adentrarse por la céntrica calle La Placeta para encontrar poco después el comienzo de un sendero con esta especie. La floración de los almendros se hacía presente desde los primeros pasos. «Es la primera vez que vengo; ellos sí habían estado otros años», decía desde aquel punto del recorrido Carmen García, una santacrucera que se había animado a realizar la excursión con unos amigos. El plan era sencillo: «El pateíto primero y después a almorzar todos juntos».

El Ayuntamiento de Santiago del Teide realiza una apuesta fuerte en torno a este atractivo natural. El programa se extiende desde finales de enero hasta marzo, coincidiendo con la floración de los almendros. Hay varias rutas y cuentan con distinta dificultad. Y también está la opción de caminar y volver hacia atrás, como era el caso de Manuel Alejandro y Ángeles, una pareja de mediana edad que tenía previsto avanzar alrededor de media hora y regresar al coche. «Somos de La Orotava y vinimos porque lo vi en Facebook», expresó ella sobre su visita.

Tom y su familia son ingleses y también se desplazaron hasta Santiago del Teide después de que en el hotel en el que se hospedan, en el Puerto de la Cruz, les hablasen de esta posibilidad. A las 11:00 horas acababan de realizar los últimos preparativos en el maletero de su coche de alquiler. Mochilas, bastones… y ¡a caminar!

Cochinilla y flores

En el principio del sendero se daba una escena llamativa. Allí estaban los primeros almendros en flor y, justo al lado, unas pencas o tuneras llenas de cochinilla, el parásito que está arrasando con esta especie en Tenerife. Se da la circunstancia de que la proliferación de los almendros en estos parajes volcánicos a los pies del Parque Nacional del Teide se dio a partir de mitad del siglo XIX, cuando los terratenientes buscaron otro cultivo tras hundirse la pujante actividad económica que existió en torno a la cochinilla, que se utilizaba como tinte para tejidos.

«Muchacha, ¿y tú te vas a meter por ahí así?». Una señora de unos 50 años mostraba de esa forma su sorpresa con una joven vestida de punta en blanco, con vaqueros y tenis impolutos, que iba a dar sus primeros pasos en el sendero. «Sí», le respondió aparentemente avergonzada. «Uno tiene que venir preparado; no digo con botas y con todo, pero sí, aunque sea, con unas zapatillas deportivas. No me parece un sendero demasiado fuerte ni peligroso, pero, si no se viene con material adecuado, uno se puede torcer un pie o hacerse daño», expresó otra persona que estaba por los alrededores.

La sorprendente cantidad de visitantes dejaba dinamización en el lugar, pero también retenciones en la carretera, dificultades para aparcar y una estampa que invitaba a la reflexión. «Yo creo que es más lo positivo que lo negativo, pero es verdad que quita tranquilidad al pueblo», analizaba con equidistancia un vecino del municipio. De fondo, música y un mercadillo en la plaza.

Esta edición de la Campaña del Almendro en Flor fue presentada el 21 de enero y se prolonga desde el 1 de febrero hasta el 4 de marzo. Para este domingo el programa de actos contempla «servicios de guías en camino de interpretación espontánea», el mercadillo agroartesanal en la plaza de Santiago del Teide (de 9:00 a 18:00 horas) y la actuación musical del grupo Paraíso (a las 16:00 horas y también en la plaza).

También hay iniciativas en torno a la acuarela, la fotografía, la gastronomía y hasta la alimentación infantil. El pasado 1 de febrero estaba previsto un taller de acuarela con la temática del almendro, destinado a principiantes, mientras que entre el 3 y el 10 de marzo estará abierto el plazo para el envío en formato digital de instantáneas para el XXVIII Concurso de Fotografía Almendro en Flor 2025, al que puede concurrir cualquier persona mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de residencia.

Gastro Ruta

El Ayuntamiento de Santiago del Teide también ha organizado la Gastro Ruta, que se llevará a cabo del 1 de febrero al 4 de marzo. Catorce establecimientos de restauración del casco del municipio, Arguayo y El Retamar ofrecerán tapas, menús y desayunos para los visitantes y caminantes que realicen alguna de las rutas. Además, otros doce comercios ubicados en los referidos lugares pondrán a disposición de los clientes «una amplia variedad de ofertas de productos relacionados con la floración del almendro».

Los establecimientos de restauración son Bar Restaurante El Patio, Bar Parada, Cafetería Bar Soto, Cafetería Los Hermanos, Bar El Único Arguayo, Bar Cafetería Burguer El Retamar, Bar Cafetería Tropic II y Cafetería Tropic Arguayo, Heladería Crepería Cositas, Higo Pico Flower Café, Restaurante La Casona del Patio, Restaurante Santiago del Teide, Bar Arepera KM 101 y Bar Cafetería Plaza.

En cuanto a las ofertas de comercio, este año participan en la iniciativa Supermercado El Valle, Floristería El Valle, Taller Chapa y Pintura Luis, Mini Market Santiago del Teide, Tienda Mirely, Ferretería DaLuis, Lava de Canarias, Casa Aloe Vera y Artesanía, Supermercado La Venta, Estación de Servicios El Retamar, Gloko y Gasolinera El Señor del Valle.

