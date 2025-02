Los organizadores de la fiesta en un espacio protegido de Tenerife se exponen a una multa de 1.000 a 6.000 euros

El área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife asegura tener localizados a los dos organizadores de la fiesta celebrada el pasado 31 de enero en la playa Diego Hernández de la Caleta de Adeje, un espacio protegido de la Isla en el que no se pueden organizar estas actividades.

Estos dos organizadores se exponen a una sanción de entre 1.000 y 6.000 euros por una infracción por actividades no permitidas en los espacios naturales de Tenerife. Este expediente abierto por el Cabildo va en paralelo a los incoados por la Guardia Civil y la Policía Local el mismo día de la fiesta relacionados con desórdenes públicos.

Las fuentes oficiales consultadas por EL DÍA aseguran que se trató de una celebración organizada por una pareja para celebrar un cumpleaños y reunió a unas 60 o 70 personas en la zona desde las cinco de la tarde del viernes 31 de enero.

Captura de un vídeo de la fiesta sin permiso celebrada en la Caleta de Adeje. / E. D.

Según estas fuentes oficiales, muchos de los asistentes permanecieron en la playa de la Caleta después de que agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Adeje hicieran acto de presencia -cada cuerpo desplazó a tres patrullas- y levantaran las actas de sanción correspondientes. No se les podía prohibir permanecer en la playa, que es pública. Sí se les obligó a recoger la carpa que habían montado y los equipos de sonido, así como apagar la música.

Los asistentes permanecieron hasta la noche y antes de abandonar la Caleta de Adeje recogieron toda la basura de la playa. Solo dejaron los restos de la fogata, que serán recogidos en las próximas horas por personal del Cabildo de Tenerife.

La actitud de los organizadores y los asistentes a la celebración, la mayoría turistas extranjeros, fue en todo momento colaborativa y, de hecho, además de recoger todos los residuos, uno de ellos se hizo responsable desde el primer momento de las consecuencias de haber celebrado una fiesta sin permiso en un lugar protegido.

Captura de un vídeo de la fiesta celebrada sin autorización en la Caleta de Adeje. / E. D.

Se trata de un dj que se hace llamar 'Moto Moto', uno de los que divulgó vídeos de la fiesta y que aparece en las imágenes. Respondió este mismo jueves a las numerosas críticas recibidas en su perfil de Intagram por realizar este "celebración en la playa hippie", un lugar donde no está permitida esta actividad.

'Moto Moto' asume la responsabilidad de la "organización" de la fiesta y asegura, tras las numerosas muestras de rechazo recibidas, que no hará ninguna celebración más en la Caleta de Adeje.

Esto escribe en su perfil de Instagram: "Asumo toda la responsabilidad de organizar este evento. El próximo no será en esta playa, sino en una finca privada. Es lo mejor para todos". En el comunicado, añade 'Moto Moto', que en su perfil no aclara su nombre ni apellidos, lo siguiente: "Organizo eventos de baile sobrio, sin drogas ni alcohol. Reunidos en el nombre de Dios con el enfoque en bailar y conectar juntos para jóvenes y viejos". Y concluye: "Confío en Dios y no apagaré mi luz".

Los agentes medioambientales de la Corporación insular han comprobado que no se produjeron daños medioambientales en la playa de Diego Hernández, lo que será un atenuante en el expediente abierto por el área de Medio Natural.

Esta playa es una de las calas del Sitio de Interés Científico de la Caleta de Adeje. Ubicado en la Costa Suroeste de la isla de Tenerife, en el término municipal de Adeje, en sus 78 hectáreas alberga formaciones geomorfológicas de gran interés, que sirven de hábitat a poblaciones animales y vegetales lo que motivó su declaración como espacio natural protegido en 1987.

Cartel que advierte de las consecuencias de hacer acampada en la Caleta de Adeje. / E. D.

El espacio ha sido asimismo un importante enclave turístico por la presencia de la playa de Diego Hernández. Durante años la zona fue objeto de ocupación ilegal y se generaron asentamientos semipermanentes en cuevas y oquedades, con la consiguiente huella sobre el territorio.

Tras varios intentos infructuosos de desalojar el espacio, finalmente se consiguió en 2020 mediante un operativo de desalojo en el que participaron todas las administraciones con competencia en el ámbito territorial del Sitio de Interés Científico. Posteriormente se mantuvo la vigilancia con el objetivo garantizar que no se produjese la reocupación de los terrenos.

Aún así, se han seguido celebrando acampadas en estas calas, una práctica que está prohibida, además de la celebración de fiestas. El Cabildo de Tenerife, en coordinación con los cuerpos de seguridad, mantiene el control de esta zona y ha reforzado su protección con la colocación de nuevos carteles que advierten de las consecuencias de actos que no están permitidos.

Actuación de la Policía Canaria ante un grupo de jóvenes que quería acampar en la Caleta de Adeje. / E. D.

Uno de estos carteles avisa de lo siguiente en castellano y en inglés: "Atención, prohibido acampar. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado conforme a la legislación vigente con multas de hasta 600 euros". Ya de hecho la Guardia Civil y la Policía Canaria han actuado en los últimos meses en estas calas de la Caleta de Adeje para retirar a personas que querían acampar.