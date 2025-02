Fiesta en una zona protegida de Tenerife: denuncias por presuntos desórdenes, drogas y daños al medioambiente

Comienzan a saberse nuevos detalles sobre el fiestón en una playa protegida de Tenerife, denunciado por la organización ecologista ATAN como un nuevo atentado al medioambiente de la a Isla al celebrarse en un lugar donde está prohibida terminantemente esta actividad.

Fuentes oficiales han asegurado este jueves a EL DÍA que la fiesta se celebró el pasado 31 de enero en la playa de Diego Hernández, una de las calas del Sitio de Interés Científico de la Caleta de Adeje. Además, fue organizada por una pareja para celebrar un cumpleaños y reunió a unas 60 o 70 personas en la zona desde las cinco de la tarde del viernes 31 de enero.

Pero hay más. Ese mismo día ya hubo una respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad contundente. Según estas fuentes oficiales, el mencionado 31 de enero se recibió un aviso a través de redes sociales sobre la organización de una posible fiesta en la playa de Diego Hernández.

La información fue trasladada a la Policía Local de Adejey a la Guardia Civil, quienes actuaron de manera conjunta. Tres patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar, acompañadas por otras tres de la Policía Local, para supervisar la situación y evitar posibles alteraciones al orden público.

En el lugar, los agentes actuantes levantaron sanciones por presuntos desórdenes públicos, daños al madioambiente, vulneración de las normas de protección de espacios protegidos y algún expediente por tenencia de drogas, sin precisar cuántas. Las diligencias, así como el registro de posibles infracciones, quedaron a cargo de la Guardia Civil.

Además, se procedió a la retirada de vehículos mal estacionados en las inmediaciones de esta playa, a la que se accede por el Puertito de Armeñime o por la urbanización que está pasando la playa de La Enramada. En los vídeos, a Diego Hernández se le conoce como "playa de los hippies".

En paralelo a estas denuncias de los cuerpos de seguridad, el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife ha abierto un expediente para localizar al o los organizadores de esta fiesta, descubierta tras la publicación en Instagram de varios vídeos.

En ellos se observa que incluso se instaló un equipo de música potente en la fiesta donde actuaron djs. También aparecen imágenes de asistentes, la mayoría turistas extranjeros, haciendo una fogata y tocando música alrededor del fuego.

Mientras, un artista que se hace llamar 'Moto Moto', uno de los divulgó vídeos de la fiesta y que aparece en las imágenes, ha respondido este mismo jueves a las numerosas críticas recibidas en su perfil de Intagram por realizar este "celebración hippie" en un lugar donde no está permitida esta actividad.

'Moto Moto' asume la responsabilidad de la "organización" del fiestón y asegura, tras las numerosas muestras de rechazo recibidas, que no hará ninguna celebración más en la Caleta de Adeje.

Esto escribe en su perfil de Instagram: "Asumo toda la responsabilidad de organizar este evento. El próximo no será en esta playa, sino en una finca privada. Es lo mejor para todos". En el comunicado, añade 'Moto Moto', que en su perfil no aclara su nombre ni apellidos: "Organizo eventos de baile sobrio, sin drogas nio alcohol. Reunidos en el nombre de Dios con el enfoque en bailar y conectar juntos para jóvenes y viejos". Y concluye: "Confío en Dios y no apagaré mi luz".