Solidaridad con los migrantes en el Día de Candelaria

Canarios solidarios y acogedores con las personas migrantes. Esa fue la petición que realizó, durante la festividad del Día de Candelaria, el administrador diocesano Antonio Manuel Pérez Morales, quien se encuentra al frente de la Diócesis Nivariense a la espera de que sea nombrado un nuevo obispo. Este fue el mensaje central que lanzó durante la homilía celebrada este 2 de febrero en la Basílica de Candelaria y en la que recordó que, "por las mismas aguas que trajeron hace siglos la imagen de la Virgen, hoy llegan hombres, mujeres y niños con el corazón lleno de esperanza y necesidad".

A pesar de la llegada de cientos de peregrinos a la Villa Mariana durante las primeras horas de la mañana del domingo, el viento deslució este día festivo ya que impidió, por segunda jornada consecutiva, que la imagen de la Virgen saliera en procesión por la plaza. Así, los tinerfeños reunidos tuvieron que acceder a la Basílica, antes y después de la misa, para poder presentar sus respetos a la Patrona de Canarias, que también recibió la visita de numerosas autoridades de Tenerife y del resto del Archipiélago. Asimismo, aunque estaba prevista la actuación de la Agrupación Artístico Musical (AAM) La Candelaria de Arafo, esta tuvo que suspender su intervención debido a la cancelación de la procesión. No en vano, esta era una cita importante para la agrupación que da comienzo estos días a la programación Camino a los 100, con la que conmemora su primer centenario de vida y cuya primera actuación fuera de Arafo fue, precisamente, en Candelaria, con motivo de esta festividad.

Pasadas las 11:30 horas del domingo, dio comienzo la procesión cívica del traslado del Pendón de la Villa hasta la Basílica de Candelaria, donde posteriormente, pasadas las doce de la mañana y tras un repique de campanas, empezó la eucaristía. Tras 19 años siendo oficiada por el obispo Bernardo Álvarez, esta fue la primera misa en la Festividad del Día de Candelaria en la que no estuvo presente y la eucaristía estuvo presidida por el administrador diocesano, Antonio Pérez. La parte musical corrió a cargo del Orfeón La Paz de La Laguna.

Tal y como ocurrió durante la jornada anterior, la imagen lució un manto azul brocado de seda natural que fue confeccionado en Paiporta, en los talleres de José Bartual Castellets y que ha sido donado por una familia de Puerto de la Cruz para así mostrar su solidaridad con la comunidad valenciana que en octubre sufrió las graves consecuencias de la DANA.

Durante la homilía, Antonio Pérez, recordó que, durante mucho tiempo, esta celebración marcó el final de las fiestas navideñas y afirmó que la Virgen de Candelaria, "no es solo una imagen muy querida por nuestro pueblo, sino que está en el corazón mismo de nuestra fe canaria". Quiso hacer referencia durante su intervención a la crisis migratoria que afecta a Canarias y por la que el propio Papa Francisco se ha interesado en reiteradas ocasiones. "Este mismo mar que nos trajo a la Virgen es protagonista ahora de un drama humanitario que no podemos ignorar", expresó haciendo referencia a la denominada Ruta Atlántica y añadió que "son muchos los migrantes que alcanzan estas costas buscando la luz de un futuro mejor, arriesgando sus vidas, y frente a ese desafío, no podemos permanecer indiferentes". En este punto, hizo suyas las palabras del Papa Francisco: "Todos estamos invitados a acoger, proteger, promover e integrar a las personas que abandonan su patria para salvar sus vidas o en busca de un futuro digno". Antonio Pérez recordó, asimismo, que en octubre tendrá lugar una esperada cita, ya que se producirá la peregrinación de la imagen de la Virgen de Candelaria hacia Santa Cruz de Tenerife.

Amistad y familia

Durante la jornada, fueron muchos los tinerfeños que visitaron la Basílica de la Patrona de Canarias. Algunos vecinos pasearon desde sus casas, otros llegaron en coches, pero fueron muchos los que decidieron ir andando desde diferentes rincones de Tenerife. María del Carmen Hernández y Lucía Herrera acudieron caminando desde Santa Cruz de Tenerife. Es una tradición que tratan de cumplir todos los años, y no solo con motivo de esta festividad y sino a lo largo de los meses. "Es como una tradición familiar para nosotras", explicaron las mujeres que salieron a las siete de la mañana del barrio de Ofra. "Es algo que procuramos hacer cada 15 días, y luego aprovechamos para desayunar y hablar un rato", expresaron antes de entrar en la Basílica.

Pilar Betancourt y Malene Huamaní también acuden caminando asiduamente a ver a la Virgen de Candelaria, aunque ellas lo hacen desde Radazul, desde donde suelen tardar unas dos horas. Acuden andando cada domingo porque "este es un lugar en el que se está muy bien y nos gusta marcárnoslo como objetivo", explicaron las mujeres, que reconocieron que en esta ocasión coincidieron con más personas que de costumbre, aunque nada comparado con la multitud que se reúne cada 15 de agosto.

José Daniel Lorenzo y su familia llegaron desde La Orotava y acudieron caminando para cumplir la promesa del abuelo de la familia, José El Potro, quien murió recientemente y no pudo cumplir con esta tradición. "Creemos en la Virgen de Candelaria y por eso quisimos hacer esta caminata en honor al abuelo de la familia, que no pudo cumplir su última promesa", explicaron minutos antes de dejar algunos ramos de flores frente a la imagen y regresar de nuevo a La Orotava, donde pensaban recuperar fuerzas con un buen almuerzo.

José Martín y Yurema García llegaron desde La Victoria y afirmaron que acuden caminando a Candelaria unas cuatro o cinco veces al año. "Esta es la primera caminata que hacemos este año", indicó la pareja que tardó cinco horas en llegar desde su casa. "No concebimos que pasen los meses y no acudir a ver a la Virgen porque en nuestra familia solemos rogarle mucho y tenemos que venir a verla", explicaron en mitad de la plaza de la Patrona de Canarias.