Fariña, la llave de la gobernabilidad en Arona: «Otro giropolítico sería malo»

El nuevo giro político en Arona ha colocado a Nauzet Fariña, un autónomo de 38 años nacido en Las Rosas, en el centro del huracán. El único representante de Nueva Canarias se ha convertido sin quererlo en el concejal 13 del Ayuntamiento aronero, la llave para la gobernabilidad. Habla por primera vez después de que la alcaldesa, Fátima Lemes, expulsara a los cuatro concejales de Más por Arona del Gobierno local e incorporara a los dos de Vox. Aclara que no se siente presionado al verse de repente en el centro del tablero y que mantiene sus convicciones «intactas» sobre cómo sacar adelante al municipio, uno de los motores económicos de Canarias y el quinto más poblado, en medio de las nuevas turbulencias políticas.

Nauzet Fariña es consciente de que con su voto daría la mayoría que necesita el nuevo pacto del Gobierno local para sacar adelante sus grandes propuestas, como el presupuesto. Con los 12 concejales del nuevo equipo de mando recién constituido que sigue dirigido por la popular Fátima Lemes –PP (5), CC (5) y Vox (2)–, la alcaldesa necesita el respaldo de Fariña para lograr una mayoría imprescindible que avale sus proyectos.

Pero Fariña también sería la llave en caso de que el PSOE y Más por Arona –el otro bloque del pleno– superaran sus diferencias, se aliaran y se plantearan desbancar a CC-PP-Vox a través de una moción de censura. Con su apoyo sería posible pues sumarían justo la mayoría de 13: los 8 del PSOE –la fuerza más votada en las últimas elecciones de mayo de 2023–, los 4 de Más por Arona y el decimotercero de NC.

PSOE y Más por Arona, que están intentando reconciliarse –hay que recordar que los ediles del segundo partido proceden del primero–, cuentan en principio con el edil de NC por una simple cuestión de afinidad. Pero no parece tan claro al escuchar los argumentos de Nauzet Fariña. «No creo que otro cambio de gobierno, otro giro político, sea bueno para Arona, un municipio que lo que más necesita, después de tantos años de inestabilidad, es calma y continuidad», asegura Fariña.

Tampoco parece achantarse ante las presiones que comienzan a llegarle –de forma hasta ahora indirecta– por ejemplo de la dirección regional del PSOE. El pasado jueves, Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, aseguraba que su partido debe buscar «una mayoría suficiente en Arona» ante la entrada de la extrema derecha al Gobierno municipal. Y la única posibilidad pasa por que el PSOE se una a Más por Arona y obtenga al menos el respaldo externo de Fariña para presentar una moción de censura. En esas declaraciones a la cadena SER, Torres se mostró «absolutamente convencido» de que NC «no va a entrar en un gobierno donde esté Vox» y sí apoyaría a otro progresista.

«No voy a ser yo el que tenga que arreglar los problemas que hicieron que el PSOE se partiera en dos el pasado mandato en Arona y desperdiciara una mayoría absoluta», zanja Fariña. El concejal 13 va más allá y no ve factible «a día de hoy» una alianza PSOE-Más por Arona. «Veo muchas diferencias personales». No olvida que los representantes de Más por Arona montaron esta formación tras abandonar el PSOE a mitad del pasado mandato. La gota que colmó el vaso fue la decisión del que era alcalde, el socialista José Julián Mena –que sigue siendo en la actualidad líder de los socialistas aroneros–, de cesar al que era entonces compañero de partido, Luis García, como edil de Urbanismo.

Nauzet Fariña, en cualquier caso, relativiza su importancia para la gobernabilidad de Arona. Apunta, sobre todo, dos factores: «A la mayoría de los plenos no acuden todos los concejales. Yo mismo he faltado a alguno por razones laborales. Esas ausencias frecuentes desequilibran el reparto de poder». Apunta también que la mayoría solo se precisa para «alrededor de un 20%» de las propuestas, importantes pero minoritarias, mientras el otro 80% se sacan adelante en órganos donde no se necesita esa mayoría.

Tampoco ha cambiado su negativa a entrar en un Gobierno municipal en el que esté Vox. «He tenido una relación cordial con los concejales de Vox mientras hemos coincidido en el grupo mixto pero la alcaldesa sabe que mi partido ha puesto una línea roja con la extrema derecha que no pienso saltarme».

Esa línea roja de NC fue la que llevó a Lemes a renunciar a un ofrecimiento a Fariña para que entre en el nuevo pacto. «La alcaldesa no me ofreció nada porque sabía que no lo iba a aceptar. Ya hubo intentos al principio del mandato y me mantuve firme. Soy fiel a mi partido y a sus principales líneas y no voy a cambiar ahora». Fariña, eso sí, se abre a negociar cualquier iniciativa pero desde fuera del equipo de mando. «En eso tampoco ha cambiado nada. Estoy aquí para luchar por Arona y sus ciudadanos y para respaldar cualquier propuesta que sea buena para ellos y coherente con la filosofía de mi partido».

Nauzet Fariña, que antes de NC estuvo en el pleno representando a Ciudadanos por Arona, pide por encima de todo estabilidad y desarrollo para la localidad turística. «Llevamos muchos años de polémicas, de estar siempre en una montaña rusa; de casos de corrupción, rupturas políticas, sospechas de irregularidades, tensiones... Así ha sido imposible avanzar». Es lo que Fariña quiere «dejar atrás» para que «los aroneros reciban lo que merecen del Ayuntamiento». «Medidas, ayudas, mejoras, consensos, entendimiento, desarrollo... Poner de una vez por todas a los ciudadanos en el centro de la prioridad política del Ayuntamiento», subraya.

