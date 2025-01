El Ayuntamiento de Los Realejos pone en marcha la operación comprar el Cine Viera, un viejo anhelo del municipio norteño que ha fracasado hasta ahora mientras esta joya de la arquitectura tinerfeña se viene abajo por el abandono.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, ha iniciado los trámites para adquirir este emblemático inmueble a su dueño, la Fundación CajaCanarias. González visitó el cine acompañado por representantes de la propia entidad y comprobó que se encuentra deteriorado tras décadas de abandono.

No es la primera vez que el Consistorio norteño intenta adquirir el cine Viera. Lo reconoció el propio alcalde durante su visita. Fue hace 2 años, en 2004, pero no se llegó a materializar porque el proyecto de entonces era inviable, como recordó el propio Adolfo González, «al no tener acceso desde la Calle Doctor González, al edificarse la única entrada posible a su caja escénica». «Ahora planteamos una nueva alternativa que sí lo haría viable», puntualizó el alcalde realejero.

«Creo que estamos en un momento óptimo para llegar a un acuerdo satisfactorio con la propiedad después de que en los contactos anteriores de los últimos años las condiciones de las negociaciones dificultaran el entendimiento», detalló González.

La maquinaria se retomó hace unos meses con la vuelta de las negociaciones entre Ayuntamiento y Fundación CajaCanarias con el objeto de llegar a un acuerdo económico y valorar los posibles usos de dicha infraestructura. Incluso la Gerencia de Urbanismo y el área de Patrimonio del Consistorio han abierto un expediente que consistirá en una valoración técnica del inmueble y una tasación definitiva, que se contrastará con la tasación ya realizada y la oferta económica que plantea la propiedad.

El conocido como Cine Viera y llamado oficialmente Teatro-Cine Viera y Clavijofigura en la lista roja de las joyas del patrimonio español que se encuentran abandonadas y en opeligro de desaparición. Es un inmueble que se levanta en un solar de 850 metros cuadrados de la calle del Medio de Arriba, cerca de la iglesia de Santiago Apóstol.

Según la organización que lleva esta lista negra, Hispania Nostra, la construcción del cine data del año 1947 sobre un proyecto del arquitecto José Enrique Marrero Regalado, responsable, entre otras obras, de la Basílica de la Candelaria y de la sede del Cabildo de Tenerife. «Es uno de los más notables representantes del denominado estilo neocanario, propio de la arquitectura imperante en la época», asegura la ficha del cine, que añade que en los años 70 del siglo XX sufrió una serie de reformas interiores que transformaron su aspecto inicial.

Hispania Nostra concluye sobre el estado actual del Cine Viera que es «bastante preocupante». «Se encuentra en un avanzado estado de deterioro debido al abandono por parte de sus propietarios y la pasividad del Ayuntamiento por hacer algo al respecto ya que este edificio es patrimonio histórico artístico del mismo», precisa.

Adolfo González quiere acabar con esta desidia. «La intención es recuperar el inmueble para uso cultural, teniendo en cuenta los condicionantes de su estado, las posibilidades técnicas para su rehabilitación y definición de usos, así como la adaptación a las normativas vigentes, teniendo en cuenta que está dentro del conjunto histórico de Realejo Alto», concluye el alcalde.