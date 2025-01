Inteligencia Artificial para reducir la burocracia a los tinerfeños

La Inteligencia Artificial como herramienta para reducir la burocracia a los tinerfeños, además de mejorar el servicio que se les ofrece para resolver los trámites en el menor plazo de tiempo posible. Es uno de los ejes fundamentales del nuevo Plan de Modernización insular 2024-208 aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. Un recurso, además, que será clave para los 1.800 trabajadores de la Corporación en el camino de transformar la gestión pública y acercarse a la ciudadanía. El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (Coalición Canaria), es el diseñador del modelo que presentó junto a la presidenta, Rosa Dávila, y el vicepresidente primero, Lope Afonso (PP), recién llegado de Madrid Fusión.

Rapidez y eficacia

José Miguel Ruano explica que «el uso de la Inteligencia Artificial en la tramitación de expedientes permitirá a los ciudadanos disfrutar de procesos más rápidos y eficientes, con menos trámites burocráticos y menos esperas». Añade, además, que «garantizará que los expedientes sean gestionados con precisión y cumpliendo las normativas, ofreciendo mayor transparencia y acceso a una información clara».

Ambicioso diseño

Este ambicioso plan reafirma el compromiso del Cabildo de Tenerife con la mejora de sus estructuras y servicios para hacer una administración más moderna y dinámica con una mayor simplicidad y cercanía a los ciudadanos de la Isla. El Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la iniciativa. La Estrategia de Modernización tiene como objetivos principales la mejora de la calidad de los servicios públicos; la reducción de los tiempos de tramitación de expedientes incorporando el ya mencionado uso de la Inteligencia Artificial; la disminución de las cargas administrativas; el refuerzo de la transparencia en la actividad; el fomento de la participación activa y la colaboración de los empleados públicos, así como el desarrollo de las capacidades internas para una gestión más eficiente de la modernización diseñada.

Gobierno de la Isla

La elaboración de esta estrategia está liderada por el área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, dirigida por el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano. Este destaca que «la implicación de los 1.800 empleados públicos del Cabildo es esencial para garantizar que la institución funcione como el Gobierno de la Isla». Es decir, «una administración moderna y al servicio de todos los tinerfeños y tinerfeñas». Añade, además que «se trata de una revolución administrativa, pero también de estímulo y reconocimiento a quienes son la fuerza motriz y ahí van a jugar un papel fundamental los jefes de servicios, los responsables de unidad y todos los empleados públicos».

Cinco años

El vicepresidente segundo del Cabildo explica que «con un horizonte temporal de cinco años, la Estrategia representa un paso decisivo hacia una administración insular más moderna, cercana y orientada al servicio público». Destacó el establecimiento de un sistema de dirección por objetivos, individuales y colectivos, que complemente la actual evaluación del desempeño mediante indicadores que reflejen cumplimiento de resultados.

Grandes ejes

La Estrategia de Modernización establece cinco ejes de actuación: Mejora de los niveles de transparencia y de acceso a la información pública; mejora de los Servicios internos y de Atención a la Ciudadanía; gestión del Conocimiento y de los Procesos de Trabajo; simplificación, normalización y mejora de los procedimientos y transformación y Modernización Digital. Este plan viene acompañado de la aprobación del Reglamento Orgánico del Gobierno y las Administraciones del Cabildo (ROGA), que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2025.

Teatro Guimerá

Además del Plan de Modernización, el Consejo dio luz verde al reajuste de anualidades de las obras en el teatro Guimerá de Santa Cruz, de tal forma que se abonarán 1,6 millones de euros en 2027. Todo ello en el marco del Plan insular de Infraestructuras Culturales 2016-2027.

Más empleo

El Cabildo de Tenerife destinará más de 30 millones de euros para generar empleo entre los colectivos más vulnerables. La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que, aunque la Isla ha logrado la tasa de paro más baja de las últimas dos décadas (11,45%), persisten desigualdades en el acceso al empleo, especialmente entre mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. Así, el desempleo femenino llega al 14,44% frente al 8,74% en los hombres, una brecha de 5,7 puntos. Aunque la tasa de empleo juvenil ha mejorado con un 2,36% más entre los menores de 25 años, el paro aún alcanza al 18,6%.

Gratuidad

Rosa Dávila afirmó este miércoles que la gratuidad en el transporte público no puede seguir dependiendo de parches temporales. La presidenta insular apostó por una medida «estructural y no coyuntural» que se vincule ala Agenda Canaria. Recordó que el coste anual en el Archipiélago asciende a 140 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta 81. Dávila exige un compromiso a largo plazo y advierte de que «los canarios no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda». La presidenta del Cabildo valoró que el Gobierno de España haya aprobado un nuevo decreto ómnibus que contempla las ayudas al transporte, pero advirtió que sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades reales.

Vulcanología

Tenerife solicita que la sede del Centro Nacional de Vulcanología sea compartida con La Palma. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defiende que ambas islas acojan este organismo porque «lo más importante es que esté ubicado en Canarias» y que Involcan. ente insular, tenga «un papel determinante». Dávila señala que «a raíz de la reunión extraordinaria del Pevolca, hemos consensuado una mayor vigilancia». Además, mostró «el apoyo incondicional» a Nemesio Pérez –coordinador científico del Involcan- y toda la comunidad para rechazar posiciones en las que los científicos se ven atacados. Por último, recordó que Garachico acogerá en septiembre un simulacro de emergencia volcánica en el marco del proyecto EU-Modex.

