Los lloros de la Cruz Grande

Tal día como hoy de hace 121 años, el 28 de enero de 1904, el juez de guardia del Partido Judicial de La Laguna ordenó el levantamiento de los cadáveres que se produjeron con motivo de la trifulca del día de ayer, en lo alto de la montaña del Púlpito, en la zona conocida como la Cruz Grande (frente al actual aeropuerto de los Rodeos). Al atardecer de ese día frío lagunero, se encendieron unas hogueras o fogaleras, que llamaron la atención de los vecinos de la zona. Al mismo tiempo, se oía el sonido de un bucio y ruidos de cacharros. Los organizadores de los lloros pretendían con estos preliminares llamar la atención para que se oyeran las coplas y cantos ofensivos que le querían dirigir a María Hernández, que se había casado ese mismo día con José Lugo en la parroquia de La Concepción de La Laguna.

La boda se había celebrado en familia, porque en la casa no existía gusto ni alegría para nada, según el periodista y escritor Leoncio Rodríguez, fundador del periódico La Prensa-EL DÍA, se encontraban todos en compañía: «padre, José y Nicolás, Gregoria y Eloísa. Faltaba únicamente Juan, que estaba en el molino. De pronto se oían el vocerío de los lloros en la loma. Se asomó Gregoria a la ventana y vio la fogalera que me hacían en la cumbre. Los gritos y los improperios se oían cada vez más. ¡Y padre sin decir palabra, y José y Nicolás, callados también como muertos! Vi que padre se levantaba de la silla, temblándole las piernas, y oí después en el patio una voz que decía: ¿Pero no les jierve la sangre? Y, al poco José y mis hermanos que abrían la puerta desaparecieron, así lo contó María».

El periódico de difusión nacional ABC (fundado en 1903, un año antes de la tragedia), tituló «Boda trágica». «Cuatro muertos: En la Cruz Grande, lugar de Tenerife (Canarias), se ha cometido un crimen que por sus excepcionales circunstancias ha causado honda impresión en aquella provincia», detalla el artículo. Varios vecinos de la zona, de forma inexplicable, organizaron un lloro con motivo de la boda de María y José, también de esa zona. Los lloradores, que empezaron en lo alto de la montaña, se fueron acercando y los hermanos de María, su marido y otros amigos, los esperaron frente a la casa de Felipe Martín, que en ese momento estaba dentro, y al salir a dar de comer a su ganado fue muerto a puñaladas. Sus hijos Nicolás y Gonzalo y otro amigo, llamado Cristóbal Rodríguez, acudieron en su defensa, que también fueron cocidos a puñaladas, al parecer por los familiares del matrimonio llorado. También atacaron a las hijas de Felipe y a sus perros.

De la trifulca resultaron muertos Felipe Martín, de 57 años, sus hijos Nicolás y Gonzalo y un amigo llamado Cristóbal Rodríguez, todos con heridas profundas de cuchillo en el pecho y en el vientre. Con este balance concluyó una noche de tradiciones absurdas, que incluso después de investigados los hechos, con la presencia del comisario de policía y del juez de guardia, no se dieron razones, ni motivos por el cual se habían producido estos lamentables acontecimientos. Los lloros eran utilizados, no solo porque la novia fuera deshonesta, sino por rencillas entre el joven que iba a contraer matrimonio y un amigo, lo cual motivaba frecuentes peleas.

Los cadáveres fueron trasladados en una carreta al cementerio de San Juan para realizar las correspondientes autopsias, al paso del carromato los vecinos asomados tras las puertas no daban crédito a lo ocurrido. Los heridos fueron atendidos en el Hospital de Los Dolores de La Laguna.

De la investigación policial resultaron detenidas seis personas. Todos ingresaron en prisión hasta que se celebró el juicio un año después en la Audiencia de Las Palmas, por el cual resultó como único condenado el padre de la novia, ya que este asumió las muertes de los lloradores. n