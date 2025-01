Dávila garantiza a 105 millones de viajeros el transporte gratis

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, garantiza la gratuidad del transporte público para este año a los más 80 millones de viajeros de guaguas y a los 90.000 usuarios diarios del tranvía, que realizan un total de 25 millones de desplazamientos al año. Su decisión, tomada el pasado miércoles apenas unas horas después de que el Congreso de los Diputados suprimiera la prórroga estatal de esta medida, brindó tranquilidad a todos los ciudadanos de Tenerife.

Sin la gratuidad del transporte público en Tenerife, las familias, estudiantes y trabajadores tendrían que asumir los costos de los bonos mensuales. Por ejemplo, el Bono Residente Canario tiene un coste mensual de 19 euros, lo que suma un total de 228 euros al año. Por otro lado, el Abono Joven, destinado a menores de 30 años, cuesta 15 euros mensuales, acumulando 180 euros anuales. Para una familia con dos adultos y un estudiante universitario, el gasto anual en transporte público podría ascender a 636 euros. Este desembolso representa una carga significativa para muchos hogares, especialmente en un contexto económico desafiante.

«Sabemos que muchas familias dependen del transporte público para sus actividades diarias, y nuestro compromiso es garantizar que este servicio esencial siga siendo gratuito, aliviando así la carga económica en sus hogares», afirma Rosa Dávila. «El Cabildo está aquí para apoyarles y asegurar que su bienestar no se vea afectado por decisiones externas», añade.

Además del ahorro directo en los bolsillos de los usuarios, la gratuidad también ha contribuido a una reducción significativa del tráfico en las carreteras de la Isla, evitando aproximadamente 33 millones de desplazamientos en coche, según apunta la presidenta del Cabildo tinerfeño.

Impacto en los isleños

Más de 150 millones de pasajeros han utilizado las guaguas y cerca de 50 millones han recurrido al tranvía en Tenerife desde que se instauró la gratuidad el 1 de enero de 2023. Para Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, estas cifras «no solo reflejan el éxito de la medida, sino que son una prueba del impacto directo en la vida de todos los tinerfeños». Según Dávila, garantizar la gratuidad del transporte público «no es un privilegio, sino un derecho esencial para la ciudadanía». «En Tenerife no daremos un paso atrás porque sabemos lo que significa para nuestra gente», detalla al anunciar la decisión de la Corporación insular de mantener esta medida durante este 2025.

La derogación del Real Decreto-ley 9/2024, que dejaba sin efecto la financiación estatal para la gratuidad del transporte público en Canarias, fue un golpe que dejó en el aire una medida clave para la población.

En este sentido, la presidenta del Cabildo de Tenerife no dudó en criticar la utilización de esta política como herramienta de confrontación partidista. «El transporte público gratuito no puede depender de vaivenes políticos ni de intereses partidistas. Es una cuestión de justicia social y territorial, y en Tenerife no vamos a permitir que esta medida desaparezca por decisiones ajenas a la realidad de los canarios», afirmó con firmeza la presidenta.

Una medida esencial

La gratuidad ha demostrado ser una medida «esencial2 para la movilidad de Tenerife y «una herramienta de cohesión social». La eliminación de esta medida a nivel estatal «ignora la singularidad de Canarias como territorio insular y ultraperiférico», un factor que Rosa Dávila recalca como «determinante» para exigir «un trato diferenciado».

A pesar de la supresión estatal, Rosa Dávila ha asegurado que el Cabildo «continuará luchando para que los fondos necesarios lleguen a Canarias». «Es imprescindible que se reconozca nuestra singularidad y se actúe en consecuencia», subraya.

El Cabildo no solo se ha comprometido a mantener la gratuidad, sino que también trabaja para fortalecer la movilidad insular con una visión accesible y funcional, según enfatiza la mandataria insular. «Este compromiso no es solo una solución inmediata, sino una estrategia para garantizar un transporte público eficiente y al servicio de la ciudadanía y que ayude a descongestionar las carreteras y autopistas de la Isla».

Una apuesta histórica

El Cabildo de Tenerife ha realizado una apuesta «histórica» por el transporte público con una inversión total de más de 88,4 millones de euros, a la que ahora se suman 25 millones más para este ejercicio de 2025. La máxima responsable del Gobierno insular recuerda que esta inversión ha permitido incorporar más de 100 de las 250 guaguas nuevas previstas para renovar y ampliar la flota de Titsa, en lo que constituye la mayor apuesta por el transporte público en la historia de la Isla.

Entre los objetivos de esta compra destacan mejorar la movilidad en la Isla, poner en marcha nuevas líneas, reforzar las rutas más saturadas, reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire de Tenerife. Además, el 70 % de estas guaguas son híbridas, lo que permitirá rejuvenecer la flota, que cuenta con una antigüedad media superior a los 10 años, y reducir el consumo de combustible fósil en un 30 %.

Todas las nuevas guaguas cumplen con los estándares más altos en materia de accesibilidad y han sido diseñadas para mejorar el confort de los usuarios. Con vistas al año 2026, Titsa introducirá guaguas de dos pisos de 15 metros con capacidad para 110 asientos en líneas de alta demanda que conectan Santa Cruz de Tenerife con Los Cristianos, Adeje, Los Realejos y Candelaria.

Por su parte, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, destacó que estas acciones demuestran «una apuesta decidida por transformar la movilidad en la Isla». «Estas inversiones no solo mejoran la calidad del servicio, sino que también responden al objetivo de ofrecer alternativas reales al vehículo privado, fomentando un transporte accesible, cómodo y eficiente para todos los tinerfeños», señala García. «Estas medidas consolidan a Tenerife como un referente nacional en políticas de movilidad», concluye.