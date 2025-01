Linares aboga por el tren como parte de la solución a la movilidad en Tenerife

El diputado regional y secretario general insular de CC en Tenerife, Francisco Linares, señala la movilidad como uno de los problemas graves de la Isla. Usuario de la Autopista del Norte, sostiene que «las cosas están poco a poco mejorando, las colas no están solucionadas, pero sí se han aliviado», algo que atribuye a «la excelente política que el Cabildo hace en el fomento del transporte público, la diversificación de horarios, la prohibición del transporte pesado en horas punta, la mejora de algunos enlaces y el aumento de la concienciación ciudadana de volver a compartir coche para desplazarnos». En esta materia, «Tenerife progresa adecuadamente hacia la solución definitiva». En ello, «la futura construcción del tren del Sur y del Norte será parte de esa solución definitiva. Soy totalmente partidario de este transporte guiado de energías limpias, sostenibles y con muy poco impacto medioambiental».

Como también lo es de implantar la ecotasa turística finalista: la protección y mantenimiento de nuestros parques y espacios naturales. «No debemos tener miedo al cobro de las ecotasas turísticas, funcionan en todo el mundo desde hace décadas y, que yo sepa, el turismo no ha dejado de ir a ninguno de esos destinos. Estoy seguro de que quienes nos visitan la abonarían sin problema, de la misma manera que tinerfeños y tinerfeñas lo hacemos cuando viajamos a cualquier parte del mundo».

El turismo genera riqueza

Francisco Linares también defiende la actividad turística como «la principal fuente de riqueza para Tenerife creando mucho empleo directo e indirecto, eso es una realidad. Otra cosa es que este modelo turístico haya tenido distintos impactos económicos y sobre nuestro territorio según nos encontremos en el Norte o en el Sur». Y sintetiza: «El Sur, zona de sol y playa, ha tenido durante las cuatro últimas décadas un desaforado desarrollo y crecimiento; el Norte, con un crecimiento mucho más sosegado, sigue apostando por el paisaje, el patrimonio cultural, la riqueza gastronómica, el enoturismo... No se trata de competir Norte y Sur, sino de complementarse para generar un modelo turístico sostenible, equilibrado y generador de empleo y salarios dignos. Si se logra Tenerife se estabilizará y se compensará con sus tres grandes áreas de desarrollo: Norte, Sur y Metropolitana».

Al analizar el estado general de la Isla, el secretario general insular de CC considera que en la ciudadanía tinerfeña «la sensación es que Tenerife se ha vuelto a reactivar e ilusionar y que se está avanzando a velocidad de crucero en la solución de los problemas que tiene una Isla con casi un millón de habitantes. Lo que ahora se aprecia es que cuando hay problemas hay que buscar soluciones, es la única forma de avanzar». Consciente de que «queda mucho trabajo por delante», valora como una garantía la colaboración Gobierno canario-Cabildo y su implicación en ello: «La única forma de buscar soluciones prácticas, efectivas y duraderas es trabajar en equipo y somos muchas las personas a las que el dueto Dávila-Clavijo le genera confianza».

Un año de diputado

En su primer año como diputado autonómico, Francisco Linares ha presentado 111 iniciativas y ha realizado 71 intervenciones en comisiones y plenos: «Estoy muy satisfecho de mi primer año en mi primera legislatura como diputado por Tenerife en el Parlamento de Canarias. Está siendo para mí una experiencia nueva, otra forma de ver la política, otra forma de ver Tenerife y otra forma de ver Canarias. He ido al Parlamento de Canarias a trabajar y a colaborar con mi experiencia en mejorar la calidad de vida de los canarios y de las canarias».

"PSOE y PP deben dejar su cansino y trasnochado enfrentamiento político y arrimar el hombro en un asunto de tanta gravedad como es el de la inmigración" Francisco Linares — Diputado regional de CC

El Archipiélago afronta retos que, sobrevenidos o no, requieren medidas urgentes. Es el caso de la inmigración y los menores no acompañados, «un dramático problema humanitario que, hasta la fecha, no ha contado con la solidaridad, ocupación, preocupación e implicación de las comunidades autónomas, ni tampoco del actual Gobierno de España ni del PP que, como primer partido de la oposición, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Hasta el momento, Canarias está sola, literalmente sola en la solución de este problema». Mientras, el flujo de migrantes no cesa «y lo más grave es que siguen muriendo en el mar muchas de estas personas». Ante todo ello, Linares clama: «PSOE y PP deben dejar su cansino y trasnochado enfrentamiento político y arrimar el hombro en un asunto de tanta gravedad como es el de la inmigración, que no solo es un problema de Canarias, lo es también de España y de Europa».

Medidas «urgentes y emergentes» que, asimismo, requiere el Archipiélago ante una emergencia habitacional que crece, «lo que se está intentando hacer desde el Gobierno de Canarias en colaboración con los cabildos y los 88 ayuntamientos. No debe seguir pasando que el 60-70% del salario de la ciudadanía canaria lo tenga que destinar a pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda. Hay que fomentar la construcción de viviendas de promoción pública y privada, así como poner a disposición de la ciudadanía viviendas con alquileres sociales». Linares afirma que en las últimas décadas se han construido, sobre todo, «villas de lujo adquiridas mayoritariamente por población extranjera con un gran poder adquisitivo. Los salarios que hay en Canarias hacen total y absolutamente imposible que podamos acceder a ellas».

Residencia, viviendas y moratoria

Coalición Canaria analiza «de forma seria y meticulosa» implantar la ley de residencia, limitar la venta de viviendas a extranjeros y una moratoria turística: «Nada hay decidido, pero lo estamos trabajando para tomar una decisión como partido, algo similar a lo que hicimos hace unos años con el puerto de Fonsalía, lo trabajamos como partido en Tenerife y rectificamos nuestra posición sobre este asunto; a veces, rectificar decisiones tomadas es muy beneficioso para la población de nuestro territorio».

Once años y medio de alcalde

La Orotava, municipio del que es alcalde, forma parte de una comarca que suma 110.000 habitantes con Puerto de la Cruz y Los Realejos. La zona tiene un problema de depuración de aguas que, por ejemplo, mantiene cerrada Playa Jardín desde hace medio año. Linares, alcalde orotavense, recuerda que, «desde hace varias décadas, las tres administraciones, en cooperación con el Cabildo, han realizado grandes inversiones en la construcción de las redes de saneamiento. Ahora, hay planificada una ampliación de la depuradora situada en Puerto de la Cruz para que sea capaz de tratar los vertidos de los tres municipios, será una importante inversión para el futuro medioambiental del Valle de La Orotava». El regidor anuncia que su municipio dedicará íntegramente el próximo Plan de Cooperación a seguir construyendo redes de saneamiento, porque siempre lo hemos considerado una prioridad».

Tras once años y medio como alcalde de la Villa, Francisco Linares defiende para un futuro a medio y largo plazo dos grande proyectos: «El asfaltado de la carretera de los Altos, que pasa por ocho barrios y que no solo los circunvala, sino que es el núcleo de comunicación de sus habitantes, y la reforma del Auditorio Teobaldo Power, que en unos años se convertirá en el gran auditorio insular del norte de Tenerife y será unos de los polos de atracción cultural más importante de Canarias».

